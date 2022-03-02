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армія РФ (2698) війна (7386) Київська область (1521) вертоліт (7)

На Київщині знищено гелікоптер окупантів. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж

У Київській області знищено гелікоптер окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на стрінку у фейсбуці Артема Вітко.

На Київщині знищено гелікоптер окупантів 01

"Збитий російських вертоліт після бою у небі над с. Бабинці (Київська обл)", - йдеться у дописі.

На Київщині знищено гелікоптер окупантів 02
На Київщині знищено гелікоптер окупантів 03

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Топ коментарі
+75
Георгий Тука

@tuka_george

1 ч


Расхерячили в Хорошем озере беларусов, прячутся суки по домам местных
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02.03.2022 22:41
+55
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02.03.2022 22:44
+49
Надеюсь, пилотов убили?
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02.03.2022 22:42
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Георгий Тука

@tuka_george

1 ч


Расхерячили в Хорошем озере беларусов, прячутся суки по домам местных
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02.03.2022 22:41 Відповісти
Так на вертолёте же написано ввс россии. Причём тут белорусы
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02.03.2022 23:12 Відповісти
Мова йде про різні події.
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02.03.2022 23:17 Відповісти
Значит все таки зашли,******...
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02.03.2022 23:34 Відповісти
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02.03.2022 22:46 Відповісти
Починить и использовать - не получится? Не смейтесь, я всего лишь спросил.
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02.03.2022 22:42 Відповісти
на некоторые запчасти можно - если обстановка спокойная.
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02.03.2022 22:44 Відповісти
у нес КА на вооружении не стоит вроде
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02.03.2022 22:45 Відповісти
На фига? Нужны будут вертолеты, нам их дадут из постсовецких стран. Они свое железо меняют, а частично устаревшие МИ никому не нужны.
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02.03.2022 22:47 Відповісти
в музей. гарний експонат буде
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02.03.2022 22:51 Відповісти
Як казав колись Хазанов : Зачем тебе вертолет ? -- Как зачем ? Навоз по полю разбрасывать !
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02.03.2022 22:54 Відповісти
гарний зразок трофейної техніки! Фахівці наші думаю будуть раді майже неушкодженоу трофею!
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02.03.2022 22:57 Відповісти
Вообще-то нет. От людей, знакомьіх с авиацией, сльішал такой рассказ. Один молодой механик как-то раз поставил хорошую деталь с аварийного самолета на другой аварийньій, где єта деталь сломалась. Ему сказали - убери. По уставу, нельзя снимать детали с аварийной техники.
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02.03.2022 23:49 Відповісти
Что-то типа приметы?
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02.03.2022 23:54 Відповісти
что-то типа того что каждая авиа запчасть имеет ресурс в виде часов налета. Ставя запчасть с другого борта не зная сколько она уже отлетала ты подвергаешь борт опасности, т.к. часы налета берутся не с потолка, а с прогнозируемого времени износа после которого высоко вероятен отказ. Разумеется это не касается сидушек из кабины и всякой не критичной фигни.
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03.03.2022 00:23 Відповісти
То есть, это уже не примета, а трезвый расчет. Я думал, что с аварийного самолета ничего не ставят на нормальный чисто из-за того, что деталь с аварийного самолета - даже если срок эксплуатации был небольшой.
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03.03.2022 00:29 Відповісти
Да, это расчёт. Там еще есть ньюансы по обслуживанию - иногда у детали налет по часам не большой, но условия эксплуатации не соблюдались и из-за повышенной перегрузки могли пойти микротрещины. В принципе выявляется дефектоскопами, но не всегда, да и в целом ну его нафиг, оно просто не стоит таких рисков. Проще в металлолом сдать.
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03.03.2022 00:44 Відповісти
Надеюсь, пилотов убили?
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02.03.2022 22:42 Відповісти
отпустили домой, как обычно...
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02.03.2022 22:44 Відповісти
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02.03.2022 22:47 Відповісти
а самоизоляция? вдруг он ковид сеет, надаж приривку в колено!!
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02.03.2022 23:14 Відповісти
⚡️Русские солдаты маскируют свои топливозаправщики под тентованные грузовики! - соц.сети
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02.03.2022 22:42 Відповісти
Надіюсь два підер аса уже у йосі
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02.03.2022 22:43 Відповісти
Доліталося кацапське лайно, смерть всім москалям!
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02.03.2022 22:43 Відповісти
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02.03.2022 22:44 Відповісти
Розочку б еще на штурвал прицепил...
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02.03.2022 22:48 Відповісти
Там ще має бути магнітола і флешка із піснями Круга.
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02.03.2022 22:51 Відповісти
ИКОНКА НА ТОРПЕДЕ
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02.03.2022 22:50 Відповісти
Интересно у них сочетается икона с бомбежками мирных городов и убийством людей
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02.03.2022 23:05 Відповісти
Не доромогла.
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02.03.2022 23:12 Відповісти
Навіть не встиг повідстріляти свої НУРСИ, як влетів так і пізди отримав цей Ка52
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02.03.2022 22:45 Відповісти
Чому кожного дня варварськи ******** Харків? Знищують все.
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02.03.2022 22:45 Відповісти
Бо дуже розраховували на квіти, баню, бухло і ******. А тут не "зрослось". Обідно...
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02.03.2022 22:48 Відповісти
мабуть рускіх шукає серед харківян. . ..
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02.03.2022 22:54 Відповісти
Можна відремонтувати?
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02.03.2022 22:47 Відповісти
Нет. Это уже цветмет. Даже на каннибализм не пойдёт - у нас такого нет.
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02.03.2022 22:52 Відповісти
Ну то розібрати і дослідити. Щось може і нам знадобиться в господарстві. Знання технічних особливостей може суттєво допомогти в знищенні "братіків" "підранка".
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02.03.2022 23:02 Відповісти
чогось надзвичайного чи дуже корисного там нема. Гарміни досліджувати?
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02.03.2022 23:10 Відповісти
А що то таке оті "гарміни"?
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02.03.2022 23:24 Відповісти
навигация, которую Вы можете купить/заказать в любом гарминовском магазине.
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02.03.2022 23:30 Відповісти
Он был тяжелее воздуха.
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02.03.2022 22:47 Відповісти
А чого "ВВС России" на гвинтокрилі замарали? Нащо "вяличие" ховаєте?
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02.03.2022 22:49 Відповісти
пилоты как и артилеристы как и снайперы - жить не должны!!
Они всегда герои исключительно в своей стране. А если еще и со стороны Оккупанта - ну это вообще кранты.
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02.03.2022 22:50 Відповісти
Не катапультировались. Вероятно живы ещё.
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02.03.2022 22:50 Відповісти
та они просто разбежались, повреждений мало. Это была просто жёсткая посадка.
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02.03.2022 23:49 Відповісти
летчиков в плен не брать, как и артилеристов....
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02.03.2022 22:51 Відповісти
Багато люмінія))
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02.03.2022 22:52 Відповісти
Цыгане спросили-где?
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02.03.2022 23:04 Відповісти
Смерть москалям!!!! Слава Украіні!!!

Возле Одессы подбит российский десантный корабль: на фото палуба охвачена сильным огнем -

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/247335_1646234853
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02.03.2022 22:52 Відповісти
де трупи літунів? видно, що повтікали.
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02.03.2022 22:54 Відповісти
раздался "хлопок" - и выпали в окно))))
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02.03.2022 23:16 Відповісти
Выдерни шнур, выдави стекло)
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02.03.2022 23:24 Відповісти
Вони навіть не можуть нормально назву замалювати, друга бл армія світу. Мене не покидає таке відчуття,що якби ми 3 роки не дороги бл будували а займались тим чим потрібно - то наші герої вже б маркували кордон на нашій Кубані.
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02.03.2022 22:54 Відповісти
Що вам та Кубань далась? На Кубані проживають залишки українських козаків так званої 2 Січі, які занапастили себе службою в якості карателей імперії. Саме вони поставили раком увесь Кавказ. Зокрема повністю розгромили чеченців. Це вони винайшли інструмент карателів - шашку. Ця зброя призначена виключно для атаки на беззбройних бо не має гарди і для поєдинку з рівним по силі та вмінню противником абсолютно не придатна. Ці люди абсолютно прокацаплені і повністю відірвані від українського коріння. Але це не просто прокацаплені хохли. Це карателі кацапів. Яничари імперії. Нехай там і лишаються манкурти. Крім того Україна має міжнародно визнані кордони і "КубаньНаш" буде таким же злочином як і "КримНаш".
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02.03.2022 23:33 Відповісти
Міжнародно визнані кордони параші були анульовані в 2014 році.
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03.03.2022 00:12 Відповісти
********* залишився в своїх кордонах але додав до них Крим і де-факто Донбас. Анульовані були саме кордони України, що надихнуло навіть угорців...
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03.03.2022 00:31 Відповісти
Кацапстан свои аннулированные границы даже в конституцию записал. Но я с вами согласен, времена нынче не те - до Москвы идти только нарываться самим на осуждение мира.
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03.03.2022 00:42 Відповісти
Для контролю окупаційними військами захопленої території, як стверджує досвід окупаційних адміністрацій різних країн, потрібно на 100 чоловік місцвого населення вводити 20 окупантів. От рахуйте скільки чоловіків України мають стати вертухаями і дубасити кацапів в **********... Ми не можемо окуповувати. Ми можемо тільки зачищати територію. А це вже геноцид...
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03.03.2022 11:24 Відповісти
Я с вами полностью согласен. Просто так хочется помечтать .. От нас сразу же отвернуться если мы даже на Москву пойдём.
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03.03.2022 11:35 Відповісти
Тю... Ну який сенс походу на Москву? Стати країною-окупантом і агресором? Стати таким як кацапи і мародерствувати вбиваючи все живе? Ідея "В Москву за кацапками!" навіть зоофілів не надихає. РЕПАРАЦІЇ гарантують миролюбний ********* на довгі 50 років мінімум.
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03.03.2022 12:11 Відповісти
Спалити Кремль, Думу, спалити та розвіяти по вітру прах Леніна і додому. Навіщо нам їхні землі? Але щоб вбити Гітлера треба було взяти Берлін. Не факт що Путіна підвісять за ноги самі кацапи.
Про мародерство та за кацапками ви, вибачайте, дурню написали, ми не кацапи.
До того ж я чудово розумию що якщо ми це спробуемо зробити то у нас миттю зникнуть союзники.
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03.03.2022 12:26 Відповісти
Це папелац Чи гравіцапа?
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02.03.2022 22:55 Відповісти
Начебто і "********" гелікоптер,але ж,бляха,які у нього допотопні блоки авіоніки.******** позорні,аналагафнєт.
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02.03.2022 22:55 Відповісти
Ну що? Iкона на борту допомогла вбивцям? Дибiли
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02.03.2022 22:59 Відповісти
Пилотов найти и казнить сук на месте
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02.03.2022 23:02 Відповісти
Самолет сбили
https://mil.in.ua/uk/news/su-25-vks-rf-zby1ly-nad-irpenem/
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02.03.2022 23:02 Відповісти
Так, тут один розумнік видав що це "старая перемога". Ось так і робляться фейкові заяви. На фото зовсім інша машина, ніж та, що була завалена в Гостомелі. У "гостомільського" на пілонах паливні баки і комплекс Бар'єр-В. А на цьому - паливні баки й блок НАР УБ - 32 .Це - інша машина.
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02.03.2022 23:07 Відповісти
Как запах в салоне? Уже выветрилось,что наложили бравые солдаты?
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02.03.2022 23:18 Відповісти
Как поймают пилотов на кол!!!
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02.03.2022 23:51 Відповісти
 
 