Окупанти використовують державну символіку України для маскування техніки, - Міноборони

З метою введення в оману армія окупантів використовує державну символіку України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені у н.п. Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області.



Крім того, зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте після наближення до українських позицій ворог починає відкривати вогонь на ураження", - йдеться у повідомленні.

Такі дії противника є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права, підкреслюють у Міноборони.

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