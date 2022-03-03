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Канада запровадила санкції щодо провідних співробітників "Газпрому" та "Роснафти"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Канада запровадила санкції щодо провідних співробітників "Газпрому" та "Роснафти"

Канада запроваджує нові санкції проти РФ за вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Канади.

"Нові обмежувальні заходи запроваджуються щодо 10 ключових осіб із двох важливих компаній енергетичного сектору Росії - "Роснафти" та "Газпрому", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці заходи мають вплинути на керівництво Росії, щоб воно припинило порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Канада планує "продовжити консультації з партнерами щодо запровадження подальших санкцій", якщо Росія не відмовиться від нинішніх дій щодо України.

Також читайте: Суд в Гаазі розпочав розслідування можливих воєнних злочинів Росії на території України

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..касаби?
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Vам. піZда
..
Слава нації
Смерть фашистській *********
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03.03.2022 04:16 Відповісти
 
 