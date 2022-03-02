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Російський контейнерний ринок у повноцінній морській блокаді

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський контейнерний ринок у повноцінній морській блокаді

З ситуації у вівторок стало зрозуміло, що російському контейнерному ринку оголошено повноцінну морську блокаду.

Такого висновку дійшов московський Інтерфакс, який цитує Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ

Спочатку про припинення прийому замовлень до особливого повідомлення повідомили німецький перевізник Hapag-Lloyd, сінгапурський альянс Oсean Network Express (ONE) і тайванський оператор Yang Ming, а також ряд інших морських ліній, які працюють на невеликих терміналах.

Потім про припинення прийому нових замовлень на перевезення контейнерів з Росії з 1 березня оголосила трійка світових лідерів морських контейнерних перевезень - швейцарська Mediterranean Shipping Company (MSC), датська Maersk і французька CMA CGM. Експерти вважають, що рішення саме цих компаній можна назвати поворотним, оскільки їхня частка на російському ринку оцінюється в понад 50%.

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Ще в понеділок Maersk сповістив клієнтів, що митні органи посилили контроль контейнерів, які прямують до Петербурга через порти трансшимпенту (режим перевалки, при якому контейнер не покидає територію порту) у Північній Європі.

У вівторок у заяві Maersk попередив, що очікує значних затримок у доставці контейнерів через те, що Нідерланди, Бельгія та Німеччина у пошуках заборонених товарів затримують судна, які прямують до Росії. На думку компанії, затримка вантажів митними органами в хабах трансшипменту може призвести до непередбачуваних наслідків в операційній діяльності та спричинити збої у глобальних ланцюжках поставок.

Як повідомлялося, санкції проти Росії, запроваджені країнами Заходу через російську агресію в Україні, вже негативно впливають на неї в різних секторах.

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Топ коментарі
+23
⚡️Президент Эстонии Карис: Путин уже проиграл войну. Украина является европейским государством, поэтому должна стать членом ЕС.
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01.03.2022 23:35
+16
це катастрофа
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01.03.2022 23:33
+10
Пачиму же? Это просто праздник какой то, токо похмелюга не сразу наступит, но жосткая - 3.14 с дец.
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01.03.2022 23:37
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це катастрофа
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01.03.2022 23:33 Відповісти
Пачиму же? Это просто праздник какой то, токо похмелюга не сразу наступит, но жосткая - 3.14 с дец.
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01.03.2022 23:37 Відповісти
Так місяць два і буде шок так як закінчиться імпорт.Їжа,ліки, все банкрутства . Путін дійсно побудував країну своїх мрій!
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01.03.2022 23:43 Відповісти
Це не буде катастрофою. Це в них почнеться нова ера
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02.03.2022 00:28 Відповісти
Шеф - все пропало,все пропало - клиент умирает.
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01.03.2022 23:46 Відповісти
Не катастрофа, а навпаки. Пропоную контейнери спрямувати до нас, ми їх тут вивантажимо й напхаємо туди падло кацапні з нашої землі. Упаковка і даставка до граніци кацапстана бєсплатная.

P.S. Тра питати у тих, хто пхається на нашу землю: "Вам пакєт нужен?"
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01.03.2022 23:53 Відповісти
Це економічний крах. Мені здається, що так навіть КНДР не блокували
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02.03.2022 00:32 Відповісти
⚡️Президент Эстонии Карис: Путин уже проиграл войну. Украина является европейским государством, поэтому должна стать членом ЕС.
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01.03.2022 23:35 Відповісти
Я теж кажу, що ми вже перемогли.
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01.03.2022 23:38 Відповісти
Только сколько еще мирных украинцев погибнет (((
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01.03.2022 23:49 Відповісти
Україна- це 300 спартанців цивілізованого світу. І так- МИ вже перемогли і не важливо, залишимося ми в живих чи ні.

Зараз хід не за нами.
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02.03.2022 00:01 Відповісти
Особливо на планшетах.
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02.03.2022 00:29 Відповісти
Діти, жінки, люди похилого віку!!!(

Але - СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ, ісіх Українців не перебьють, здохнуть падли!!!
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02.03.2022 00:42 Відповісти
Руській ......, іді на куй!
В даному випадку замість крапок - контейнерний ринок
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01.03.2022 23:37 Відповісти
********* без імпорту. На експорт тостери.
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01.03.2022 23:41 Відповісти
Сперва долетались , потом доплавались, потом заплакали и удавились.
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01.03.2022 23:43 Відповісти
В каменный век сцук!
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01.03.2022 23:46 Відповісти
Так вони там і до цих пір.
На плаву були, тримаючись Україні за спідницю.
От і скаженіють.
Чекайте, настане час, ми ще й історію за останнє тисячоліття, яку вони віками перекручували і перебріхували, поставим на правдиве достовірне місце.
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01.03.2022 23:53 Відповісти
А вот это уже полный п экономике. Куда эффективней свифта. Их экспорт станет и валютная выручка перестанет идти. Эффект будет не сразу. Надо несколько недель. Но это будет такая бимба, что кацы офигеют.
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01.03.2022 23:53 Відповісти
Дмитро Корчинський

Хочю напомніть товаріщам із нєпосрєдствєнного окруженія путіна, верхушкі ФСБ і МО РФ, что чем дольше готовіца заговор, тєм скорєє он можен провалітся.

Сєйчас у вас гонка: кто кому скорєє подсиплєт "новічка" - ви путіну ілі путін вам.

Смєлєє!
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02.03.2022 00:08 Відповісти
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02.03.2022 02:03 Відповісти
 
 