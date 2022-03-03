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заборона (472) НБУ (841)

В Україні заборонені платіжні картки банків Росії та Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Економіка

В Україні заборонені платіжні картки банків Росії та Білорусі

В нашій країні не можна приймати картки, випущені білоруськими та російськими банками

Цензор.НЕТ повідомляє, що банківські картки, емітовані банками Російської Федерації та Республіки Білорусь, відтепер не працюють в Україні. Про це говорить прес-служба регулятора.

З 1 березня 2022 року Національний банк України заборонив зарахування коштів на рахунки клієнтів - фізичних осіб за переказами, ініційованими з використанням платіжних карток, емітованих банками російської федерації та Республіки Білорусь; приймання в Україні платіжних карток, емітованих банками російської федерації та Республіки Білорусь (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки).

"Фінансова підтримка збройної агресії проти України має бути зупинена. Картки банків держав-агресорів не працюватимуть в Україні, також ворог більше не зможе надсилати на них кошти для терористів та їх прибічників. Заборона приймання карток банків Росії та Білорусі є нашим черговим кроком у фінансовій обороні України", - підкреслив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Раніше НБУ звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard з вимогою зупинити обслуговування платіжних карток, емітованих банками, які є  резидентами росії. 

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дальнобои побросали свои фуры, добираются автостопом до границы, побираясь по дороге на пропитание.
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03.03.2022 01:34 Відповісти
Потрібно було їм лишити одну, заправити, обмалювати відомим лозунгом, погрузити всіх і нехай їдуть.
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03.03.2022 01:46 Відповісти
Заправляться нечем - карточки не работают, резина порезана, фары разбиты. Лозунги несут в руках.
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03.03.2022 01:54 Відповісти
 
 