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Зеленський обговорив з Трюдо розширення санкцій проти Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський обговорив з Трюдо розширення санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо щодо розширення санкцій проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері. 

"Поговорив телефоном з Джастіном Трюдо. Подякував йому за лідерство у запровадженні антиросійських санкцій. Наголосив на необхідності розширення обмежувальних заходів. Бомбардування мирного населення в Україні потрібно зупинити негайно", - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трюдо оголосив про намір Канади відмовитись від імпорту нафти з Росії: "Путін та його олігархи отримували величезний зиск від цієї промисловості"

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За даними Збройних сил України, поблизу Києва перебувають російські зенітно-ракетні комплекси С-300. Мешканців просять повідомляти про їхнє місцезнаходження.
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03.03.2022 00:27 Відповісти
Слабенький цей трюдо, чекав від Канади більш суттєвої допомоги
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03.03.2022 00:30 Відповісти
Вава, что там Херсоном?!……..
А я скажу, если не в курсе=>под кацапами………и это сильный *****……..
Очень надеюсь, что ты, «главнокомандующий», приложишь все силы, чтобы Херсон снова был под украинским контролем! И да - область тоже…….
За Крым и Донбасс - промолчу=>в любом случае надо возвращать…..
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03.03.2022 01:00 Відповісти
 
 