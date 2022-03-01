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Евакуаційний поїзд до Чехії вирушить 1 березня з Чопа

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Евакуаційний поїзд до Чехії вирушить 1 березня з Чопа

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд з Чопа до Чехії.

Про це йдеться у повідомленні компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"1 березня відбудеться евакуаційний рейс з вокзалу міста Чоп до Чехії. Він робитиме зупинки по території Словаччини та Чехії. Орієнтовно відправлення 16:40, однак митний контроль слід пройти до 15:30", - повідомили в "УЗ".

Проїзд у потязі безкоштовний. Пріорітет надається жінкам та дітям.

Сісти на поїзд можна за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта.

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