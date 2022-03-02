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закордонний паспорт (46) ДМС (29)

Закордонним паспортам продовжуватимуть строк дії на 5 років

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Закордонним паспортам продовжуватимуть строк дії на 5 років

З 1 березня 2022 року строк дії паспортів громадян України для виїзду за кордон може продовжуватись на 5 років.

Про це повідомляє Державна міграційна служба, інформує Цензор.НЕТ.

відповідну постанову ухвалив уряд 28 лютого 2022 року у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та введенням воєнного стану на усій території України.

Крім того, до паспортів батьків або законних представників вклеюватимуть фотокартки дітей із зазначенням їх персональних даних. Ця інформація посвідчує їхню особу та підтверджує громадянство України.

Продовження строку дії паспортів, вклеювання фотокарток дитини до паспортів батьків або законних представників, здійснюють територіальні органи/територіальні підрозділи ДМС, а також посольства та консульські установи України.

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Я з України їхати не збираюся- тут справ вистачає.
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02.03.2022 12:28 Відповісти
А звичайним паспортам чому не продовжили дію? У мене строк закінчується через 1.5 місяці(
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02.03.2022 12:33 Відповісти

Внутрішні паспорти безстрокові. Мабуть, треба фото вклеїти з нагоди 25- чи 45- річчя?
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02.03.2022 12:46 Відповісти
У мене ID-картка
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02.03.2022 12:48 Відповісти
Я не в курсі, хіба вони не навічно?
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02.03.2022 12:50 Відповісти
Я паспорт робив в 14 років, а мені скоро 18, і треба було б заміняти, але... Ну думаю продовжать)
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02.03.2022 12:57 Відповісти
Причина та ж сама - фото.
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02.03.2022 13:57 Відповісти
 
 