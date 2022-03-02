На Київщині знищено гелікоптер окупантів. ФОТО

У Київській області знищено гелікоптер окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на стрінку у фейсбуці Артема Вітко.

"Збитий російських вертоліт після бою у небі над с. Бабинці (Київська обл)", - йдеться у дописі.



