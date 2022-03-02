У Росії продовжують затримувати учасників "антивоєнних" мітингів: за добу 724 людини
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Російські силовики затримують людей, які вимагають завершити російську збройну агресію проти України
Опозиційне російське видання "Новая газета" та правозахисне медіа "ОВД Инфо", за даними Цензор.НЕТ, повідомляють, що за добу 2 березня силовики затримали щонайменше 724 людини, які виходили на мітинги, протестуючи проти російської агресії в Україні. У Москві відомо про затримання як мінімум 195 осіб.
У Санкт-Петербурзі 2 березня на мітингу проти війни з Україною затримали майже 200 людей. Зокрема силовики затримали жінку літнього віку, яка пережила Другу світову війну.
Загалом за 7 днів протестних акцій у різних містах Росії вже було затримано понад 7 тисяч людей.
Топ коментарі
+3 Алексей Музыка a818500e
показати весь коментар02.03.2022 23:59
+3 Rino Onix
показати весь коментар03.03.2022 00:03
+2 Gyro
показати весь коментар02.03.2022 23:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
1. потерялся румынский МиГ-21 LanceR. Он исчез с радаров спустя 13 минут после взлёта, выполняя патрулирование над Добруджей.
Как потом выяснилось, он разбился в уезде Констанца. В Минобороны Румынии подтвердили факт авиакатастрофы.
2. Самолёт отправили искать вертолёт IAR-330 Puma. Но через 40 минут после исчезновения LanceR и сам вертолёт не вышел на связь. На борту вертолёта было пять человек.
Причастна ли Россия к трагедии скоро узнаем
Над местом крушения Румынского самолета находится самолет Британских ВВС. Надеемся они зафиксировали произошедшее.
Подписаться | @uanovo
"Совпадение? - Не думаю."
Андрій Ілларіонов писав про це багато у 2021 році, бо провів дослідження на даних за останні 50 років з усього світу.