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Поліція забиратиме автомобілі в нетверезих водіїв у Миколаєві, - ОДА
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Глава Миколаївської ОДА Віталій Кім дозволив правоохоронцям забирати авто у нетверезих водіїв.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"На потреби військових потрібно багато автотранспорту. Запаси вже закінчуються.
Тому я ухвалив рішення – із завтрашнього дня забирати авто у тих, хто їздить п'яним за кермом. На потреби армії, безповоротно!
Не варто пити за кермом – буде дорого", - наголосив він.
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Будь ласка, зачекайте...
Я не мог поверить что у нас такое может, это какой-то русский мир... Ладно ещё еду, кто нуждается (хотя и это не могу понять), потому что с этим тяжело, но дорогущие телеки и другую технику...
Надеюсь всех найдут и накажут, после того, как орду прогоним
https://youtu.be/fZ0CuqjQ3i4