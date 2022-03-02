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Сбербанк йде з європейського ринку. Рубль втратив 30% вартості

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сбербанк йде з європейського ринку. Рубль втратив 30% вартості

Найбільший російський банк "Сбербанк" повідомив, що змушений піти з європейського ринку через великий відплив грошових коштів та загрозу безпеці співробітників та відділень.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на російський Інтерфакс, інформує Цензор.НЕТ.

"Дочірні банки групи зіткнулися з аномальним відпливом коштів та загрозою безпеці співробітників та відділень. У зв'язку з розпорядженням Центрального банку Росії "Сбербанк России" не зможе здійснити постачання ліквідності в європейські дочірні банки", - йдеться в повідомленні банку.

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Як повідомлялося раніше, "Сбербанк" через війну в Україні потрапив під санкції США, Євросоюзу та Великої Британії.

"Рубль втратив 30% своєї вартості, російський фондовий ринок втратив 40% і торги призупинені. Економіка Росії хитається, і винен у цьому лише Путін", - заявив учора президент США Джо Байден. Президент США впевнений, що конфлікт в Україні послабить Росію, а решта світу зробить сильнішим

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Топ коментарі
+26
Україна отримала нові "Байрактари", вони вже на бойовому чергуванні, - Резніков
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02.03.2022 10:11
+24
Рубль перестал быть конвертируемым. Теперь - это говно-бумажка.
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02.03.2022 10:10
+20
Это только начало. Русский банк, иди нахуй!
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02.03.2022 10:11
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02.03.2022 10:08 Відповісти
Добра новина. Якщо нас читають за порэбріком, для них перекладу: нам увеличили поставки Байрактаров - тех самых angry birds, которые питаются русской военной техникой.
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02.03.2022 10:39 Відповісти
Сбербанковский ********** корабль идет на Х
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02.03.2022 10:13 Відповісти
Сбербанку даже свифт не надо отключать, он и так загнется очень быстро
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02.03.2022 10:38 Відповісти
это так теперь по рузге выглядит тезис про рузге корапь и то куда он идёт ?
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02.03.2022 10:10 Відповісти
сбербанк россии, пошёл *****.
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02.03.2022 10:10 Відповісти
Рубль перестал быть конвертируемым. Теперь - это говно-бумажка.
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02.03.2022 10:10 Відповісти
рубль пошёл *****.
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02.03.2022 10:11 Відповісти
Это только начало. Русский банк, иди *****!
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02.03.2022 10:11 Відповісти
І чого так?
"А кто это зделал?"
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02.03.2022 10:11 Відповісти
Будуть жити тепер Як ДИКАРІ...

ДИКУНИ ТАЙГИ І ТУНДРИ...навіть звучить😁
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02.03.2022 10:12 Відповісти
Йдіть на хрін лайно кацапське!!!
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02.03.2022 10:12 Відповісти
Ракета щойно прогуркотіла над Києвом. Західна частина. Сигналу тривоги не було. Начебто в бік центру...
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02.03.2022 10:13 Відповісти
Кожна гривня поділялася на чотири частини; назва ж рубль походить від слова "рубати", тому що прут срібла в гривню вагою розрубувався на чотири частини, які і називалися рублями!Рубель ~нафуй
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02.03.2022 10:13 Відповісти
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02.03.2022 10:14 Відповісти
Касапы будут получать зарплаты рулонами.
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02.03.2022 10:14 Відповісти
Рулонами двойного назначения
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02.03.2022 10:41 Відповісти
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02.03.2022 10:16 Відповісти
Надеюсь кацапский плебс сполна заплатит за поддержку ***** ,
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02.03.2022 10:16 Відповісти
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02.03.2022 10:18 Відповісти
РУБЛЬ-ІДІ НА Х...Й
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02.03.2022 10:18 Відповісти
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02.03.2022 10:19 Відповісти
Вызванные ****** шаманы из Зимбобо пытаются поднять курс сру-***:
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02.03.2022 10:21 Відповісти
Рахи просто ще не доганяють, що відбувається...

Уявляєте, що якісь ЗУЛУСИ з АФРИКАНСЬКОЇ ПУСТЕЛІ САХАРА будуть з Apple і Google pay, Visa i Mastercard....а москалі ні....Сама гламурна МОСКВА залишиться без благ цивілізації))))
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02.03.2022 10:22 Відповісти
Дали поджопник, и не идёт.а летит.
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02.03.2022 10:24 Відповісти
Москалі, перед тим як витерти жопу газетою "Правда", подивіться чи нема там портрета *****.
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02.03.2022 10:26 Відповісти
Не перед тим, а після того. I переконайтеся, що попали в потрібне мІсце.
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02.03.2022 11:17 Відповісти
Один идиот мечтал про золотой динар, второй про золотуй рубъ, расчеты за нефть и газ и рубЪлях, рубъ резервная мировая валюта :D
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02.03.2022 10:26 Відповісти
що я устал , я ухажу ?
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02.03.2022 10:30 Відповісти
Ну что вы это не путин виноват это все англожидоинопланетянобандеровцы
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02.03.2022 10:36 Відповісти
пока еще можно серенькие и розовенькие бумажки поменять на жизненно необходимые мелочи - капканы, дробь, топоры, рыболовную леску и крючки ...
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02.03.2022 10:38 Відповісти
У кого есть скрепки тому больше нифига не надо
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02.03.2022 10:44 Відповісти
это в смысле усохшие скрепы?
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02.03.2022 10:49 Відповісти
Сухопутні війська ЗС України

2 hrs ·

Місто Буча, Київська область. Не гостинний прийом непроханих гостей з росії.

Фото з відкритих джеред.
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02.03.2022 11:13 Відповісти
 
 