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Окупанти використовують державну символіку України для маскування техніки, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти використовують державну символіку України для маскування техніки, - Міноборони

З метою введення в оману армія окупантів використовує державну символіку України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені у н.п. Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області.

Крім того, зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте після наближення до українських позицій ворог починає відкривати вогонь на ураження", - йдеться у повідомленні.

Такі дії противника є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права, підкреслюють у Міноборони.

Дивіться: Колона бронетехніки окупантів рушила в напрямку Києва по житомирській трасі: "Штук 20-25 пройшло і ще йдуть. Ну, щоб ви в курсі були". ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
Пацани з Анонімуса пригрозили цапам, що 3 березня на їхніх рахунках не залишаться жодних грошових коштів. Все буде передано на потреби ЗСУ.
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28.02.2022 21:01
+24
Маскаль ніколи не був людиною. І вже не стане.
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28.02.2022 21:00
+17
Не брати, *****, у полон нікого. Нехай гниють всі до єдиного.
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28.02.2022 21:01
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Маскаль ніколи не був людиною. І вже не стане.
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28.02.2022 21:00 Відповісти
десь було фото як свиня *** собачку (чи навпаки), й був підпис "зачатіє русково".

а, втім, й без кортінкі все ясно.
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28.02.2022 21:19 Відповісти
У нас тільки один в Україні нормальний, це Генадій Москаль.
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28.02.2022 21:43 Відповісти
Пацани з Анонімуса пригрозили цапам, що 3 березня на їхніх рахунках не залишаться жодних грошових коштів. Все буде передано на потреби ЗСУ.
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28.02.2022 21:01 Відповісти
Было б круто
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28.02.2022 21:03 Відповісти
Не брати, *****, у полон нікого. Нехай гниють всі до єдиного.
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28.02.2022 21:01 Відповісти
смороду буде йой.
до катапульти та через кордон нах.
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28.02.2022 21:20 Відповісти
От суки! И як их отличить? И в плен не брать никого, а сразу убивать. Шоб уже наверняка
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28.02.2022 21:02 Відповісти
По мові їх, пізнаєте їх...
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28.02.2022 21:06 Відповісти
так думаю, - колір болотно-зелений... навряд чи під наш перефарбовували...
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28.02.2022 21:13 Відповісти
Главная тайна проста. Мы увидим русских в форме немецких солдат. Тысячи, десятки тысяч приказов Ставки жечь живьем; стрелять родителей на глазах у их детей и их детей на глазах у родителей; взрывать госпиталя с раненными бойцами; палить деревни с запертыми в избах селянами; уничтожать где возможно города посредством подрыва гидротехнических сооружений; проводить массовые расстрелы...
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.
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28.02.2022 21:05 Відповісти
Під Полтавою спалили москальський танк.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498286114083323911
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28.02.2022 21:05 Відповісти
Стрелять на запах кацапа, а не на флаг!
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28.02.2022 21:10 Відповісти
Це покидьки з покидьків...
На фоні на тв йде постійно марафон з новинами ictv і якось ютюб перекинув на рашкінський канал новин. Бльооо, подиіився кілька хвилин і в мене ледь кров з вух не потекла, там реально зомбі тв, там реально якась технологія гіпнозу... Вони все абсолютно навпаки перевертають. Там ЗСУ ******** з градів мирне населення Харкова (!), там українська влада розкидає трупи з моргів по вулицях для картинки міжнародних змі, там просто беруть наші відео як їх мотлох горить після байрактарів і кажуть ось ми знищуємо нацистів, там якісь цифри з неба про 1000 знищених українських складів, 300 танків і 100 літаків, і звичайно ж без бойових втрат у свинопсів... І все це усього за дві хвилини я почув.
Кончені гниди, ніякого співчуття навіть звичайним росіянам.... #русскийкорабльиди *****
Слава Україні!!! Слава ЗСУ, ТерО, волонтерам і всім хто допомагає по всьому світу!
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28.02.2022 21:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HGyeq8e29Z8



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Россияне начали публично избавляться от паспортов граждан РФ
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28.02.2022 21:21 Відповісти
Я дЖва года боролся против российской бюрократии, юристов нанимал, чтоб от российского паспорта избавиться. Оказывается, и так можно было.

Слава Україне!
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28.02.2022 21:31 Відповісти
.
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28.02.2022 21:22 Відповісти
Гнусніше фєдєраста нема гидоти…
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28.02.2022 21:22 Відповісти
Треба на нашій техніці інші розпізнавальні знаки малювати, кожного дня інші, і не їздити з прапорами - прапори для парадів, а не боїв. А то вони їдуть під прапорами, як переможці. Доїздяться, суки
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28.02.2022 21:27 Відповісти
****** готові на любу підлість! Хто воював, той це знає. Впершезіткнувшіся знайте, повірте нам - це хитра, підступна, підла нелюдь! Їм вірити - себе не поважати! Усе, що каже москаль - то знайте, буде до навпаки! Воно підле, нагле, підступне. Не вір московиту !! Бий чорта!!
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28.02.2022 21:29 Відповісти
Об'явити хто буде перевдягатись у форму ЗСУ викоистовувати кацапськi "Военные хитрости"
Нашi прапори ,бiлi прапори. У полон не братимуться! Хай собi думають.
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28.02.2022 21:31 Відповісти
 
 