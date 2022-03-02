Російський окупант полковник Ісайкін ліквідований в Україні

Глава Мордовської Республіки РФ повідомив про смерть на території України під час спроби її окупації російського полковника Віктора Ісайкіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Інстаграмі повідомив керівник Мордовії Артем Здунов

Здунов повідомив, що вбитий поїхав до України "виконувати бойові завдання", тобто у складі російських військ брати участь у спробі окупації іншої країни. Він мав звання полковника.

"Під час бойового завдання під час спецоперації з надання допомоги народним "республікам" на Донбасі загинув наш земляк. Йому було 40 років. Віктор Іванович Ісайкін - кадровий військовий, полковник. Своє життя він присвятив беззавітному служінню Росії".

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