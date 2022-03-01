УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13561 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
13717 5
війна (7386) Іспанія (277) мігранти (469)

Іспанія вирішила легалізувати всіх українських мігрантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Іспанія вирішила легалізувати всіх українських мігрантів

Українські мігранти, які перебувають в Іспанії на незаконних підставах, зможуть легалізуватися.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це у Твіттері написав прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчез, інформує Цензор.НЕТ.

"В Іспанії мешкають близько 100 тис. українців. Ми маємо намір ухвалити кілька рішень, аби вони тут легально жили й працювали, а також мали гарантований доступ до освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, як усі громадяни цієї держави", - зазначив Санчез.

Він наголосив, що Європа втратить значно більше, якщо толеруватиме руйнування Путіним світового порядку, ніж якщо застосовуватиме проти РФ жорсткі санкції.

"Скільки коштуватиме нам, якщо ми дозволимо Путіну порушувати міжнародне право? Для Європи ціна буде абсолютно неприйнятною, значно вищою за ту, що ми заплатимо через економічні санкції", - зазначив прем’єр-міністр.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чоловіки .їхати захищати свою батьківщину Україну!?
показати весь коментар
01.03.2022 02:19 Відповісти
І шарія?
показати весь коментар
01.03.2022 02:45 Відповісти
І Ківю.
показати весь коментар
01.03.2022 02:48 Відповісти
Кива в *********
показати весь коментар
01.03.2022 05:39 Відповісти
Там є один український мігрант, якого треба втопити в унітазі.
показати весь коментар
01.03.2022 07:16 Відповісти
 
 