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арешт (858) мітинг (450)

У Росії продовжують затримувати учасників "антивоєнних" мітингів: за добу 724 людини

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У Росії продовжують затримувати учасників "антивоєнних" мітингів: за добу 724 людини

Російські силовики затримують людей, які вимагають завершити російську збройну агресію проти України

Опозиційне російське видання "Новая газета" та правозахисне медіа "ОВД Инфо", за даними Цензор.НЕТ, повідомляють, що за добу 2 березня силовики затримали щонайменше 724 людини, які виходили на мітинги, протестуючи проти російської агресії в Україні. У Москві відомо про затримання як мінімум 195 осіб.

У Санкт-Петербурзі 2 березня на мітингу проти війни з Україною затримали майже 200 людей. Зокрема силовики затримали жінку літнього віку, яка пережила Другу світову війну.

Загалом за 7 днів протестних акцій у різних містах Росії вже було затримано понад 7 тисяч людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Путин - выведи войска!", "Арестуйте Путина, а не меня!", - акції проти війни з Україною проходять у російських містах: сотні затриманих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+3
Сейчас бы мирный протест против #уйла устраивать. Вы в какой вселенной живете клоуны? хотите как в КНДР?
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02.03.2022 23:59
+3
Росіяни підло поширюють фейки, мовляв, українські військові використовують іноземців як щит. Це неправда, такого ніколи не було.
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03.03.2022 00:03
+2
Хоча б набийте собою автозаки, як вас закликав Гапоша Овальний )))
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02.03.2022 23:58
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шо ж так много? в СИЗО обещали кормить?
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02.03.2022 23:57 Відповісти
Хоча б набийте собою автозаки, як вас закликав Гапоша Овальний )))
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02.03.2022 23:58 Відповісти
Сейчас бы мирный протест против #уйла устраивать. Вы в какой вселенной живете клоуны? хотите как в КНДР?
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02.03.2022 23:59 Відповісти
За поребриком есть традиция революций, причем успешных. Сейчас не узнаю.
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03.03.2022 00:00 Відповісти
То армія брала участь. ******* армію ми вже бачимо.
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03.03.2022 00:02 Відповісти
Революції і повстання там починали українці. 1905 Потьомкінці Вакуленчук і Матюшенко,а в 1917-Волинці.
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03.03.2022 00:26 Відповісти
Лютий 1917 - почалось у Петрограді. Хіба ні?
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03.03.2022 00:30 Відповісти
Странное исчезновение сразу двух воздушных суден Румынии

1. потерялся румынский МиГ-21 LanceR. Он исчез с радаров спустя 13 минут после взлёта, выполняя патрулирование над Добруджей.

Как потом выяснилось, он разбился в уезде Констанца. В Минобороны Румынии подтвердили факт авиакатастрофы.

2. Самолёт отправили искать вертолёт IAR-330 Puma. Но через 40 минут после исчезновения LanceR и сам вертолёт не вышел на связь. На борту вертолёта было пять человек.

Причастна ли Россия к трагедии скоро узнаем

Над местом крушения Румынского самолета находится самолет Британских ВВС. Надеемся они зафиксировали произошедшее.

Подписаться | @uanovo
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03.03.2022 00:03 Відповісти
Ожидаемо, когда не летали годами, а сейчас вдруг резко засуетились.
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03.03.2022 00:07 Відповісти
не годами, а десятилетиями. Эта полудюжина старья имитировала военно-воздушные силы Румынии уже пятый десяток лет.
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03.03.2022 00:18 Відповісти
Згоден. Але два одразу в одному районі? І другий - вертоліт?
"Совпадение? - Не думаю."
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03.03.2022 00:23 Відповісти
ну, румынская школа пилотов вертолёта - это я Вам скажу - тоже экзотика. Так что - не совпадение.
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03.03.2022 00:30 Відповісти
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03.03.2022 00:03 Відповісти
Росіяни підло поширюють фейки, мовляв, українські військові використовують іноземців як щит. Це неправда, такого ніколи не було.
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03.03.2022 00:03 Відповісти
😡українці, не особливо довіряйте цим мишeбратам, особливо з москви, пітеру. левова частина з них зображує антивоєнну діяльність, щоб отримати дозвіл на проживання на заході за політичною статтею. у ютубі їх по безналу вже консультують співвітчизники, що звалили раніше
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03.03.2022 00:07 Відповісти
Іди нах бульба смердюча. Коли ваші міста палити почнемо. Щоб і ви побачили нашу братню турботу.
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03.03.2022 00:14 Відповісти
Бачили ми їх " протести" 3-є бабусю в автозак тягнуть, а 50 фотографує. Вони той автозак ще й самі до відділка допхають, щоб водій не напрягався
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03.03.2022 00:22 Відповісти
Протести в Росії не мають смислу, поки протестувальники не готові застосовувати СИЛОВИЙ ОПІР для самозахисту від поліції, яка ЗАСТОСОВУЄ НАСИЛЬСТВО і порушує права громадян НЕОБМЕЖЕНО.

Андрій Ілларіонов писав про це багато у 2021 році, бо провів дослідження на даних за останні 50 років з усього світу.
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03.03.2022 00:42 Відповісти
 
 