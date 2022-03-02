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Російський окупант полковник Ісайкін ліквідований в Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава Мордовської Республіки РФ повідомив про смерть на території України під час спроби її окупації російського полковника Віктора Ісайкіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Інстаграмі повідомив керівник Мордовії Артем Здунов
Здунов повідомив, що вбитий поїхав до України "виконувати бойові завдання", тобто у складі російських військ брати участь у спробі окупації іншої країни. Він мав звання полковника.
"Під час бойового завдання під час спецоперації з надання допомоги народним "республікам" на Донбасі загинув наш земляк. Йому було 40 років. Віктор Іванович Ісайкін - кадровий військовий, полковник. Своє життя він присвятив беззавітному служінню Росії".
Топ коментарі
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А где и при каких обстоятельствах это падла здохла?
хари вбыто так вбыто чистая статистика..
Надеюсь в Киеве с вышкой всё ок.
Чем больше ников, тем больше нас.
Чего-то я забеспокоился и включил тв. Работает местно.
і це правильно, і це справедливо!
(про дохлих кацапів або нічого, або хорошо )))))))
отримає 11000 фуфлів
Наберуть "баяришніка"
та бухать будуть тиждень
до всирачки
Свинолупі на околицях Харкова здалися в полон
Я не знаю, як у наших хлопців вистачає витримки, щоб не завалити їх прямо там в лісі
Після всього того, що вони зробили і роблять з моїм містом, з моєю країною
Горіть в пеклі, ****** прокляте
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Гниди кацапські!
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