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Луганщина (1680) Струк (9)

Одним зрадником України стало менше, - знайдений мертвим мер міста Кремінна Струк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Одним зрадником України стало менше, - знайдений мертвим мер міста Кремінна Струк

Голова Кремінецької ОТГ Володимир Струк знайдений мертвим

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написав радник голови МВС Антон Геращенко.

Він відзначив: "Одним зрадником України стало менше! Знайдено вбитим голову Кремінецької ОТГ Луганської області Володимира Струка, колишнього депутата Луганської облради.

2014 року він був активним прибічником "ЛНР". Потім виїхав на вільну від тимчасової окупації частину Луганської області.

Двічі обирався головою Кремінецькоі ОТГ.

В останній тиждень активно зайняв проросійську позицію, агітуючи депутатів ОТГ до комунікації з РФ та ЛНР, збирав депутатів з цього приводу. 01.03.2022 була заява від дружини, що його викрали невідомі в камуфляжній формі.

Причина смерті (попередньо) - вогнепальне поранення в область серця. Весь  державний апарат України - СБУ, МВС, Прокуратура, суди 8 років нічого не змогли зробити з відвертим сепаратистом Струком! Бо в нього було багато грошей. Скорішь за все за підтримки з РФ.

Але коли російські війска підійшли за 15 км до Кремінний Володимира Струку судили судом народного трибуналу.

Судячи з усього, розстріляний невідомими патріотами як зрадник за законами військового часу.

Коли ми вже скоро переможемо фашистську Росію - ми приберемо та пересаджаємо по тюрмах всіх правоохоронців та суддів-корупціонерів, які покривали таких як Струк!"

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Топ коментарі
+57
Карма, вона така.
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02.03.2022 21:34
+57
ВСех предателей и сепаров расстреливать на месте - без колебаний
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02.03.2022 21:37
+56
Земля стекловатой, скотина
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02.03.2022 21:35
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Не выдержал бедняга стресса, слабое сердце оказалось!
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02.03.2022 22:19 Відповісти
"Весь державний апарат України - СБУ, МВС, Прокуратура, суди 8 років нічого не змогли зробити з відвертим сепаратистом Струком! Бо в нього було багато грошей Джерело: https://censor.net/ua/n3320841"
- Відповідь одна:
- На це не було політичної волі гнид, які очолювали та продовжують очолювати вище плутократичне керівництво Україною, проти якої Манкуртія ( міжн. назва - росія) розпочала відкриту війну з Україною ще з 2014 року!
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02.03.2022 22:20 Відповісти
Боже, як гарно все сталося! В мене є список, от би всих тварюк отак! Від Шуфрича до Королевської, вони й досі кажуть, що "С Расієй нАдА дружить, мижебратья!"
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02.03.2022 22:22 Відповісти
Ось тому ОПЗЖ та інші ківи рванули з України - бо по них обов'язково прийшли б.

Інша справа, шо рванули вони в протилежний від Роісі бік.
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02.03.2022 22:25 Відповісти
шуфричу, ведмедчуку, рабиновичу, новинскому, киве и т.д. приготовиться!
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02.03.2022 22:28 Відповісти
сейчас прекрасная возможность пострелять всех предателей
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02.03.2022 22:28 Відповісти
Пішов у відставку в зв"язку з переходом на роботу удобрєнієм
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02.03.2022 22:55 Відповісти
"НЕ ТАК СТРАШНІ МОСКОВСЬКІ ВОШІ, ЯК НАШІ УКРАЇНСЬКІ ГНИДИ" С. Петлюра.
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02.03.2022 22:56 Відповісти
А население этой Кременной, которое его выбирало- банкой варенья и корзиной печенья наградить? Такая же сволочь!
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02.03.2022 22:56 Відповісти
Собаці-собача СМЕРТЬ!!!СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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02.03.2022 23:17 Відповісти
Нарешті . Почалося . Щурів почали винищувати .
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02.03.2022 23:26 Відповісти
ми приберемо та пересаджаємо по тюрмах всіх правоохоронців та суддів-корупціонерів
===
То шо, судебная реформа таки будет?
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03.03.2022 00:23 Відповісти
Йой! Губа́ми отруївся, сарака...

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03.03.2022 05:42 Відповісти
при чому тут патріоти? скоріш за все він був розстріляний рашистськими мародерами за відмову співпрацювати. це ще один воєнний злочин росіян
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03.03.2022 08:43 Відповісти
ВОТ ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД !)
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03.03.2022 12:37 Відповісти
Его русня застрелила, это провокация. И вообще украинских войск там нет.
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03.03.2022 13:34 Відповісти
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