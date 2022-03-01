Союзники України по НАТО збираються на надзвичайне засідання
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У НАТО знову відбудеться надзвичайне засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ.
Засідання заплановане на п'ятницю, 4 березня, і відбудеться у очному форматі під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, повідомляє у вівторок штаб-квартира альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Порядок денний не зазначений, однак, з огляду на військові дії Росії проти України, які продовжуються, можна припустити, що саме це питання буде на порядку денному.
Нещодавно, 25 лютого, на другий день військової агресії РФ проти України лідери держав та урядів зібралися на позачерговому саміті альянсу. 22 лютого у штаб-квартирі відбулося позачергове засідання Комісії Україна-НАТО, 16-17 лютого – засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони за віртуальної участі глави оборонного відомства України Олексія Резнікова, а 7 січня – позачергове засідання міністрів закордонних справ.
Будь ласка, зачекайте...
А ти ж недавно писав, що Херсон покинули і все пропало.
И читают в своих бумашка в которых было АНАЛлитика в которой мы уже должны были слить...
И теперь думают как выкручиваться
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
любое сложное военное оружие надо осваивать месяцами....
а у нас их не было и нет.и отдавать такие цацки под угрозой того,что может достаться врагу -никто не станет.и мы бы точно так же поступили.
Ну и можно по старой доброй схеме подрывать при отсупление такие пухи
Наскільки я знаю тільки у США, Японії і Кувейту.
Турцию приняли за 48 часов в НАТО
путина сразу бы удар хватил, и это дало бы нам передышку.
Может конечно и удивлены масштабу российских и украинских потерь.
Но скорее всего думают как теперь остановить без войны российскую военную машину,судя по всему только сейчас начавшую набирать обороты,коль обосралась в первые дни.
Так что реальной помощи по закрытию неба по крайней мере на левобережье днепра не будет,будет только вооружение .
К сожалению данная их позиция приведет только к намного большим жертвам среди мирного населения (по аналогии с лугандонскими событиями)