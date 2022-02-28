УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10691 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
12 210 15
війна (56581) Молдова (1294) патріотизм (104) футбол (1303)

Футбольний тренер Вернидуб повернувся з Молдови й вступив до ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Футбольний тренер Вернидуб повернувся з Молдови й вступив до ЗСУ

56-річний футбольний тренер Юрій Вернидуб, який очолює клуб "Шериф" у Молдові, повернувся до рідного Запоріжжя та вступив до лав ЗСУ.

Про це повідомляє "Брутальний футбол", інформує Цензор.НЕТ.

"Я вступив до ЗСУ. Поки що нас формують в артбригаду. Коли поїдемо – не знаю. Може, вже сьогодні чи завтра. Куди – теж невідомо. Я в строю і готовий захищати Україну", - розповів він.

За словами Вернидуба, в клубі ще не знають про його рішення.

"Сьогодні планую поговорити з генеральним директором Тархнішвілі стосовно ситуації, яка склалася. Думаю, Важа Едуардович мене зрозуміє, адже він пройшов те саме, що наразі відбувається в Україні. Він грузин, у 2008 році Росія розпочала війну проти його країни. Тому він як ніхто інший мене розуміє", - вважає Вернидуб.

Футбольний тренер Вернидуб повернувся з Молдови й вступив до ЗСУ 01

Тренер розказав, що керівництво "Шерифа" пропонувало йому перевезти всю свою сім’ю до Молдови.

"Але коли я їхав у Запоріжжя і побачив, скільки людей залишає нашу країну у цей складний час... Це катастрофа. Тому вирішив не робити так, як вони, не піддаватися панічним настроям. Уся моя родина знаходиться у Запоріжжі", - підсумував він.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
позитивчег, это тебе не ватные "баксьори"
показати весь коментар
28.02.2022 20:17
+11
Мужик!
показати весь коментар
28.02.2022 20:20
+7
Респект и уважуха тебе, Юра! Мочи рашистских оккупантов!
показати весь коментар
28.02.2022 20:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
позитивчег, это тебе не ватные "баксьори"
показати весь коментар
28.02.2022 20:17 Відповісти
Боксеры уже тоже не ватные. Калейдоскоп событий
показати весь коментар
28.02.2022 20:21 Відповісти
Мужик!
показати весь коментар
28.02.2022 20:20 Відповісти
а де пазік каралєвський
показати весь коментар
28.02.2022 20:25 Відповісти
А королевский вПерде
показати весь коментар
28.02.2022 20:33 Відповісти
Респект и уважуха тебе, Юра! Мочи рашистских оккупантов!
показати весь коментар
28.02.2022 20:27 Відповісти
333! Їбаш мерзоту!
показати весь коментар
28.02.2022 20:32 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2022 20:44 Відповісти
FIFA та UEFA виключили збірну рашистської федерації та її клуби зі всіх змагань.
показати весь коментар
28.02.2022 20:45 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2022 20:49 Відповісти
Повага Вернедубу він найкращий тренер в Украіні і патріот ,жаль що олігархи і ФФУ не хотіли помічати.
показати весь коментар
28.02.2022 20:50 Відповісти
ВернИдуб. палишься
показати весь коментар
28.02.2022 21:08 Відповісти
Лучше бы промолчал. Клуб шериф не имеет ничего общего с Молдовой! Этот клуб финансируется бандитами из фирмы Шериф,которые обкрадывают как людей с левого берега,так и людей с правового берега. Из этих воровских денег покупаются и оплачиваются зарплаты зарубежных игроков. Потому,лучше удали свой комментарий.
показати весь коментар
28.02.2022 21:42 Відповісти
А то что он пошел защищать свою Родину,-это РЕСПЕКТ
показати весь коментар
28.02.2022 21:45 Відповісти
 
 