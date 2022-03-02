У Лисичанську російські війська б'ють по домівках та дитячій лікарні
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Окупанти продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк і Лисичанськ з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч"
Цензор.НЕТ повідомляє, що у Лисичанську кілька снарядів розірвалися у дворі обласної дитячої лікарні. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. "Окупанти почали обстрілювати міста. Вони обстрілюють Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Сєвєродонецьк обстрілюють "Градами". "Гради" потрапляють в житлові багатоквартирні будинки, в дитячі садки. По Лисичанську сьогодні били вже "Смерчами". Потрапили там і в телевізійну вежу, і в магазин", - розповів Гайдай. Крім того, він підкреслив, що під загрозою опинилася дитяча лікарня.
"Тільки що, можливо, 40 хвилин тому, розірвалися кілька снарядів у дворі нашої дитячої обласної лікарні. Перебило систему подачу кисню. Тому ми зараз терміново будемо просто закупорювати її для того, щоб до ранку не вийшов весь кисень. І на ранок будемо викликати майстрів", - сказав Гайдай.
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вот только я все думаю где их учили так воевать!? ....или слово учили тут лишнее !?
нашадонецкая власть!"
Знайдено вбитим Голову Кремінецької ОТГ Луганської області Володимира Струка, колишнього депутата Луганської облради.
2014 року був активним прибічником ЛНР. Потім виїхав на вільну від окупації частину Луганської області.
В останній тиждень активно зайняв проросійську позицію, агітуючи депутатів ОТГ до комунікації з РФ та ЛНР, збирав депутатів з цього приводу.
01.03.2022 була заява від дружини, що його викрали невідомі в камуфляжній формі.
Причина смерті (попередньо) - вогнепальне поранення в область серця.
Весь державний апарат України - СБУ, МВС, Прокуратура, Суди, 8 років нічого не могли зробити з відвертим сепаратистом Струком.
Бо в нього було багато грошей. Скоріш за все за підтримки з рф.
Але коли російські війська підійшли за 15 км до Кремінної Володимира Струка судили судом нардного трибуналу.
https://t.me/operativnoZSU/10431
не вистачало його ще на цвинтарі разом із тими хто загинув ховати
тілько за огорожею
жалілками набивайте магазини!.
здохнеш, шакал": потужне звернення ССО
України до російських артилеристів
Сили спецоперацій оголосили артилеристів, які стріляють по дітях, ціллю номер один
Сили спеціальних операцій України передали привіт російським артилеристам через обстріли ними мирних міст та дітей.
"Ми вас вітаємо: після того, як ви накрили найжорстокішими обстрілами наші мирні міста, наших рідних, дітей, близьких - ви, черв'яки, стали нашою метою номер один.
Пояснюємо вам, Ваньки: ви начебто далеко і стріляєте по цілях, яких не бачите. Не бачите маленьких діток, старих, будинки, дитячі садки, школи та лікарні - все це для просто мети. Стрільнули, полетіло, потрапили - за*бісь, правильно пацани?
А тепер дивіться, черв'яки: ви своїх цілей не бачите і вам від цього начебто легше. Але повірте: легше вам, мерзото, вже не буде ніколи. Інформація щодо вас уже в нас. А якщо по комусь ще немає, то це питання лічених хвилин.
Відтепер жодних полонених російських артилеристів більше не буде. Жодної пощади, жодне "будь ласка, не вбивайте, я здаюся" вже не пройде.
Кожен розрахунок, немає значення: командир, водій, навідник, що заряджає - будуть зарізані як свині. Сс*ть у штани, ми за вами вже прийшли.
Подзвони мамі востаннє. Скажи, що скоро здохнеш, шакал.
Ми не смерть, ми гірші!" - йдеться в заяві.
щоб вони сралися більше аніж водії бензовозів
щоб в гради лізти та біля гармат стояти було страшніше аніж самостріл собі вчинити
пляді перехромосомні