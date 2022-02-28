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Лікарі, які консультують телефоном чи онлайн. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Лікарі, які консультують телефоном чи онлайн. ПЕРЕЛІК

Національна служба здоров’я оприлюднила перелік контактів лікарів які консультують онлайн чи телефоном.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку відомства у фейсбуці.

"Завдяки небайдужим лікарям при потребі є можливість отримувати консультації онлайн. У педіатрів, сімейних лікарів, терапевтів, ендокринологів, ЛОРів, хірургів, психіатрів, неврологів, психотерапевтів та інших фахівців", - йдеться в повідомленні.

Контакти спеціалістів зібрані у таблиці. Вона відкрита для всіх та оновлюється цілодобово.

Лікарі, які хочуть взяти участь у консультуванні, можуть надіслати свої контакти на https://t.me/dokazovochat.

Також знайти потрібного лікаря та отримати консультацію можна через бот в Telegram.

Автор: Ольга Лузан
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