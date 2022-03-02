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Поліція забиратиме автомобілі в нетверезих водіїв у Миколаєві, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Поліція забиратиме автомобілі в нетверезих водіїв у Миколаєві, - ОДА

Глава Миколаївської ОДА Віталій Кім дозволив правоохоронцям забирати авто у нетверезих водіїв.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"На потреби військових потрібно багато автотранспорту. Запаси вже закінчуються.

Тому я ухвалив рішення – із завтрашнього дня забирати авто у тих, хто їздить п'яним за кермом. На потреби армії, безповоротно!

Не варто пити за кермом – буде дорого", - наголосив він.

Також дивіться: Українська авіація розбомбила колону військ РФ під Миколаєвом, - Кіровоградська ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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В Мелитополе местные взламывают и обчищают все магазины под ноль массово, это капец.
Я не мог поверить что у нас такое может, это какой-то русский мир... Ладно ещё еду, кто нуждается (хотя и это не могу понять), потому что с этим тяжело, но дорогущие телеки и другую технику...
Надеюсь всех найдут и накажут, после того, как орду прогоним

https://youtu.be/fZ0CuqjQ3i4
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02.03.2022 01:15 Відповісти
Навряд.
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02.03.2022 01:19 Відповісти
Це і в звичайний час було б незле робити.
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02.03.2022 01:24 Відповісти
 
 