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Російський окупант полковник Ісайкін ліквідований в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Глава Мордовської Республіки РФ повідомив про смерть на території України під час спроби її окупації російського полковника Віктора Ісайкіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Інстаграмі повідомив керівник Мордовії Артем Здунов

Здунов повідомив, що вбитий поїхав до України "виконувати бойові завдання", тобто у складі російських військ брати участь у спробі окупації іншої країни. Він мав звання полковника.

"Під час бойового завдання під час спецоперації з надання допомоги народним "республікам" на Донбасі загинув наш земляк. Йому було 40 років. Віктор Іванович Ісайкін - кадровий військовий, полковник. Своє життя він присвятив беззавітному служінню Росії".

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Російський окупант полковник Ісайкін ліквідований в Україні 01

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Топ коментарі
+67
Здохла свинособака
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02.03.2022 02:58
+39
земля ему асфальтобетоном... но семечки подсолнечника надо в карманы его положить...
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02.03.2022 03:01
+37


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02.03.2022 03:09
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Здохла свинособака
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02.03.2022 02:58 Відповісти
"Он шел на Одессу, а вышел к Хер сону"...
А где и при каких обстоятельствах это падла здохла?
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02.03.2022 18:18 Відповісти
земля ему асфальтобетоном... но семечки подсолнечника надо в карманы его положить...
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02.03.2022 03:01 Відповісти
О, вже цілих два офіційно вбитих на нашій землі...
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02.03.2022 03:01 Відповісти
Земля тебе стекловатой ****
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02.03.2022 03:04 Відповісти
а зачем такой траур и такое фото ленточки нема а чому и вообще воно нам надо рыла р
хари вбыто так вбыто чистая статистика..
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02.03.2022 10:03 Відповісти
Полковник Исайкин? Штырлиц что-ли?
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02.03.2022 03:05 Відповісти
Стосовно один народ. Історія людства записана у призвіщах, географічних назвах. путін, лагутін, селютін, Конкін, пенкін.....закінчення тін, кін, угро- фінське. син.
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02.03.2022 05:44 Відповісти
Скорее его внук!
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02.03.2022 05:59 Відповісти
Скорее - внучатая племянница..
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02.03.2022 18:15 Відповісти
Штирлицкин
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02.03.2022 08:05 Відповісти
Здоровья ему и хорошего настроения
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02.03.2022 03:06 Відповісти


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02.03.2022 03:09 Відповісти
Проте з кабздоном зустрінеться, як він завжди і мріяв, бо нема нічого кращого за міцну дружбу
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02.03.2022 03:33 Відповісти
У вас есть сигнал тв?
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02.03.2022 03:36 Відповісти
Макс, да
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02.03.2022 03:37 Відповісти
Спасибо. У нас сейчас только местное.
Надеюсь в Киеве с вышкой всё ок.
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02.03.2022 03:39 Відповісти
И ты береги себя. Разногласия пока отложим до победы!!!
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02.03.2022 03:41 Відповісти
Их уже вообще быть не должно.
Чем больше ников, тем больше нас.
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02.03.2022 03:42 Відповісти
Ефирное, Т2.
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02.03.2022 03:38 Відповісти
В телеграме Макс Назаров написал, что в Киеве сильный взрыв.
Чего-то я забеспокоился и включил тв. Работает местно.
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02.03.2022 03:40 Відповісти
Земля йому стекловатою
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02.03.2022 03:09 Відповісти
Так буде з кожним окупантом! Ісайкін, *******, всю кацапню палити вогнем на нашій землі!
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02.03.2022 03:09 Відповісти
Наградят посмертно, а тушку обмотают "георгиевсими" ленточками. Воин-интернационалист мля. Дочка подрастет на безденежье станет шлюхой гарнизонной.
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02.03.2022 03:10 Відповісти
ну, это Вы оптимистично рассуждаете! как же они его ленточкой смогут обмотать, если не заберут? а забирать своих по одному наши им точно не дадут. так что - семечки ему в карманы.
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02.03.2022 08:07 Відповісти
Бздунов и Исайкин ,за такі прізвища можна їх вбити ,вже мінус один)
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02.03.2022 03:19 Відповісти
одне за одним кацапня отримуе квиткі на той світ.
і це правильно, і це справедливо!
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02.03.2022 03:23 Відповісти
Пиня, приготуватися, земля не жде.
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02.03.2022 03:27 Відповісти
Мордоровская рєспубліка? Так і є
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02.03.2022 03:31 Відповісти
Гори в пеклі, виродок.
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02.03.2022 03:45 Відповісти
Ай яй яй яй убили н-гра, убили н-гра, суки, замочили....
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02.03.2022 03:51 Відповісти
Исайкин....?!Пошёл нах@й!!
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02.03.2022 03:56 Відповісти
Уже послан, не повторяйтесю п.ж.л.
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02.03.2022 06:42 Відповісти
Ще один , хто в Україні замість квітів в руки отримав труну , а квіти в труну додатуть десь там в Мородовії ...
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02.03.2022 03:58 Відповісти
Ну і хорошо! ))))
(про дохлих кацапів або нічого, або хорошо )))))))
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02.03.2022 03:58 Відповісти
Гори у пеклі лайно свинособаче
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02.03.2022 04:17 Відповісти
тепер сімя мордвина
отримає 11000 фуфлів
Наберуть "баяришніка"
та бухать будуть тиждень
до всирачки
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02.03.2022 04:35 Відповісти
От Моновой.
Свинолупі на околицях Харкова здалися в полон
Я не знаю, як у наших хлопців вистачає витримки, щоб не завалити їх прямо там в лісі
Після всього того, що вони зробили і роблять з моїм містом, з моєю країною
Горіть в пеклі, ****** прокляте
https://t.me/monovaolena/3389
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02.03.2022 04:35 Відповісти
Скоро відправлять пакунок в мордовські *****.
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02.03.2022 04:57 Відповісти
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02.03.2022 08:21 Відповісти
Якби ще і Бздунова до Ісайкіна до пари!
Гниди кацапські!
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02.03.2022 05:09 Відповісти
Чертям радость , столько свежих тушек в котлы пришло.
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02.03.2022 05:22 Відповісти
the kernel lost his nut ))
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02.03.2022 05:29 Відповісти
Встиг на концерт до Кобздона! 🤔😁
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02.03.2022 06:04 Відповісти
С того света передают, что места на концерте всем не хватит, билети 200 уже начали бронировать
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02.03.2022 06:40 Відповісти
Своє життя він присвятив беззавітному служінню Росії - стал удобрением в Украине.

Биомасса с погонами..
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02.03.2022 06:19 Відповісти
З личок цього підара видно танки. Новий мем " мордовский танкист"
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02.03.2022 06:37 Відповісти
Земля стекловатой.
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02.03.2022 06:59 Відповісти
Ну что ж, еще один представитель "славянского" братского народа сдох. Жалко, очень жалко, что их дохнет так мало.
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02.03.2022 07:10 Відповісти
Забагато честі виродку.
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02.03.2022 07:14 Відповісти
"Замордовали" мордвина! Нехай шастать по чужой стране.
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02.03.2022 07:26 Відповісти
Совершено рядовая собака, в чем новость?
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02.03.2022 07:46 Відповісти
Новость в том , что капут мордовскому быдляку 😠
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02.03.2022 07:59 Відповісти
Кулёк чёрный,даже бетона для него жалко.
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02.03.2022 08:39 Відповісти
здох я щур російський -іван-болван.
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02.03.2022 08:54 Відповісти
собаці собача смерть!тіло закопати в полі. Щоб мати плакала вдомау спальні а не на могилі!!!
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02.03.2022 09:28 Відповісти
 
 