У Росії продовжують затримувати учасників "антивоєнних" мітингів: за добу 724 людини

Російські силовики затримують людей, які вимагають завершити російську збройну агресію проти України

Опозиційне російське видання "Новая газета" та правозахисне медіа "ОВД Инфо", за даними Цензор.НЕТ, повідомляють, що за добу 2 березня силовики затримали щонайменше 724 людини, які виходили на мітинги, протестуючи проти російської агресії в Україні. У Москві відомо про затримання як мінімум 195 осіб.

У Санкт-Петербурзі 2 березня на мітингу проти війни з Україною затримали майже 200 людей. Зокрема силовики затримали жінку літнього віку, яка пережила Другу світову війну.

Загалом за 7 днів протестних акцій у різних містах Росії вже було затримано понад 7 тисяч людей.

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