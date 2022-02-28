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Новини Війна в Україні
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Через удари росіян у Василькові, Білій Церкві та селі Калинівка зруйновані будинки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Унаслідок ракетних ударів по містах Васильків, Біла Церква та селу Калинівка зруйновані кілька багатоповерхівок.

Про це Громадському повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Приблизно о 19:10 унаслідок ракетного удару по м. Васильків, м. Біла Церква та с. Калинівка відбулось руйнування п'ятиповерхового гуртожитку і двох п’ятиповерхових житлових будинків.

Для надання допомоги щодо гуртожитку в Білій Церкві спрямували три одиниці техніки рятувальників. У Василькові та Калинівці підрозділи ДСНС не залучали через обстріли.
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Намагаються залякати. Дауни у вас ракет не вистачить. Ще вони америку лякали хробаки. Навiть свого досвiду не вчаться . Я кими силами Грозний штурмували? Я так свому кэнту росiянину i сказав: "скiлькiви воювали л Чечнею ( 1.5 млн людей )якiй нiхто не допомагав? А тут 40 млн. Та везуть майно зi всього свiту. Вiн з розумних i пicля цього просто ох....в. Пропаганда вона i на розумних дie.
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28.02.2022 21:44 Відповісти
 
 