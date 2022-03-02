Російський контейнерний ринок у повноцінній морській блокаді

З ситуації у вівторок стало зрозуміло, що російському контейнерному ринку оголошено повноцінну морську блокаду.

Такого висновку дійшов московський Інтерфакс, який цитує Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ

Спочатку про припинення прийому замовлень до особливого повідомлення повідомили німецький перевізник Hapag-Lloyd, сінгапурський альянс Oсean Network Express (ONE) і тайванський оператор Yang Ming, а також ряд інших морських ліній, які працюють на невеликих терміналах.

Потім про припинення прийому нових замовлень на перевезення контейнерів з Росії з 1 березня оголосила трійка світових лідерів морських контейнерних перевезень - швейцарська Mediterranean Shipping Company (MSC), датська Maersk і французька CMA CGM. Експерти вважають, що рішення саме цих компаній можна назвати поворотним, оскільки їхня частка на російському ринку оцінюється в понад 50%.

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Ще в понеділок Maersk сповістив клієнтів, що митні органи посилили контроль контейнерів, які прямують до Петербурга через порти трансшимпенту (режим перевалки, при якому контейнер не покидає територію порту) у Північній Європі.

У вівторок у заяві Maersk попередив, що очікує значних затримок у доставці контейнерів через те, що Нідерланди, Бельгія та Німеччина у пошуках заборонених товарів затримують судна, які прямують до Росії. На думку компанії, затримка вантажів митними органами в хабах трансшипменту може призвести до непередбачуваних наслідків в операційній діяльності та спричинити збої у глобальних ланцюжках поставок.

Як повідомлялося, санкції проти Росії, запроваджені країнами Заходу через російську агресію в Україні, вже негативно впливають на неї в різних секторах.