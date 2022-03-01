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Війська РФ обстріляли лікарню у Харкові: кількість жертв встановлюється, - Арестович
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ обстріляли міську лікарню у Харкові, кількість жертв встановлюється.
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У Харкові щойно влучили в міську лікарню. Там кількість жертв наразі з'ясовується", - повідомив Арестович
Він також додав, що за оперативною обстановкою наразі найгарячішими точками є Харків, Херсон та північно-західний напрямок від Києва. Спорадичні сутички відбуваються біля Маріуполя.
У Херсоні тривають вуличні бої, підрозділи ЗСУ і територіальної оборони відбивають атаки.
Біля Києва окупанти намагаються перегрупуватися, ЗСУ обстрілюють і контратакують супротивника артилерією.
Топ коментарі
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надо повторять постоянно .Как известно мысли материализуются
В Таганрозі в'#бали по військовому аеродрому !
"У нас людей много…" можно и на мясо пустить.
А сам сховався в бункері.
***** повинен бути знищений
Тримаймося браття українці
Ми переможемо
На музыку «вставай страна огромная»
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
Он думает, что кто-нибудь поверит в эту ложь:
про нациков, бандеровцев и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитствующих
Стрелковых, Моторол
И Украйну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.
Отжал он «их-там-нетами»
Наш полуостров Крым;
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Страшит лет восемь Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".
Кода ж солдат он тысячи
С ракетами прислал Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно,
что Совсем с ума сошёл
Обиженный историей,
Фашиствующий козёл.
Так крепче зубы стисните
Смелей ведь с нами бог!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог!
Стал на века отверженным
Кичливый "Русский Мир".
Украйны верные сыны,
Огонь из всех мортир!