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ФІФА та УЄФА залишили Росію без великого футболу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ФІФА та УЄФА відсторонила збірні та клуби Росії з футболу від участі у всіх змаганнях під своїми егідами.

Про це йдеться в рішенні організації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після первинних рішень, прийнятих Радою ФІФА та Виконавчим комітетом УЄФА, які передбачали вжиття додаткових заходів, ФІФА та УЄФА сьогодні разом вирішили, що всі російські команди -чи то національні команди чи клубні - будуть відсторонені від участі в обох змаганнях ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення.

Рішення ухвалили у понеділок на Бюро Ради ФІФА та Виконавчого комітету УЄФА, відповідно.

"Обидва президенти сподіваються, що ситуація в Україні значно і швидко покращиться, щоб футбол знову став вектором єдності та миру між людьми" - йдеться в заяві.
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Топ коментарі
+38
⚡️Пойман мэр Купянска, сдавший город российской армии, - об этом сообщили в эфире телеканала "Украина 24".
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28.02.2022 20:28
+30
РуССкий футбол, иди *****! (с) УЕФА/ФИФА
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28.02.2022 20:39
+22
Кубок "таежных чемпионов" ждет вас
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28.02.2022 20:29
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⚡️Пойман мэр Купянска, сдавший город российской армии, - об этом сообщили в эфире телеканала "Украина 24".
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28.02.2022 20:28 Відповісти
швидко
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28.02.2022 20:37 Відповісти
На бутылку
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28.02.2022 20:53 Відповісти
"Нинравицца, хнык, сафсем нинравицца!"
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28.02.2022 21:23 Відповісти
Его уже расстреляли или просто привязали с голой жопой к столбу позора?
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28.02.2022 21:13 Відповісти
Якщо його зараз не ********* - перекантується , як штепа , а потім знову буде депутатом . На *** він потрібен ?
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28.02.2022 22:00 Відповісти
Підтримую. Під час воєнного стану, так діяти і треба. Куля в лоб!
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28.02.2022 23:10 Відповісти
Я читаю - помер.
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28.02.2022 23:48 Відповісти
Кубок "таежных чемпионов" ждет вас
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28.02.2022 20:29 Відповісти
В финале всречаются; чемпион Сызрани с чемпионом Саранска
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28.02.2022 20:39 Відповісти
файна новина))
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28.02.2022 20:30 Відповісти
нарештi
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28.02.2022 20:30 Відповісти
В тому й справа , що це потрібно було робити в 2014 ! А вони цим бидлюганам чс ! От і додавалися .
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28.02.2022 22:02 Відповісти
Наказать всех организаторов ЧМ ФИФА в 2018 году.
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28.02.2022 20:31 Відповісти
ЧИ усвідомлюють українці, що тепер фуйло вже не піде назад.
Воно буде вбивати нас доти, доки його не прикончить власне оточення.
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28.02.2022 20:32 Відповісти
Ніт.
Допоки кількість вбитих кацапів не змусить їх батьків знайти і перегризти йому горлянку.
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28.02.2022 20:36 Відповісти
Они настолько зомбированы, что готовы принести своих детей в жертву этому людоеду
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28.02.2022 20:55 Відповісти
И да, и нет. Теперь действительно конец Раиссы будет концом войны и гарантом нашей безопасности
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28.02.2022 20:43 Відповісти
А у нас есть выбор?ты хочешь что бы бородатые были у нас?
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28.02.2022 20:54 Відповісти
Ксюха,я с тобой спорил за прививки,но тут у нас тоже нет дороги назад,либо смерть либо победа.слава Україні
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28.02.2022 20:56 Відповісти
Немає в нас іншого шляху, ніж перебити москальню.
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28.02.2022 22:37 Відповісти
Как то по*уй
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28.02.2022 20:33 Відповісти
Не пофих. Каждый делает что может, тысячи таких мелких уколов раздражает парашу и вызывает недовольство местных в стране
Например миллион футбольных фанатов из кацапстана будут проклинать местного вождя
Плюс десяток миллиардеров владельцев клубов явно недовольны потерять игрушки в какие вбобахали сотни миллионов
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28.02.2022 20:48 Відповісти
Насправді ніт, дуже гарна новина. Ще один великий ляпас кацапам, чергова ізоляція.
Колюча проволка і ров з крокодилами!
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28.02.2022 21:27 Відповісти
Веселые будут комментарии на кацапских спортивных сайтах
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28.02.2022 20:35 Відповісти
Идем на Спортбокс и кайфуем) Кацапьё там так корёжится...

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28.02.2022 20:52 Відповісти
жесть....до них так и не дошло....
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28.02.2022 20:58 Відповісти
Идиоты
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28.02.2022 21:31 Відповісти
Мене забанили.
Написала їм, хто вони є і що їм не місце серед людей.
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28.02.2022 23:49 Відповісти
дуже сильна новина
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28.02.2022 20:36 Відповісти
Добра новина.Хай зараз чемпионат Воронежа проводят ..
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28.02.2022 20:39 Відповісти
футбол, - одна из скреп на россиюшки, на равне с дедвоевалкой, водкой и бородатыми попами.
Одну скрепу выбили, - осталась водка и попы. Дедовоевалку отбили ВСУ, - теперь в тренде пацифизм. Make love not war ☮
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28.02.2022 20:43 Відповісти
Скрепа ага... Притом,
что у кацапов вообще никаких достижений в футболе нет, ни на клубном уровне ни на уровне сборных. ЗМ у Яшина и победа на чемпе Европы среди 4 команд 60 лет назад ну и купленный кубок УЕФА в 2008
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28.02.2022 21:50 Відповісти
РуССкий футбол, иди *****! (с) УЕФА/ФИФА
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28.02.2022 20:39 Відповісти
Поздравляю сборную Польши по футболу, прошли кацапов, заслужили. Поляки сразу отказались
играть с рф, не жевали сопли как ФИФА и УЕФА.
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28.02.2022 20:40 Відповісти
Вони тепер організують свою - Лігу чемпіонів ,, з командами днр , лнр , абхазії , і придністроавя . .
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28.02.2022 20:41 Відповісти
Руська я сборная,иди *****
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28.02.2022 20:44 Відповісти
Должен быть полный бан на товары из Раиссы и Белоруси.
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28.02.2022 20:44 Відповісти
А паскуди тепер будете грати хіба що з бульбашами ,можливо кндр і афган ,ось така в вас компанія і взагалі невже в росіі немає критичноі маси людей що б зрозуміти ,куди іх тягне нациський фюрер ?
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28.02.2022 20:45 Відповісти
Мінус ще одна "духовная скрэпа".
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28.02.2022 20:49 Відповісти
Бл.дь, как же я их ненавижу.... Я даже не знал за свои полвека, что так можно кого-то ненавидеть... Стереть уродов из истории и отправить вслед за их петушиным кораблём... Мрази...
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28.02.2022 20:50 Відповісти
Козломордим зараз треба вибрати дзюбу президентом рфс- той лапоть знає що в таких ситуаціях треба робити
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28.02.2022 20:54 Відповісти
Pornhub кацапов тоже забанил. Теперь Дзюбе ни в ногомяч ни в рукохуй
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28.02.2022 20:57 Відповісти
МАКСИМАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ!!!
ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
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28.02.2022 20:59 Відповісти
Выкинуть казламордых из гимнастики
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28.02.2022 21:12 Відповісти
Навіть КНДР грає відбори і їздить на чемпіонати світу іноді
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28.02.2022 21:28 Відповісти
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28.02.2022 22:22 Відповісти
Олімпійські ідеали не дозволяють країні яка розв"язала війну брати участь у спортивних зиаганнях.
Це повинні усвідомити усі міжнародні спортивні комітети !!!!!!
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28.02.2022 23:21 Відповісти
Нехай в свою лапту грають.
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01.03.2022 00:30 Відповісти
Цирк. Выступает прорицательница Мадемуазель Жанна из Парижа и Сицилии.

Вопрос Путина из зала:

- Какая главная геополитическая катастрофа в моей жизни?!

Прорицательница:

- )(уйло, главная геополитическая катастрофа у тебя еще впереди.
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01.03.2022 00:35 Відповісти
 
 