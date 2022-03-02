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В Чехії російське морозиво перейменували на українське

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Відомий чеський виробник морозива Prima перейменував свій продукт: на морозиві слово "Російський" замінять на "Ми підтримуємо Україну".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Novinky,  інформує Цензор.НЕТ

На морозиво, уже вироблене в оригінальній упаковці, працівники складу замість слова "Російський" наклеять тимчасову наклейку "Ми підтримуємо Україну". Prima хоче висловити таким чином підтримку Україні та виступити проти російської агресії.

Компанія заявила, що вирішила змінити назву в перший день російського вторгнення в Україну.В Чехії російське морозиво перейменували на українське 01

"Ми відчуваємо моральний обов’язок принаймні в такій формі позиціонувати себе проти агресивних і несправедливих дій російських чиновників і дати чіткий сигнал людям України, які живуть у Чехії чи Словаччині, що ми думаємо про них і підтримуємо", – заявили в компанії.

Також зазначається, що "російські магазини", яких у Чехії чимало, втратили більшість своїх покупців і якнайскоріше закривають слова "російські" у назвах, повідомляють Lidovky.

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Топ коментарі
+12
та викиньте його на зуй.
міф про кацапський "найкращій" пломбір може поширювати тільки тей хто іншого не їв.
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02.03.2022 15:25
+10
Особисто мене давно бісить назва одного сорту сиру.
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02.03.2022 15:24
+8
⚡️Республика Корея решительно осудила российскую агрессию против Украины и планирует активно участвовать в санкционном давлении на Россию, - глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Корейские друзья оказывают Украине гуманитарную помощь. Благодарен за поддержку Украины", - написал Кулеба.
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02.03.2022 15:23
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ну а пацаки пусть доедают последний пуй без соли ..
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02.03.2022 15:23 Відповісти
⚡️Республика Корея решительно осудила российскую агрессию против Украины и планирует активно участвовать в санкционном давлении на Россию, - глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Корейские друзья оказывают Украине гуманитарную помощь. Благодарен за поддержку Украины", - написал Кулеба.
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02.03.2022 15:23 Відповісти
Північній Кореї приготуватися...спонсор здох.
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02.03.2022 15:25 Відповісти
Особисто мене давно бісить назва одного сорту сиру.
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02.03.2022 15:24 Відповісти
А мене бісить ковбаса московська - бо я ніде не знайшов у складі який відсоток москалів там
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02.03.2022 16:17 Відповісти
Ну и где изготовленная упаковка ??
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02.03.2022 15:24 Відповісти
Какие они быстрые - поняли что русское покупать не будут и тут же меняют на украинское
Обратите внимание - ВРЕМЕННО
И чем тут хвастаться?
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02.03.2022 15:25 Відповісти
Чехи всегда были хитросделанными. Для Гитлера клепали танки, но в знак "сопротивления" носили черные ленточки. Боролись короче...
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02.03.2022 15:44 Відповісти


Kavkaz [email protected]

Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.

Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
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02.03.2022 15:25 Відповісти
Нам вони треба для обміну.
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02.03.2022 15:26 Відповісти
та викиньте його на зуй.
міф про кацапський "найкращій" пломбір може поширювати тільки тей хто іншого не їв.
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02.03.2022 15:25 Відповісти
А сколько там кишечных палочек !!!
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02.03.2022 15:26 Відповісти
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02.03.2022 15:34 Відповісти
Чешский производитель мороженого Prima принял решение переименовать главный и самый популярный свой продукт - сливочный пломбир Ruská zmrzlina («Русское мороженое»). Теперь он официально называется Ukrajinská zmrzlina («Украинское мороженое»). Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

В упаковке с новым названием мороженое начнет продаваться в первых числах апреля. До тех пор складские сотрудники будут закрывать слово Ruská наклейкой с надписью «Поддерживаем Украину».

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02.03.2022 15:28 Відповісти
⚡️В России возможно введение военного положения - советник президента Украины Михаил Подоляк
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02.03.2022 15:28 Відповісти
Фу,огидні порівняння.
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02.03.2022 16:04 Відповісти
Ось вона, денацифікація здорової людини
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02.03.2022 21:01 Відповісти
 
 