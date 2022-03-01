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Союзники України по НАТО збираються на надзвичайне засідання

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Союзники України по НАТО збираються на надзвичайне засідання

У НАТО знову відбудеться надзвичайне засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ.

Засідання заплановане на п'ятницю, 4 березня, і відбудеться у очному форматі під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, повідомляє у вівторок штаб-квартира альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Порядок денний не зазначений, однак, з огляду на військові дії Росії проти України, які продовжуються, можна припустити, що саме це питання буде на порядку денному.

Нещодавно, 25 лютого, на другий день військової агресії РФ проти України лідери держав та урядів зібралися на позачерговому саміті альянсу. 22 лютого у штаб-квартирі відбулося позачергове засідання Комісії Україна-НАТО, 16-17 лютого – засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони за віртуальної участі глави оборонного відомства України Олексія Резнікова, а 7 січня – позачергове засідання міністрів закордонних справ.

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Топ коментарі
+38
поки збирається НАТО.По місту бродять залишки розхуяренної колони рашистів. Дезорієнтовані. Херсон .
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01.03.2022 21:13
+26
да ладно ныть...без них нам бы было в разы грустнее.
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01.03.2022 21:15
+18
Депутаты партии агента ФСБ Шария, соратника Медведчука кума Путина, ездят по Харькову и других городах под видом гуманитарной помощи, узнают и передают разведданные. Их шеф, агент ФСБ и дружок Медведчука, до сих пор боится призвать Россию прекратить войну.
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01.03.2022 21:14
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поки збирається НАТО.По місту бродять залишки ************ колони рашистів. Дезорієнтовані. Херсон .
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01.03.2022 21:13 Відповісти
Уже ***********? Уже дезорієнтовані?
А ти ж недавно писав, що Херсон покинули і все пропало.
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01.03.2022 21:58 Відповісти
Очередной трындеж с выражение глубокой обеспокоенности?
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01.03.2022 21:13 Відповісти
да ладно ныть...без них нам бы было в разы грустнее.
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01.03.2022 21:15 Відповісти
Сподіваюсь щонайменше на ПДЧ. ЄС вже показав приклад.
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01.03.2022 21:19 Відповісти
Наверное жопу чешут

И читают в своих бумашка в которых было АНАЛлитика в которой мы уже должны были слить...

И теперь думают как выкручиваться
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01.03.2022 21:21 Відповісти
Друзі, прохання підписати петицію до НАТО о закритті повітрянного простору над Україной!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
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01.03.2022 21:13 Відповісти
Треба трохи менше 200 тисяч зібрати до засідання 04.03.
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01.03.2022 21:20 Відповісти
Депутаты партии агента ФСБ Шария, соратника Медведчука кума Путина, ездят по Харькову и других городах под видом гуманитарной помощи, узнают и передают разведданные. Их шеф, агент ФСБ и дружок Медведчука, до сих пор боится призвать Россию прекратить войну.
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01.03.2022 21:14 Відповісти
тут Гончаренко розповів, що якби вони нам дали європейські Patriots, то ми б і самі позбивали к бісу всі їхні корита.
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01.03.2022 21:15 Відповісти
гончаренко хороший парень,но не специалист...
любое сложное военное оружие надо осваивать месяцами....
а у нас их не было и нет.и отдавать такие цацки под угрозой того,что может достаться врагу -никто не станет.и мы бы точно так же поступили.
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01.03.2022 21:18 Відповісти
Операторами могли быть "добровольцы"

Ну и можно по старой доброй схеме подрывать при отсупление такие пухи
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01.03.2022 21:23 Відповісти
Могли б зі своїми «консультантами» віддати щоб навчити на практиці
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01.03.2022 21:32 Відповісти
они уже сильно очковали, когда джавелины и нлавы передавали. дали только не первые дни, а когда через это время поняли, что они не попадут в руки рашистов, только тогда уже начало пуступать и всё остальное, а не только они.
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01.03.2022 21:38 Відповісти
принципы конечно одни,только вот разными кувалдами и зубилами деланы
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01.03.2022 21:45 Відповісти
А що, вони у Європи є свої?
Наскільки я знаю тільки у США, Японії і Кувейту.
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01.03.2022 22:00 Відповісти
неужели попросят Украину отпустить кацапов к мамам?..
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01.03.2022 21:15 Відповісти
Не впевнений, що всі захочуть повертатися, деяким дуже в нас сподобалося...
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01.03.2022 21:21 Відповісти
Проситимуться в оборонний союз.
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01.03.2022 21:23 Відповісти
А чому не на 10 березня? Ми ж нікуди не поспішаємо...
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01.03.2022 21:16 Відповісти
Петиція не набрала голосів.
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01.03.2022 21:23 Відповісти
коментар відмічено як спам
ЗЕ, почему мы не в НАТО?

Турцию приняли за 48 часов в НАТО
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01.03.2022 21:17 Відповісти
Щось задовго чекати. Кожний день гинуть наші герої(((((
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01.03.2022 21:20 Відповісти
Видимо, грядет серьезное продвижение в помощи Украине.
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01.03.2022 21:20 Відповісти
Как то долго собираются. На 2-е никак?
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01.03.2022 21:27 Відповісти
как вариант, добазариться с китаем (да просто заплатить) за передислокацию всех кит. войск к границе параши. Для учений.
путина сразу бы удар хватил, и это дало бы нам передышку.
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01.03.2022 21:34 Відповісти
Китай в очень интересной позиции сейчас. с одной стороны, вроде бы поддерживает *****, которое своей агрессией только сближает Европу и США, а с другой хочет эту самую Европу подальше от Штатов отодвинуть и торговать с ней. и что имеет за все свои ставания? экономические убытки!
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01.03.2022 22:30 Відповісти
Так треба від НАТО легіонерів з літаками та ПРО скільки ще треба росії знищити Українців. НАТО і США отримають скоро і війну і ганьбу
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01.03.2022 21:41 Відповісти
я думаю что НАТО и Китай реально прифигело от масштабов кацапского наступления .
Может конечно и удивлены масштабу российских и украинских потерь.
Но скорее всего думают как теперь остановить без войны российскую военную машину,судя по всему только сейчас начавшую набирать обороты,коль обосралась в первые дни.
Так что реальной помощи по закрытию неба по крайней мере на левобережье днепра не будет,будет только вооружение .
К сожалению данная их позиция приведет только к намного большим жертвам среди мирного населения (по аналогии с лугандонскими событиями)
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01.03.2022 21:41 Відповісти
Будут обсуждать возможность закрыть небо над Украиной. Риски и готовность на них идти. Возможные последствия рисков и готовность к ним. Будут карочь снимать штаны себе и смотреть есть ли там ваще яйца или хоть шото на них похожее ну хотяб одно... яисо простите мужчины
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01.03.2022 22:07 Відповісти
Вбивати цапів без жалю!!!
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01.03.2022 22:07 Відповісти
 
 