Сбербанк йде з європейського ринку. Рубль втратив 30% вартості
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Найбільший російський банк "Сбербанк" повідомив, що змушений піти з європейського ринку через великий відплив грошових коштів та загрозу безпеці співробітників та відділень.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на російський Інтерфакс, інформує Цензор.НЕТ.
"Дочірні банки групи зіткнулися з аномальним відпливом коштів та загрозою безпеці співробітників та відділень. У зв'язку з розпорядженням Центрального банку Росії "Сбербанк России" не зможе здійснити постачання ліквідності в європейські дочірні банки", - йдеться в повідомленні банку.
Як повідомлялося раніше, "Сбербанк" через війну в Україні потрапив під санкції США, Євросоюзу та Великої Британії.
"Рубль втратив 30% своєї вартості, російський фондовий ринок втратив 40% і торги призупинені. Економіка Росії хитається, і винен у цьому лише Путін", - заявив учора президент США Джо Байден. Президент США впевнений, що конфлікт в Україні послабить Росію, а решта світу зробить сильнішим
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"А кто это зделал?"
ДИКУНИ ТАЙГИ І ТУНДРИ...навіть звучить😁
Уявляєте, що якісь ЗУЛУСИ з АФРИКАНСЬКОЇ ПУСТЕЛІ САХАРА будуть з Apple і Google pay, Visa i Mastercard....а москалі ні....Сама гламурна МОСКВА залишиться без благ цивілізації))))
2 hrs ·
Місто Буча, Київська область. Не гостинний прийом непроханих гостей з росії.
Фото з відкритих джеред.