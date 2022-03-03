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Київ (8956) допомога (1253)

Відкрито цілодобову лінію для хворих на рак

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Відкрито цілодобову лінію для хворих на рак

Київський міський клінічний онкологічний центр запустив "гарячу лінію" для онкопацієнтів

Цензор.НЕТ  про це  повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Telegram-каналі.

"Номери призначені для консультацій пацієнтів і організації спеціального та паліативного лікування хворих", – кажуть у відомстві.

Телефонна лінія працює за такими номерами:


044-365-04-27 (із 10:00 до 13:00).

067-703-60-70 (цілодобово).

Для надання онкологічної допомоги на базі центру розгорнули:

15 хірургічних ліжок для вже прооперованих хворих;

20 хіміотерапевтичних (із них 5 для дітей);

5 радіологічних (для закінчення лікування радіологічних хворих);

20 ліжок для паліативної допомоги онкологічним пацієнтам.

Приймально-сортувальне відділення також готове для проведення невідкладних операцій, надання амбулаторної хірургічної допомоги та хірургічних маніпуляцій.

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