Іспанія вирішила легалізувати всіх українських мігрантів

Українські мігранти, які перебувають в Іспанії на незаконних підставах, зможуть легалізуватися.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це у Твіттері написав прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчез, інформує Цензор.НЕТ.

"В Іспанії мешкають близько 100 тис. українців. Ми маємо намір ухвалити кілька рішень, аби вони тут легально жили й працювали, а також мали гарантований доступ до освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, як усі громадяни цієї держави", - зазначив Санчез.

Він наголосив, що Європа втратить значно більше, якщо толеруватиме руйнування Путіним світового порядку, ніж якщо застосовуватиме проти РФ жорсткі санкції.

"Скільки коштуватиме нам, якщо ми дозволимо Путіну порушувати міжнародне право? Для Європи ціна буде абсолютно неприйнятною, значно вищою за ту, що ми заплатимо через економічні санкції", - зазначив прем’єр-міністр.