Закордонним паспортам продовжуватимуть строк дії на 5 років

З 1 березня 2022 року строк дії паспортів громадян України для виїзду за кордон може продовжуватись на 5 років.

Про це повідомляє Державна міграційна служба, інформує Цензор.НЕТ.

відповідну постанову ухвалив уряд 28 лютого 2022 року у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та введенням воєнного стану на усій території України.

Крім того, до паспортів батьків або законних представників вклеюватимуть фотокартки дітей із зазначенням їх персональних даних. Ця інформація посвідчує їхню особу та підтверджує громадянство України.

Продовження строку дії паспортів, вклеювання фотокарток дитини до паспортів батьків або законних представників, здійснюють територіальні органи/територіальні підрозділи ДМС, а також посольства та консульські установи України.