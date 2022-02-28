Лікарі, які консультують телефоном чи онлайн. ПЕРЕЛІК

Національна служба здоров’я оприлюднила перелік контактів лікарів які консультують онлайн чи телефоном.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку відомства у фейсбуці.

"Завдяки небайдужим лікарям при потребі є можливість отримувати консультації онлайн. У педіатрів, сімейних лікарів, терапевтів, ендокринологів, ЛОРів, хірургів, психіатрів, неврологів, психотерапевтів та інших фахівців", - йдеться в повідомленні.

Контакти спеціалістів зібрані у таблиці. Вона відкрита для всіх та оновлюється цілодобово.

Лікарі, які хочуть взяти участь у консультуванні, можуть надіслати свої контакти на https://t.me/dokazovochat.

Також знайти потрібного лікаря та отримати консультацію можна через бот в Telegram.