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Усі громадяни отримають пенсії, зарплати та соцвиплати, - міністр фінансів Марченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Усі громадяни отримають пенсії, зарплати та соцвиплати, - міністр фінансів Марченко

Макрофінансовій стабільності та бюджету нічого не загрожує, Міністерство фінансів і підпорядковані йому держоргани - Державна податкова, митна служби, Держказначейство та Державна аудиторська служба – функціонують у режимі воєнного часу 24 години на добу сім днів на тиждень, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Міністрество фінансів і органи підпорядковані Мінфіну (Казначество, Податкова, Митниця, Аудит служба) працюють у режимі воєнного часу. Зараз ми функціонуємо 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Всі потреби держави забезпечуються. Макрофінансовій стабільності та бюджету нічого не загрожує. У тісній координації Мінфін, Казначейство та НБУ здійснюють всі необхідні платежі. Запевняю, всі громадяни отримають пенсії, зарплати і соціальні виплати", – написав Марченко у Facebook у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

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Виплатили би пенсії в найближчі дні, бо потім пенсіонери нічого не зможуть купити в напівпустих магазинах.
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28.02.2022 19:18 Відповісти
Я взагалі не розумію як вони пенсії будуть розносити. Це ж небезпечно.
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28.02.2022 19:29 Відповісти
Пенсии в основной своей массе на карты перечисляются...тех кто получает их на укрпочте мизер..
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28.02.2022 19:31 Відповісти
Не знаю скільки таких, але кожного місяця поштарка ходе по моїй вулиці ( частиний сектор ) та високоповерхові будинки, та розносить їх. І судячи з книжки де записує то отримав, таких багато.
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28.02.2022 20:12 Відповісти
Я пенсионер.Обещали индексацию.Так вот-пока не время,все деньги на армию!Перебьюсь.Маме 85 лет такого же мнения.Слава Украине!
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28.02.2022 19:28 Відповісти
В Бердянске...
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28.02.2022 19:30 Відповісти
Зараз фашисти - калмики в захопленому Бердянську затаряться...
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28.02.2022 19:32 Відповісти
Та вже все виглушили на дурняк.
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28.02.2022 19:47 Відповісти
 
 