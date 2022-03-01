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"Люди бігають, переступаючи через трупи": волонтер - про ситуацію у Волновасі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Люди бігають, переступаючи через трупи": волонтер - про ситуацію у Волновасі

Волноваху і тисячі її мирних жителів стирають з лиця землі, евакуація неможлива через нещадні, безперервні обстріли.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на УНІАН, про це розповів керівник офісу гуманітарної місії "Пролісок – Волноваха" Володимир Веденін.

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"По Волновасі люди бігають, переступаючи через трупи. В одному з підвалів обвалилася плита. Чоловікові перебило ноги. Він стікав кров'ю на очах дружини і дитини. Допомоги чекати нема звідки. Обстріли вдень і вночі. Центр зруйнований повністю. Електрики немає, зв'язку немає, водопостачання немає. Діти з батьками вже кілька днів сидять в підвалах багатоповерхівок, вода і їжа закінчуються, або закінчилися. Люди вискакують відправити смс, в пошуках води перебігають з укриття в укриття. Біжать переступаючи через трупи. Люди йдуть по 5 кілометрів пішки під обстрілами", - говорить керівник офісу гуманітарної місії "Пролісок – Волноваха" Володимир Веденін.

Обговорюється "зелений коридор", без нього масова евакуація неможлива. Залізниця зруйнована. Траси обстрілюються. Місто стирають з лиця землі разом з дітьми, людьми похилого віку, хворими.

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Топ коментарі
+36
Тварюки
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01.03.2022 15:37
+29
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ПОВИННІ БУТИ ЗНИЩЕНІ В УКРАЇНІ
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01.03.2022 15:39
+26
Пусть будет проклят Путин со всеми теми,кто его поддерживает до десятого колена

надо повторять постоянно .Как известно мысли материализуются
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01.03.2022 15:39
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Тварюки
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01.03.2022 15:37 Відповісти
⚡️Европейский банк реконструкции и развития бессрочно остановил доступ России и Белоруссии к финансам банка - официально
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01.03.2022 15:38 Відповісти
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ПОВИННІ БУТИ ЗНИЩЕНІ В УКРАЇНІ
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01.03.2022 15:39 Відповісти
******* кацапское....шоб вас тварей так китацы в сраше когда нибудь так кончали...
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01.03.2022 15:39 Відповісти
Пусть будет проклят Путин со всеми теми,кто его поддерживает до десятого колена

надо повторять постоянно .Как известно мысли материализуются
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01.03.2022 15:39 Відповісти
Ні, прокльони - це від диявола, і той щур плешивий тільки сильніший буде і дурніший, бр давно одержим сатаною. За нього треба молитися, Бог добрий. Забере від нас це бісівське створіння
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01.03.2022 16:12 Відповісти
Богу его душа точно не достанется.
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01.03.2022 16:43 Відповісти
Это Пушилин так свой народ освобождает.
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01.03.2022 15:39 Відповісти
На мальдивах он уже. С тёлками
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01.03.2022 15:42 Відповісти
Последний раз в поганой жизни самому *********. Дальше всю жизнь будут только *****.
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01.03.2022 15:54 Відповісти
А чего ж вы город не эвакуировали?!? Боже как людей жалко? Там тот путлер живой еще???
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01.03.2022 15:39 Відповісти
Пуйло будь проклят вместе своей фашисткой страной.
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01.03.2022 15:40 Відповісти
******* свинячий руSSкій мір. Ну що їм зробили прості люди ? Сиділи би собі тихо за лінієй разгранічєнія, а там би якось було
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01.03.2022 15:40 Відповісти
Бажаю кацапам отримати взад рівно стільки, скільки вони заподіяли за усі роки своїх "імперських ігор".
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01.03.2022 15:43 Відповісти
Смерть цапам!
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01.03.2022 15:44 Відповісти
Это фашизм!
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01.03.2022 15:46 Відповісти
Гірше. Німці не казали нам, що ми брати, один народ,
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01.03.2022 16:13 Відповісти
коментар відмічено як спам









Выпас Ватоцефалов


@O1CZrj4V9J4AOce

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3 ч



Подвиг одного, это преступление другого. Ракеты падающие на наши города, это результат нашей проваленой ракетной программы. Нет наших Нептунов, нет Вербы, не работает ПВО многих городов, зато по хорошим дорогам быстро идут колонны захватчиков. Деньги на армию закатали в асфальт.
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01.03.2022 15:47 Відповісти
Кацапи виплекали диявола!!!
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01.03.2022 15:48 Відповісти
Вони самі дияволи.
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01.03.2022 15:50 Відповісти
Згинуть Разом з ним!
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01.03.2022 16:15 Відповісти
Це геноцид!!! Кацапня під наркотою. При здоровому глузді такого не роблять.
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01.03.2022 15:54 Відповісти
Чим можна допомогти? Невже армія нічого не може зробити?
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01.03.2022 16:00 Відповісти
ЗАХОДИТЕ В ТЕЛЕГРАММ ИЩИТЕ БЕЛОУСОВ,РОСИИ САЙТ ЗНАКОМВСТ,РАБОТА ИДР.ЗАХОДИТЕ В ГУГЛ КАРТЫ ИЩИТЕ ГОСТИНИЦЫ,РЕСТОРАНЫ,КАФЕ и др.
ПИШИТЕ ИМ СКИДУЙТЕ ВИДЕО,ФОТО РАЗБИТОЙ ТЕХНИКИ ,ТРУПЫ,ПЛЕННЫХ !!!В АЛИЭКСПЕСС ,**** ЗАХОДИТЕ ВЫБЕРАЙТЕ ЛЮБОЙ ТОВАР ПИШИТЕ ИМ ПИСЬМА СТОП ВОЙНА,ФОТО РАЗБИТЫХ ГОРОДОВ,ПОГИБШИХ ЛЮДЕЙ!!!
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ и БРАТУШЕК ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ!!!
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01.03.2022 16:11 Відповісти
 
 