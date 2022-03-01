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Відновлено цифрове мовлення 8 українських телеканалів, - ОП
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Після атаки на телевежу у Києві відновлено цифрове мовлення 8 українських телеканалів.
Про це повідомив заступник керівника Офіса Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Відновили цифрове мовлення наступних каналів: UA Перший, Рада, 1+1, Украина, ICTV, СТБ, Интер, Украина24", - написав Тимошенко у фейсбуці.
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Будь ласка, зачекайте...
Кацапи тужилися, кацари по всіх своїх говноканалах розповіли "пра вєлікаю пабєду".
А в Києві ТВ вже знов працює... 😛