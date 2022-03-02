Одним зрадником України стало менше, - знайдений мертвим мер міста Кремінна Струк

Голова Кремінецької ОТГ Володимир Струк знайдений мертвим

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написав радник голови МВС Антон Геращенко.

Він відзначив: "Одним зрадником України стало менше! Знайдено вбитим голову Кремінецької ОТГ Луганської області Володимира Струка, колишнього депутата Луганської облради.

2014 року він був активним прибічником "ЛНР". Потім виїхав на вільну від тимчасової окупації частину Луганської області.

Двічі обирався головою Кремінецькоі ОТГ.

В останній тиждень активно зайняв проросійську позицію, агітуючи депутатів ОТГ до комунікації з РФ та ЛНР, збирав депутатів з цього приводу. 01.03.2022 була заява від дружини, що його викрали невідомі в камуфляжній формі.

Причина смерті (попередньо) - вогнепальне поранення в область серця. Весь державний апарат України - СБУ, МВС, Прокуратура, суди 8 років нічого не змогли зробити з відвертим сепаратистом Струком! Бо в нього було багато грошей. Скорішь за все за підтримки з РФ.

Але коли російські війска підійшли за 15 км до Кремінний Володимира Струку судили судом народного трибуналу.

Судячи з усього, розстріляний невідомими патріотами як зрадник за законами військового часу.

Коли ми вже скоро переможемо фашистську Росію - ми приберемо та пересаджаємо по тюрмах всіх правоохоронців та суддів-корупціонерів, які покривали таких як Струк!"