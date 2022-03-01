"Люди бігають, переступаючи через трупи": волонтер - про ситуацію у Волновасі
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Волноваху і тисячі її мирних жителів стирають з лиця землі, евакуація неможлива через нещадні, безперервні обстріли.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на УНІАН, про це розповів керівник офісу гуманітарної місії "Пролісок – Волноваха" Володимир Веденін.
"По Волновасі люди бігають, переступаючи через трупи. В одному з підвалів обвалилася плита. Чоловікові перебило ноги. Він стікав кров'ю на очах дружини і дитини. Допомоги чекати нема звідки. Обстріли вдень і вночі. Центр зруйнований повністю. Електрики немає, зв'язку немає, водопостачання немає. Діти з батьками вже кілька днів сидять в підвалах багатоповерхівок, вода і їжа закінчуються, або закінчилися. Люди вискакують відправити смс, в пошуках води перебігають з укриття в укриття. Біжать переступаючи через трупи. Люди йдуть по 5 кілометрів пішки під обстрілами", - говорить керівник офісу гуманітарної місії "Пролісок – Волноваха" Володимир Веденін.
Обговорюється "зелений коридор", без нього масова евакуація неможлива. Залізниця зруйнована. Траси обстрілюються. Місто стирають з лиця землі разом з дітьми, людьми похилого віку, хворими.
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надо повторять постоянно .Как известно мысли материализуются
Выпас Ватоцефалов
@O1CZrj4V9J4AOce
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3 ч
Подвиг одного, это преступление другого. Ракеты падающие на наши города, это результат нашей проваленой ракетной программы. Нет наших Нептунов, нет Вербы, не работает ПВО многих городов, зато по хорошим дорогам быстро идут колонны захватчиков. Деньги на армию закатали в асфальт.
ПИШИТЕ ИМ СКИДУЙТЕ ВИДЕО,ФОТО РАЗБИТОЙ ТЕХНИКИ ,ТРУПЫ,ПЛЕННЫХ !!!В АЛИЭКСПЕСС ,**** ЗАХОДИТЕ ВЫБЕРАЙТЕ ЛЮБОЙ ТОВАР ПИШИТЕ ИМ ПИСЬМА СТОП ВОЙНА,ФОТО РАЗБИТЫХ ГОРОДОВ,ПОГИБШИХ ЛЮДЕЙ!!!
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ и БРАТУШЕК ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ!!!