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Внаслідок обстрілів Маріуполя до лікарень потрапили 128 цивільних осіб, - мер Бойченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок обстрілів Маріуполя до лікарень потрапили 128 цивільних осіб, - мер Бойченко

В лікарнях Маріуполя кількість пораненого мирного населення з кожним днем зростає.

Про це у відеозверненні заявив міський голова Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень ми отримали ще один цинічний удар. Удар із бойових знарядь, градів та удар ракетами, які прилетіли до нас у житлові масиви.

Знову обстріляний Лівий берег і, на жаль, був важкий обстріл кіровського масиву.

На жаль, ми знову отримуємо погані звістки, кількість пораненого мирного населення з кожним днем зростає. Сьогодні у наших лікарнях 128 людей. Серед них є важкі та середні", - зазначив вын.

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В цей час мае промову Байден: «Президент Путін думав, що він зможе в'їхати в Україну - і світ перевернеться.

Натомість він зустрів стіну сили, яку він ніколи не уявляв.

Він зустрів український народ», - Байден
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02.03.2022 04:19 Відповісти
«Міністерство юстиції США збирає спеціальну робочу групу для розслідування злочинів російських олігархів.

Ми об'єднуємося з нашими європейськими союзниками, щоб знайти та конфіскувати їхні яхти, розкішні квартири, приватні літаки.

Ми йдемо за їхніми нечесно заробленими грошима», - додає Байден
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02.03.2022 04:21 Відповісти
А можете так і з нашими зробить, щоб два раза не вставать. Депутатів не забудьте.
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02.03.2022 07:46 Відповісти
«Коли історія цієї епохи буде написана, війна Путіна проти України зробить Росію слабкішою, а решту світу - сильнішими», - завершив вступне слово стосовно нападу Росії на Україну Байден.
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02.03.2022 04:22 Відповісти
 
 