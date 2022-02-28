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Окупанти використовують державну символіку України для маскування техніки, - Міноборони
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
З метою введення в оману армія окупантів використовує державну символіку України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені у н.п. Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області.
Крім того, зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте після наближення до українських позицій ворог починає відкривати вогонь на ураження", - йдеться у повідомленні.
Такі дії противника є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права, підкреслюють у Міноборони.
Топ коментарі
+28 Анатолий Воробей 64c537e3
показати весь коментар28.02.2022 21:01
+24 экзорцист
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+17 Yevhen Tarnavskyi
показати весь коментар28.02.2022 21:01
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а, втім, й без кортінкі все ясно.
до катапульти та через кордон нах.
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498286114083323911
На фоні на тв йде постійно марафон з новинами ictv і якось ютюб перекинув на рашкінський канал новин. Бльооо, подиіився кілька хвилин і в мене ледь кров з вух не потекла, там реально зомбі тв, там реально якась технологія гіпнозу... Вони все абсолютно навпаки перевертають. Там ЗСУ ******** з градів мирне населення Харкова (!), там українська влада розкидає трупи з моргів по вулицях для картинки міжнародних змі, там просто беруть наші відео як їх мотлох горить після байрактарів і кажуть ось ми знищуємо нацистів, там якісь цифри з неба про 1000 знищених українських складів, 300 танків і 100 літаків, і звичайно ж без бойових втрат у свинопсів... І все це усього за дві хвилини я почув.
Кончені гниди, ніякого співчуття навіть звичайним росіянам.... #русскийкорабльиди *****
Слава Україні!!! Слава ЗСУ, ТерО, волонтерам і всім хто допомагає по всьому світу!
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Россияне начали публично избавляться от паспортов граждан РФ
Слава Україне!
Нашi прапори ,бiлi прапори. У полон не братимуться! Хай собi думають.