Внаслідок обстрілів Маріуполя до лікарень потрапили 128 цивільних осіб, - мер Бойченко

В лікарнях Маріуполя кількість пораненого мирного населення з кожним днем зростає.

Про це у відеозверненні заявив міський голова Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень ми отримали ще один цинічний удар. Удар із бойових знарядь, градів та удар ракетами, які прилетіли до нас у житлові масиви.

Знову обстріляний Лівий берег і, на жаль, був важкий обстріл кіровського масиву.

На жаль, ми знову отримуємо погані звістки, кількість пораненого мирного населення з кожним днем зростає. Сьогодні у наших лікарнях 128 людей. Серед них є важкі та середні", - зазначив вын.

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