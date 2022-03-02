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Запрацювала державна гаряча лінія для бажаючих надати гуманітарну допомогу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Запрацювала державна гаряча лінія для бажаючих надати гуманітарну допомогу

Бажаючі надати гуманітарну допомогу або підтримати ЗСУ чи бійців територіальної оборони, можуть звернутись для цього на окрему державну гарячу лінію.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Номер гарячої лінії: 0 800 202 600. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.

Для дзвінків з інших країн: +380 44 237 00 02. На цей номер можна також телефонувати з України за тарифами відповідного оператора.

"Дякуємо за ваш внесок в Перемогу! Слава Україні!", - написав Тимошенко.

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⚡️ С 4 марта в простой уходит завод Toyota в Петербурге, - сообщает Украинская Правда.
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02.03.2022 19:37 Відповісти
Да там помимо Тойоты огромный список.

Apple Pay - полный блок

Apple - полный выход с рынка

Adidas - отказ от работы со сборной по футболу

Audi - выходят с рынка

AMD - запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт

Amazon - полный блок всего ритейла

Adobe - полный блок

British Petrolium - вышли из Роснефти 20% акций

BBC - отзыв лицензий на вещание

BMW - закрывает заводы, блокирует поставки

Bolt - выход с рынка

Boeing - выход с рынка

Chevrolet - выходят с рынка

Cannes Festival - блок рф делегации

Cadillac - выходят с рынка

Carlsberg - ограничение экспорта

Cex Io - крипто площадка банит ру юзеров

Cinema 4D - не работает приложение

Coca Cola - выход с рынка

Danone - выход с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино

Disney - отмена всех фильмов

Dell - выход с рынка

Dropbox - перестанет работать в стране через несколько дней

DHL - выход с рынка

Eurovision - дисквалификация

Ericsson - выход с рынка

Exxon Mobil - отзывают всех специалистов из нефтяных компаний РФ

Etsy - блок всех балансов на ру счетах

Facebook - бан аккаунтов РФ СМИ

FedEx - полный запрет поставок

Formula 1 - отмена турнира в Сочи

Ford - закрывает все магазины

FIFA - дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в РФ

Google Pay - частичный блок

Google Maps - блок инфо для РФ

General Motors - останавливает экспорт

HP - запрет ввоза

Harley Davidson - прекращение поставок

Instagram - блокировка пропаганды

Intel - запрет поставки микрочипов

Jaguar - выходят с рынка

Jooble - удалили сервис и сделали заявление

KUNA - выход м рынка

Lenovo - выход с рынка

LinkedIn - готовятся к полному выходу из страны

MOK - отмена всех соревнований

Mastercard - приостановка производства карт, отключение нескольких банков

Maersk - остановка поставок в/из рф - прощай шмот с Ali express и ASOS

Mercedes - выход из страны

Megogo - удаление всех русских фильмов

Metro - увольнение 10к сотрудников

Mitsubishi - увольнение работников 141 сервисного центра

Microsoft Office - обсуждается широкий комплекс мер

Mobile World Congress - отказ аккредетации для делегации из РФ

NFT - блок средств юзеров РФ и РБ, перевод их денег Украине

NHL - полный блок для игроков из РФ

Netflix - блок для русских подписок, остановка производства РФ сериалов

Nike - закрывают все магазины

Nintendo - запрет на покупки в рублях

Nestle - закрывает все 6 фабрик в РФ

OnlyFans - закрытие в стране

Paysera - блокировка

PayPal - заморозка счётов на вывод

Paramount - блок кинопроката

Parimatch - отозвали франшизу

Play Station - невозможно совершить оплату

Pornhub - запрет на доступ к контенту

Porsche - выход из рф

Renault - выход с рынка

Samsung pay - блокировка сервиса

Snapchat - аут из аппки в РФ и Беларуси

Scania - выход из РФ

SpaceX - поставка Starlink Украине

Shell - разрыв контракта с Газпромом

Spotify - невозможность оплаты подписки

Sony - блок кинопроката

Twitter - нельзя регистрировать аккаунты гражданам РФ

TikTok - массовый бан агрессивных ********* и так называемых сми

Toyota - увольнение 2 600 сотрудников

UEFA - отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв контракта с генеральным спонсором газпром

UPS - полный запрет поставок

Universal pictures - блок кинопроката

Visa -блокировка банкам под сакнциями

Volvo - выходят из РФ

Yandex - исключение акций компании с котировок на NY бирже

YouTube - блокировка сотен РФ каналов и их монетизации

Warner Bros - отмена всего кинопроката

Webmoney - запрет транзакций

Wolkswagen - выходят из страны

Zoom - отзыв лицензий на разработку ПО
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02.03.2022 21:54 Відповісти
⚡️"Мы не можем ждать": Кулеба требует скорейшего закрытия неба над Украиной

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02.03.2022 19:39 Відповісти
Фашистская армия путина, потеряла 70% боевого состава - https://www.youtube.com/watch?v=ws3ssPdW2GY Нужно скачать пока не заблокировали
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02.03.2022 19:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0qf9A00jIG0



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02.03.2022 19:42 Відповісти
солдаты оккупантов сообщают что погибших среди них около 10 тысяч
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02.03.2022 19:42 Відповісти
 
 