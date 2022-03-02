Поліція забиратиме автомобілі в нетверезих водіїв у Миколаєві, - ОДА

Глава Миколаївської ОДА Віталій Кім дозволив правоохоронцям забирати авто у нетверезих водіїв.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"На потреби військових потрібно багато автотранспорту. Запаси вже закінчуються.

Тому я ухвалив рішення – із завтрашнього дня забирати авто у тих, хто їздить п'яним за кермом. На потреби армії, безповоротно!

Не варто пити за кермом – буде дорого", - наголосив він.

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