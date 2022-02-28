ФІФА та УЄФА залишили Росію без великого футболу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
ФІФА та УЄФА відсторонила збірні та клуби Росії з футболу від участі у всіх змаганнях під своїми егідами.
Про це йдеться в рішенні організації, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Після первинних рішень, прийнятих Радою ФІФА та Виконавчим комітетом УЄФА, які передбачали вжиття додаткових заходів, ФІФА та УЄФА сьогодні разом вирішили, що всі російські команди -чи то національні команди чи клубні - будуть відсторонені від участі в обох змаганнях ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення.
Рішення ухвалили у понеділок на Бюро Ради ФІФА та Виконавчого комітету УЄФА, відповідно.
"Обидва президенти сподіваються, що ситуація в Україні значно і швидко покращиться, щоб футбол знову став вектором єдності та миру між людьми" - йдеться в заяві.
Будь ласка, зачекайте...
Воно буде вбивати нас доти, доки його не прикончить власне оточення.
Допоки кількість вбитих кацапів не змусить їх батьків знайти і перегризти йому горлянку.
Например миллион футбольных фанатов из кацапстана будут проклинать местного вождя
Плюс десяток миллиардеров владельцев клубов явно недовольны потерять игрушки в какие вбобахали сотни миллионов
Колюча проволка і ров з крокодилами!
Написала їм, хто вони є і що їм не місце серед людей.
Одну скрепу выбили, - осталась водка и попы. Дедовоевалку отбили ВСУ, - теперь в тренде пацифизм. Make love not war ☮
что у кацапов вообще никаких достижений в футболе нет, ни на клубном уровне ни на уровне сборных. ЗМ у Яшина и победа на чемпе Европы среди 4 команд 60 лет назад ну и купленный кубок УЕФА в 2008
играть с рф, не жевали сопли как ФИФА и УЕФА.
ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
Це повинні усвідомити усі міжнародні спортивні комітети !!!!!!
Вопрос Путина из зала:
- Какая главная геополитическая катастрофа в моей жизни?!
Прорицательница:
- )(уйло, главная геополитическая катастрофа у тебя еще впереди.