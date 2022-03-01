Українські паспорти тимчасово не видаватимуть

В умовах воєнного стану в Україні тимчасово припиняють надання деяких адміністративних послуг. Зокрема мова йде про виготовлення паспорта громадянина України.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

"В умовах воєнного стану Державною міграційною службою тимчасово призупинено роботу інформаційно-комунікаційних систем ДМС та надання адміністративних послуг, а саме: видачу паспорта громадянина України та доставки виготовлених документів безпосередньо до територіальних органів

вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України по досягненню 25- і 45-річного віку", - йдеться у повідомленні.

В МВС нагадали, що всі повинні мати при собі документи, що посвідчують особу.

Для громадян України це:

паспорт громадянина України у формі картки або книжечки,

паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Для іноземців та осіб без громадянства:

посвідка на постійне проживання,

посвідка на тимчасове проживання,

посвідчення біженця,

посвідчення особи яка потребує додаткового захисту.

Якщо строк дії документу, що посвідчує особу, закінчився, або до нього своєчасно не вклиєна фотокартка - під час воєнного стану його також можна пред’являти.