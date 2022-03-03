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У МВС повідомили резервні номери столичної поліції через перезавантаження спецлінії "102"
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
У Києві з’явилися додаткові номери телефонів поліції для реєстрації звернень.
Про це повідомляє Цензор НЕТ з посиланням на МВС у Telegram.
"Останнім часом можливі періодичні проблеми зі зв’язком на спецлінію 102 у зв’язку з її перевантаженістю. Проте ви можете зателефонувати за резервними номерами столичної поліції 0672311868 та її територіальних підрозділів", – йдеться у повідомленні МВС.
Голосіївське УП – 06342543 99
Дарницьке УП – 0676506921
Деснянське УП – 0676506922
Дніпровське УП – 0676506923
Оболонське УП – 0671241949
Печерське УП – 0676392835
Подільське УП – 0978938414
Святошинське УП – 098 734 0646
Солом’янське УП – 0731044138
Шевченківське УП – 06765069 24
Управління поліції у метрополітені – 0964901698.
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