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Японія запроваджує санкції проти Путіна і Лаврова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Японія запроваджує санкції проти Путіна і Лаврова

Японія ухвалила рішення про введення санкцій проти президента РФ Володимира Путіна, глави МЗС Сергія Лаврова, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва та інших російських політиків і чиновників. Також введені обмеження щодо компаній оборонної промисловості і силових структур.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Kyodo News.

В якості додаткових санкцій проти Росії за вторгнення в Україну, японський уряд вирішив заморозити активи шести осіб, включаючи Путіна,  У список також увійшли міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, глава Міноборони Сергій Шойгу і колишній прем'єр-міністр, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв.

Крім того, Японія ввела експортні обмеження проти 49 російських компаній і організацій. Серед них: Федеральна Служба безпеки, Головне розвідувальне управління, авіабудівні корпорації "МіГ" і "Сухий", холдинг "Ростех".

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А Дімона то за що ? тільки тільки вийшов із багаторічного запою і нате. Викатили. А лаврову все похер. Він вже всіх обматюкав на Близькому Сході, Середньому Сході і ще обматюкає і Далекий Схід.
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01.03.2022 04:10 Відповісти
А нєхєр було зі сплячки на радбез заявлятися!
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01.03.2022 04:57 Відповісти
Пока у Димки есть выпивка ему всё похрен. Ему те санкции до фонаря, лишь бы самогонный аппарат был
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01.03.2022 07:37 Відповісти
Трохи позитиву https://youtu.be/u2HJHWdusCw
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01.03.2022 04:15 Відповісти
Перестаньте писать имя и фамилию этой твари (не человека, а именно твари) с большой буквы. Большими буквами писать *****
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01.03.2022 05:00 Відповісти
на их выродков тоже?
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01.03.2022 06:59 Відповісти
неймовірна підтримка світу, колись полечу по всіх тих країнах і привезу всім по шматочку сала і борщу в баночці Жартую звісно, але дуже всім вдячний.
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01.03.2022 09:33 Відповісти
 
 