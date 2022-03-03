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Великобританія запроваджує санкції проти російського "Газпрому"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Великобританія запроваджує санкції проти російського "Газпрому"

Великобританія запровадила санкції проти російської компанії, тепер "Газпром" не може випускати акції на території країни. Також усі зв'язки з "Газпромом" розірвала компанія Shell.

Про це повідомляє Energy Live News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Уряд Великобританії запровадив санкції проти найбільшої російської газової компанії "Газпром".

"Російський газовий гігант "Газпром" потрапив під санкції уряду Великобританії та більше не зможе випускати боргові зобов'язання або акції у Великій Британії", - заявив представник міністерства бізнесу, енергетики та промислової стратегії.

Раніше з "Газпромом" розірвала усі зв'язки компанія Shell.

"Великобританія аж ніяк не залежить від постачання російського газу. Наші різноманітні джерела постачання газу та різноманітна структура виробництва електроенергії гарантують, що домогосподарства, підприємства та важка промисловість отримують необхідну їм енергію". – зазначив представник міністерства.

Також читайте: Канада запровадила санкції щодо провідних співробітників "Газпрому" та "Роснафти"

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Топ коментарі
+16
Вова, и эти достижения ради того чтобы гопника Януковича к власти привести? Ну ты бля красавец.
Снимаю шапку. Ой, ее Янык спиздил.
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03.03.2022 05:34
+12
убивать убивать,в каждом городе в каждом районе--не дать им выйти живыми , народ вставай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.03.2022 05:34
+8
хочу летом десятитысячную рублёвую банкноту. А к осени деноминацию на территории, оставшейся после отделения Татарстана и республики Саха.
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03.03.2022 05:37
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Вова, и эти достижения ради того чтобы гопника Януковича к власти привести? Ну ты *** красавец.
Снимаю шапку. Ой, ее Янык *******.
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03.03.2022 05:34 Відповісти
убивать убивать,в каждом городе в каждом районе--не дать им выйти живыми , народ вставай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.03.2022 05:34 Відповісти
хочу летом десятитысячную рублёвую банкноту. А к осени деноминацию на территории, оставшейся после отделения Татарстана и республики Саха.
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03.03.2022 05:37 Відповісти
Смерть цапам!
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03.03.2022 05:40 Відповісти
Худобу не ображай!
Що тобі козлик зробив, що ти його назвою нЕлюдів називаєш?
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03.03.2022 07:20 Відповісти
"Нам в РФ очень нравится 50 Cent. Или как мы его зовем в России - 4 миллионник" (с)
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03.03.2022 05:40 Відповісти
Коротко
...касаби?
...Vам..піZда.
....
Слава нації
Смерть москалям.
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03.03.2022 05:47 Відповісти
ДАЙОШ СОЮЗ УКРАЇНИ, ПОЛЬЩІ, АНГЛІЇ- УПА. З можливістю вступати всім охочим, хто скаже "паляниця"...
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03.03.2022 06:16 Відповісти
- хто такий Кармелюк?
- не знаю
-хто такий Гонта?
- не знаю
- хм... хто такий Стенька Разін?
- О! знаю, знаю, знаю!
Хуу... нарешті. Тягніть його хлопці до смереки!
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03.03.2022 07:26 Відповісти
Це тролінг такий? Акції газпрому впали в 100 разів і все одно нікому не потрібні.
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03.03.2022 06:43 Відповісти
Срасибо Британии! Топите рашку. Пусть сдыхает в своём болоте
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03.03.2022 08:04 Відповісти
 
 