В Чехії російське морозиво перейменували на українське
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Відомий чеський виробник морозива Prima перейменував свій продукт: на морозиві слово "Російський" замінять на "Ми підтримуємо Україну".
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Novinky, інформує Цензор.НЕТ
На морозиво, уже вироблене в оригінальній упаковці, працівники складу замість слова "Російський" наклеять тимчасову наклейку "Ми підтримуємо Україну". Prima хоче висловити таким чином підтримку Україні та виступити проти російської агресії.
Компанія заявила, що вирішила змінити назву в перший день російського вторгнення в Україну.
"Ми відчуваємо моральний обов’язок принаймні в такій формі позиціонувати себе проти агресивних і несправедливих дій російських чиновників і дати чіткий сигнал людям України, які живуть у Чехії чи Словаччині, що ми думаємо про них і підтримуємо", – заявили в компанії.
Також зазначається, що "російські магазини", яких у Чехії чимало, втратили більшість своїх покупців і якнайскоріше закривають слова "російські" у назвах, повідомляють Lidovky.
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"Корейские друзья оказывают Украине гуманитарную помощь. Благодарен за поддержку Украины", - написал Кулеба.
Обратите внимание - ВРЕМЕННО
И чем тут хвастаться?
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Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.
Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
міф про кацапський "найкращій" пломбір може поширювати тільки тей хто іншого не їв.
В упаковке с новым названием мороженое начнет продаваться в первых числах апреля. До тех пор складские сотрудники будут закрывать слово Ruská наклейкой с надписью «Поддерживаем Украину».