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Відновлено цифрове мовлення 8 українських телеканалів, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Відновлено цифрове мовлення 8 українських телеканалів, - ОП

Після атаки на телевежу у Києві відновлено цифрове мовлення 8 українських телеканалів.

Про це повідомив заступник керівника Офіса Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відновили цифрове мовлення наступних каналів: UA Перший, Рада, 1+1, Украина, ICTV, СТБ, Интер, Украина24", - написав Тимошенко у фейсбуці.

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цікаво, якби вимкнули останкіно, у ватників вимкнулась би вся вища нервова система чи лише злетіла б прошивка?
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01.03.2022 18:22 Відповісти
я тільки у наступ перейдем, перевіримо. обов"язково перейдем!
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01.03.2022 18:25 Відповісти
Їхня пршивка в пузі знаходиться. Коли не буде що жерти, тоді і загризуть *****.
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01.03.2022 18:27 Відповісти
не, нічого не відновилося Не один не працює (Т2)
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01.03.2022 18:26 Відповісти
Працюють перших 8 каналів і якийсь один регіональний
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01.03.2022 18:33 Відповісти
Ну як так можна???!!!

Кацапи тужилися, кацари по всіх своїх говноканалах розповіли "пра вєлікаю пабєду".

А в Києві ТВ вже знов працює... 😛
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01.03.2022 18:28 Відповісти
Смерть цапам!
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01.03.2022 18:42 Відповісти
Киевская телевышка устояла после удара 2 ракетами, потому что она сделана в Украине, а ракеты в России.
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01.03.2022 19:37 Відповісти
 
 