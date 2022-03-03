Злочини Росії в Україні мають ознаки геноциду, - Дуда
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Злочини Росії в Україні мають ознаки геноциду, відповідальні за розв'язання війни мають понести покарання в міжнародних трибуналах.
Про це у відеозверненні до польського народу заявив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Київ, як і вся Україна, стали для вільного світу символом захисту наших спільних цінностей, свободи, суверенності та демократії. Вже тиждень Україна чинить опір окупантам, платячи за це найвищу ціну. Атаки відбуваються на житлові будинки, школи та лікарні, численні атаки з боку російських військ мають ознаки геноциду. Я вірю, що вони не залишаються без покарання, а їх винуватці понесуть за це відповідальність в міжнародних трибуналах", - заявив Дуда.
Він зазначив, що Польща з перших днів активно допомагає Україні, ініціювала найгостріші санкції, які Захід підтримав.
"Ми є адвокатом України у її намаганнях стати членом ЄС", - констатував Дуда.
За його словами, НАТО надає Україні конкретну допомогу, яка захищається від агресії РФ. Він також зауважив, що Польща вже прийняла понад пів мільйона біженців, які втікають від війни в Україні.
Дуда зазначив, що Польща є лідером допомоги для України, і через це стала ціллю цинічної російської пропаганди та дезінформації. Тому треба це усвідомлювати й очікувати на них.
Він закликав усі політичні сили в Польщі бути відповідальними і не піддаватися на провокації, аби це не призвело до політичних чвар в середині країни. Президент РП наголосив, що зараз головною метою є допомога Україні, яка бореться за незалежність.
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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича
Арестович добавил, что другие подразделения оккупантов также несут потери.
"А об остальных даже и говорить нечего. Сегодня (в среду, 3 марта, - Ред.) попали в плен офицеры ротные - командиры танкового батальона, там замкомандира полка, и так далее. И вот они плачут, стоят на коленях и говорят "Мы не знали"... У них даже легенды не заготовлены как следует", - говорит советник главы ОП.
Говоря о тактических ошибках, которые допускает противник, он указал на сосредоточивание 55-60% войск РФ вокруг Харькова и Киева, а в других регионах появились "огромные дыры" (на юге, в центре и зоне ООС).
"Дыры обернутся тем, что они пытаются ротными или батальонными группами (это 200 - 400, 600 человек) пытаются решать какие-то задачи. И вот трижды попытавшись решить эти задачи в направлении Кривого Рога и под Николаевом они попали под удар и были практически полностью уничтожены", - рассказал Арестович.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича
Арестович добавил, что другие подразделения оккупантов также несут потери.
"А об остальных даже и говорить нечего. Сегодня (в среду, 3 марта, - Ред.) попали в плен офицеры ротные - командиры танкового батальона, там замкомандира полка, и так далее. И вот они плачут, стоят на коленях и говорят "Мы не знали"... У них даже легенды не заготовлены как следует", - говорит советник главы ОП.
Говоря о тактических ошибках, которые допускает противник, он указал на сосредоточивание 55-60% войск РФ вокруг Харькова и Киева, а в других регионах появились "огромные дыры" (на юге, в центре и зоне ООС).
"Дыры обернутся тем, что они пытаются ротными или батальонными группами (это 200 - 400, 600 человек) пытаются решать какие-то задачи. И вот трижды попытавшись решить эти задачи в направлении Кривого Рога и под Николаевом они попали под удар и были практически полностью уничтожены", - рассказал Арестович.
Геноцид 100%
мордор повинен бути знищений!
Два Майдани, потім гарячий Донбас..
Якби не це все , ми би зараз не витримали.