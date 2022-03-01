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Війська РФ обстріляли лікарню у Харкові: кількість жертв встановлюється, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ обстріляли лікарню у Харкові: кількість жертв встановлюється, - Арестович

Війська РФ обстріляли міську лікарню у Харкові, кількість жертв встановлюється.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У Харкові щойно влучили в міську лікарню. Там кількість жертв наразі з'ясовується", - повідомив Арестович 

Він також додав, що за оперативною обстановкою наразі найгарячішими точками є Харків, Херсон та північно-західний напрямок від Києва. Спорадичні сутички відбуваються біля Маріуполя.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по Харкову авіацією. Частково зруйнований п’ятиповерховий житловий будинок. ВIДЕО

У Херсоні тривають вуличні бої, підрозділи ЗСУ і територіальної оборони відбивають атаки.

Біля Києва окупанти намагаються перегрупуватися, ЗСУ обстрілюють і контратакують супротивника артилерією.

Також дивіться: Унаслідок удару крилатою ракетою по центру Харкова щонайменше 10 людей загинули, понад 20 травмовані, - ДСНС. ВIДЕО

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Топ коментарі
+17
Пусть будет проклят Путин со всеми теми,кто его поддерживает до десятого колена

надо повторять постоянно .Как известно мысли материализуются
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01.03.2022 15:56
+16
ЛЮДИ залишилися. Цивільні КІБОРГИ.
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01.03.2022 15:57
+15
Сил для наступу у них вже нема- залишилося добити цю чуму 21 віку.
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01.03.2022 15:55
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Там от Харькова что то осталось еще?
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01.03.2022 15:55 Відповісти
ЛЮДИ залишилися. Цивільні КІБОРГИ.
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01.03.2022 15:57 Відповісти
Опыт показывает, урок, не закреплённый кровью, плохо усваивается?
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01.03.2022 16:01 Відповісти
?
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01.03.2022 16:03 Відповісти
Сил для наступу у них вже нема- залишилося добити цю чуму 21 віку.
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01.03.2022 15:55 Відповісти
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Нажаль військові експерти пишуть що основні танкові сили ***** ще не вступали в бій, готують «другу хвилю». Потрібно триматись…
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01.03.2022 15:57 Відповісти
Та невже... а що ще у ФСБ кажуть?
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01.03.2022 15:58 Відповісти
Наші танки ще взагалі не рухались.
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01.03.2022 16:01 Відповісти
Це добре, щиро сподіваюсь що в наших є кілька козирів щоб в'їбати московитам
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01.03.2022 16:37 Відповісти
Та й взагалі, "основні танкові сили" мають радісно бити копитом, бачучи тисячі спалених танкістів московії.
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01.03.2022 16:07 Відповісти
Пусть будет проклят Путин со всеми теми,кто его поддерживает до десятого колена

надо повторять постоянно .Как известно мысли материализуются
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01.03.2022 15:56 Відповісти
Имя их там Легион , вся ****** ********
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01.03.2022 15:57 Відповісти
с ВСУ сражаться слабо , на мирных отыгрываются , твари
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01.03.2022 15:58 Відповісти
Твари кремлевские Харьков вам это не простит как и вся Украина. Сдохни путинской зверьё.
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01.03.2022 15:58 Відповісти
Цаплієнко виклав в телеграмі відос.
В Таганрозі в'#бали по військовому аеродрому !
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01.03.2022 15:59 Відповісти
https://t.me/Tsaplienko/1444
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01.03.2022 16:01 Відповісти
Нам можно - это древний укранский город, захваченый московитами
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01.03.2022 16:03 Відповісти
Смерть цапам!
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01.03.2022 15:59 Відповісти
******* твари русофашисткие, надо будет мстить этим тварям на ихней земле
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01.03.2022 15:59 Відповісти
Поддерживаю!
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01.03.2022 16:50 Відповісти
Наши Таганрог долбанули
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01.03.2022 15:59 Відповісти
Уничтожен аэропорт.
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01.03.2022 16:00 Відповісти
нажаль ні...
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01.03.2022 17:03 Відповісти
Браво Нашим! 👍
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01.03.2022 16:51 Відповісти
счёт к русне набирается вира собирается
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01.03.2022 16:00 Відповісти
туристы мля живые
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01.03.2022 16:02 Відповісти
Пушечное мясо.
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01.03.2022 16:04 Відповісти
любой рузге окупант тут несёт на себе метку живые мёртвые умели таки в Египте времён среднего царства в термины
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01.03.2022 16:11 Відповісти
У путина лозунг, как у сталина:
"У нас людей много…" можно и на мясо пустить.
А сам сховався в бункері.
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01.03.2022 16:57 Відповісти
Ну варвари суки будь проклята нациська мерзота з своім "русским миром" горіть в пеклі гади.
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01.03.2022 16:04 Відповісти
Коротко
***** повинен бути знищений
Тримаймося браття українці
Ми переможемо
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01.03.2022 16:04 Відповісти
🇺🇦🇺🇦🇺🇦✌️✌️✌️
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01.03.2022 16:58 Відповісти
На одном из западных сайтов, увидел стихотворение
На музыку «вставай страна огромная»

Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.

Он думает, что кто-нибудь поверит в эту ложь:
про нациков, бандеровцев и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитствующих
Стрелковых, Моторол
И Украйну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.
Отжал он «их-там-нетами»
Наш полуостров Крым;
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.

Страшит лет восемь Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".

Кода ж солдат он тысячи
С ракетами прислал Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно,
что Совсем с ума сошёл
Обиженный историей,
Фашиствующий козёл.

Так крепче зубы стисните
Смелей ведь с нами бог!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог!

Стал на века отверженным
Кичливый "Русский Мир".
Украйны верные сыны,
Огонь из всех мортир!
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01.03.2022 16:16 Відповісти
‼️ У Харкові збили ворожий літак, який бомбардував Харків. За попередньою інформацією глави Адміністрації Новобаварського району Тетяни Цибульник, літак впав у районі ринку Лоск, його збили. Це той літак, з якого прилетіла бомба на житловий будинок на проспекті Новобаварському, де продовжують розгрібати завали. Попередньо: у будинку загинули 8 людей, 8 травмовані.
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01.03.2022 16:17 Відповісти
А що з пілотом літака? теж знищений?
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01.03.2022 17:34 Відповісти
Суки й*бані, зтерти московію з лиця землі
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01.03.2022 16:21 Відповісти
ЕС, Українці воюють через вас, путін каже, коли ви вже дозволите прибути в Україну добовольцям НАТО на літаках та оператори ПРО скільки ще треба путіну вбити Українців
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01.03.2022 19:00 Відповісти
 
 