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Зеленський обговорив з Трюдо розширення санкцій проти Росії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо щодо розширення санкцій проти РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері.
"Поговорив телефоном з Джастіном Трюдо. Подякував йому за лідерство у запровадженні антиросійських санкцій. Наголосив на необхідності розширення обмежувальних заходів. Бомбардування мирного населення в Україні потрібно зупинити негайно", - написав Зеленський.
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А я скажу, если не в курсе=>под кацапами………и это сильный *****……..
Очень надеюсь, что ты, «главнокомандующий», приложишь все силы, чтобы Херсон снова был под украинским контролем! И да - область тоже…….
За Крым и Донбасс - промолчу=>в любом случае надо возвращать…..