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Евакуаційний поїзд до Чехії вирушить 1 березня з Чопа
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"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд з Чопа до Чехії.
Про це йдеться у повідомленні компанії, інформує Цензор.НЕТ.
"1 березня відбудеться евакуаційний рейс з вокзалу міста Чоп до Чехії. Він робитиме зупинки по території Словаччини та Чехії. Орієнтовно відправлення 16:40, однак митний контроль слід пройти до 15:30", - повідомили в "УЗ".
Проїзд у потязі безкоштовний. Пріорітет надається жінкам та дітям.
Сісти на поїзд можна за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта.
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