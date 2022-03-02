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Білоруські війська приведені у бойову готовність, - Міністерство оборони України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Білоруські війська приведені у бойову готовність, - Міністерство оборони України

Оперативна інформація станом на 24.00 01.03.2022 щодо #російського_вторгнення

Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Міністерство оборни України

"Республіка Білорусь, будучи сателітом РФ надає допомогу у розміщенні на своїй території військ та озброєння противника. В подальшому, імовірно, може підтримати російських загарбників у російсько-українській війні та сприяти досягненню цілей окупантів.

Так, з території РБ з 24 лютого 2022 року систематично наносяться ракетні удари по військовим та цивільним об’єктам. На сьогодні відзначається, що білоруські війська приведені у бойову готовність та знаходяться в районах зосередження максимально наближених до державного кордону України. Протягом поточної доби, за даними розвідки, зафіксовано значну активність авіаційної техніки. Крім того, помічнно рух колон автомобільної техніки з продовольством та боєприпасами в районі населених пунктів Барановичи, Ляховичи та Пінськ.

За наявними даними, російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію.

Її мета – за допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії. Використовуючи тактику тотальної дезінформації та залякування цивільного населення противник намагатиметься посіяти паніку та хаос.

В зв’язку з тим, що противнику не вдається досягти поставлених цілей, за рахунок суттєвого опору ЗС України та супротиву патріотично налаштованого цивільного населення, він перейшов до руйнування інформаційної інфраструктури та критично важливих державних об’єктів. Так, окупаційними військами, по мірі просування вглиб території України, здійснюється руйнування ретрансляційних веж стільникового зв’язку. 1 березня 2022 року нанесено ракетний удар по телевежі міста Києва.

Противник продовжує цинічно нехтувати нормами Міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій.

Угруповання Збройних Сил України здійснюють оборону визначених рубежів та наносять противнику нищівної поразки на всіх напрямках.

Під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36 загальновійськової армії Східного воєнного округу, а в Сіверському операційному районі було знищено командира 11 окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ ЗС РФ.

Зло буде покаране!

Віримо в ЗС України! Бий окупанта!

Слава Україні!"

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Топ коментарі
+6
ну, щонайменше тепер можна буде роzойбуваит Гомель нахер, без всяких сантіментів
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02.03.2022 02:31
+5
Бульбопи*ар
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02.03.2022 02:14
+2
надеюсь, на этот раз это не будет для кото-то неожиданностью ... Агрофюрер настолько тупой, что самолично в СМИ сказал что будет готов воевать через 3 для после "референдума", который был 27 числа, значит день утилизации белорашисткой тушёнки как раз 2 марта
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02.03.2022 02:12
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02.03.2022 02:08 Відповісти
надеюсь, на этот раз это не будет для кото-то неожиданностью ... Агрофюрер настолько тупой, что самолично в СМИ сказал что будет готов воевать через 3 для после "референдума", который был 27 числа, значит день утилизации белорашисткой тушёнки как раз 2 марта
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02.03.2022 02:12 Відповісти
А якщо направду в такий кумедний спосіб Тарганисько самонаїбнеться?
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02.03.2022 02:24 Відповісти
ну, щонайменше тепер можна буде роzойбуваит Гомель нахер, без всяких сантіментів
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02.03.2022 02:31 Відповісти
Розумію, руки ********* так вичудити.
Але! Тут важливо діяти злагоджено з військовими. Щоб випадково не зробити їм ведмежої послуги.
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02.03.2022 02:37 Відповісти
А військові... Їм краще знати про розстановку сил і засобів противника, їхню чисельність та інші штуки. Тому знають, коли і як жахнути, щоб аж лапті диміли.
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02.03.2022 02:42 Відповісти
Бульбопи*ар
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02.03.2022 02:14 Відповісти
а ще не поперли?
Чернігів, Волинь - ні? бульбашні не було?
хтось бреше....
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02.03.2022 02:28 Відповісти
еще нет..
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02.03.2022 06:50 Відповісти
 
 