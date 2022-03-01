Відновлено цифрове мовлення 8 українських телеканалів, - ОП

Після атаки на телевежу у Києві відновлено цифрове мовлення 8 українських телеканалів.

Про це повідомив заступник керівника Офіса Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відновили цифрове мовлення наступних каналів: UA Перший, Рада, 1+1, Украина, ICTV, СТБ, Интер, Украина24", - написав Тимошенко у фейсбуці.