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Лікарі, які консультують телефоном чи онлайн. ПЕРЕЛІК
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Національна служба здоров’я оприлюднила перелік контактів лікарів які консультують онлайн чи телефоном.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку відомства у фейсбуці.
"Завдяки небайдужим лікарям при потребі є можливість отримувати консультації онлайн. У педіатрів, сімейних лікарів, терапевтів, ендокринологів, ЛОРів, хірургів, психіатрів, неврологів, психотерапевтів та інших фахівців", - йдеться в повідомленні.
Контакти спеціалістів зібрані у таблиці. Вона відкрита для всіх та оновлюється цілодобово.
Лікарі, які хочуть взяти участь у консультуванні, можуть надіслати свої контакти на https://t.me/dokazovochat.
Також знайти потрібного лікаря та отримати консультацію можна через бот в Telegram.
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Запорізький козак
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Запорізький козак
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Ivan Spasokukotskiy
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