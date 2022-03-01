Японія запроваджує санкції проти Путіна і Лаврова

Японія ухвалила рішення про введення санкцій проти президента РФ Володимира Путіна, глави МЗС Сергія Лаврова, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва та інших російських політиків і чиновників. Також введені обмеження щодо компаній оборонної промисловості і силових структур.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Kyodo News.

В якості додаткових санкцій проти Росії за вторгнення в Україну, японський уряд вирішив заморозити активи шести осіб, включаючи Путіна, У список також увійшли міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, глава Міноборони Сергій Шойгу і колишній прем'єр-міністр, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв.

Крім того, Японія ввела експортні обмеження проти 49 російських компаній і організацій. Серед них: Федеральна Служба безпеки, Головне розвідувальне управління, авіабудівні корпорації "МіГ" і "Сухий", холдинг "Ростех".

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