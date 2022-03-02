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На Київщині знищено гелікоптер окупантів. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж
У Київській області знищено гелікоптер окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на стрінку у фейсбуці Артема Вітко.
"Збитий російських вертоліт після бою у небі над с. Бабинці (Київська обл)", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+75 Перехватчик
показати весь коментар02.03.2022 22:41
+55 botoks
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+49 Andrey S d7b02222
показати весь коментар02.03.2022 22:42
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@tuka_george
1 ч
Расхерячили в Хорошем озере беларусов, прячутся суки по домам местных
Они всегда герои исключительно в своей стране. А если еще и со стороны Оккупанта - ну это вообще кранты.
Возле Одессы подбит российский десантный корабль: на фото палуба охвачена сильным огнем -
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/247335_1646234853
Про мародерство та за кацапками ви, вибачайте, дурню написали, ми не кацапи.
До того ж я чудово розумию що якщо ми це спробуемо зробити то у нас миттю зникнуть союзники.
https://mil.in.ua/uk/news/su-25-vks-rf-zby1ly-nad-irpenem/