Відкрито цілодобову лінію для хворих на рак

Київський міський клінічний онкологічний центр запустив "гарячу лінію" для онкопацієнтів

Цензор.НЕТ про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Telegram-каналі.

"Номери призначені для консультацій пацієнтів і організації спеціального та паліативного лікування хворих", – кажуть у відомстві.

Телефонна лінія працює за такими номерами:



044-365-04-27 (із 10:00 до 13:00).

067-703-60-70 (цілодобово).

Для надання онкологічної допомоги на базі центру розгорнули:

15 хірургічних ліжок для вже прооперованих хворих;

20 хіміотерапевтичних (із них 5 для дітей);

5 радіологічних (для закінчення лікування радіологічних хворих);

20 ліжок для паліативної допомоги онкологічним пацієнтам.

Приймально-сортувальне відділення також готове для проведення невідкладних операцій, надання амбулаторної хірургічної допомоги та хірургічних маніпуляцій.

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