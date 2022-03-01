Союзники України по НАТО збираються на надзвичайне засідання

У НАТО знову відбудеться надзвичайне засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ.

Засідання заплановане на п'ятницю, 4 березня, і відбудеться у очному форматі під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, повідомляє у вівторок штаб-квартира альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Порядок денний не зазначений, однак, з огляду на військові дії Росії проти України, які продовжуються, можна припустити, що саме це питання буде на порядку денному.

Нещодавно, 25 лютого, на другий день військової агресії РФ проти України лідери держав та урядів зібралися на позачерговому саміті альянсу. 22 лютого у штаб-квартирі відбулося позачергове засідання Комісії Україна-НАТО, 16-17 лютого – засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони за віртуальної участі глави оборонного відомства України Олексія Резнікова, а 7 січня – позачергове засідання міністрів закордонних справ.

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