Зеленський обговорив з Трюдо розширення санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо щодо розширення санкцій проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері.

"Поговорив телефоном з Джастіном Трюдо. Подякував йому за лідерство у запровадженні антиросійських санкцій. Наголосив на необхідності розширення обмежувальних заходів. Бомбардування мирного населення в Україні потрібно зупинити негайно", - написав Зеленський.

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