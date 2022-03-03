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Російський "АвтоВАЗ" призупиняє виробництво автомобілів Lada через нестачу електронних компонентів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський "АвтоВАЗ" призупиняє виробництво автомобілів Lada через нестачу електронних компонентів

Російський автомобільний концерн "АвтоВАЗ" призупинить збирати автомобілі Lada на 4 дні.

Про це повідомив представник компанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Автовиробник зазначає, що відповідні рішення ухвалено "у зв'язку з кризою поставок електронних компонентів, що продовжується, і з метою недопущення значного зниження рівня доходів співробітників компанії".

Так, на виробництвах у Тольятті та Іжевську 5 березня оголошується днем ​​простою із збереженням заробітної плати. Період з 9 березня до 11 березня - днями простою з оплатою у розмірі двох третин від середньомісячного заробітку.

"При цьому співробітники компанії можуть використовувати ці дні як дні відпустки з повною оплатою з перенесенням з грудня 2022 року", - додали в "АвтоВАЗі".

Графік роботи на наступні тижні компанія має намір оголосити додатково.

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Топ коментарі
+40
Це початок. Скоро будете робити луки й стріли, палиці-копачки, щоб щось здобути на їжу. Будете жерти одне одного, андрофаги.
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03.03.2022 08:29
+40
"Гляжу - поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз"
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03.03.2022 08:32
+33
Які там у тої Лади були електронні компоненти? Хіба шо гамнітола)
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03.03.2022 08:27
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Які там у тої Лади були електронні компоненти? Хіба шо гамнітола)
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03.03.2022 08:27 Відповісти
А шо, електронні компоненти хіба не можна замінити "АНАЛоговими на лампах"
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03.03.2022 08:31 Відповісти
Жартуєте? Для виготовлення радіоламп також потрібен певний технологічний рівень. Та й виготовлення плат, монтаж на них радіодеталей з наступною наладкою... Нє, для дендро-фекального рівня їхніх технологій то занадто.
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03.03.2022 08:50 Відповісти
А якутский скульптор для чего, он из говна и палочек слепит любую радиолампу
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03.03.2022 08:57 Відповісти

Власне, про це я і писав.
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03.03.2022 09:06 Відповісти
Їм наразі осьо тре' опановувати:

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03.03.2022 09:50 Відповісти
Мабуть малися на увазі керосинові лампи.
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03.03.2022 08:59 Відповісти
Осьо технологічна вершина для кацапів (не їхній винахід, звісно) - "Паровой автомобиль Вербста, 1678, гравюра XVIII века. Поскольку паровой двигатель ещё не был известен в то время, Вербст использовал принцип эолипила. Пар генерировался в шаровидном котле и выходил из трубы сверху, откуда направлялся на простую открытую «паровую турбину» (как водяное колесо), которая приводила в движение задние колеса". Джерело

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03.03.2022 09:59 Відповісти
Вот лакшери техника для зажиточных кацапов ,если таковые останутся после выплат репараций Украине.
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03.03.2022 11:18 Відповісти
точно, позаду легковика їхатиме фура з електронікою, а так нічого)
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03.03.2022 10:03 Відповісти
стартер, генератор, елементарний бортовий компютер і т.п.
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03.03.2022 08:38 Відповісти
Инжектор это не карбюратор там электроника нужна
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03.03.2022 08:56 Відповісти
"призупиняє" - оптимісти!
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03.03.2022 09:35 Відповісти
блок управління мотору,блок устаткування,сотня датчиків які криворукі *********** якщо і зкопіюють то воно буде розміром як півлади. китайські виробники щоб не втратити європейський риинок також непродадуть.
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03.03.2022 10:36 Відповісти
РАСЄЙСКІЄ МАШИНИ-ІДІТЄ НА Х...Й
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03.03.2022 08:27 Відповісти
"Гляжу - поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз"
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03.03.2022 08:32 Відповісти
"Однажды, в студёную зимнюю пору,
Сижу за решёткой в темнице сырой.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Вскормлённый в неволе орёл молодой.
И, шествуя важно, в спокойствии чинном,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
В больших сапогах, в полушубке овчинном,
Кровавую пищу клюёт под окном..." (с)
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03.03.2022 10:10 Відповісти
На 4 дні? Ну-ну.
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03.03.2022 08:28 Відповісти
Які оптимісти...
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03.03.2022 10:12 Відповісти
Це початок. Скоро будете робити луки й стріли, палиці-копачки, щоб щось здобути на їжу. Будете жерти одне одного, андрофаги.
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03.03.2022 08:29 Відповісти
"Со, "мацьо"("мачо")? Не дысись? А как дысал! Как дысал!"
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03.03.2022 08:41 Відповісти
Тепер будуть по через раз дихати "вЯлікіє". З почином їх!
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03.03.2022 08:42 Відповісти
Та на здоров'я! Смороду менше буде (с).
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03.03.2022 08:55 Відповісти
Радше, копрофаги.
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03.03.2022 08:57 Відповісти
Кацапопітеки без своїх Жигульме? Ааааааа )))))
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03.03.2022 08:29 Відповісти
Пешком суки ходить будете!!
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03.03.2022 08:31 Відповісти
А дурні кацапи то коні всі поїли, вже і "русскую тройку" нічим запрягти
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03.03.2022 08:32 Відповісти
Читайте нижче
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03.03.2022 08:34 Відповісти
Ще не всіх поїли. Скоро будуть відкопувати скотомогильники.
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03.03.2022 08:35 Відповісти
Лавров напружився...
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03.03.2022 09:17 Відповісти
Кацапи, ловіть Лаврова та запрягайте його до бистарки - це буде ваш єдиний транспорт!
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03.03.2022 08:33 Відповісти
Міняю ВАЗ2101 на кацапський танк
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03.03.2022 08:33 Відповісти
Это как бы уничтожение моногородов. Кто не знал, то Россия похожа на наш Донбасс, где в городе сосредоточено предприятие, которое дает жизнь всему городу. Без этого предприятия многие города нежизнеспособны.

Одной из сделок Путина с народом России это было то, что он поддерживал существование моногородов за лояльность населения. И сейчас под удар попали многие.
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03.03.2022 08:34 Відповісти
це ж зараз ккацапи почнуть задумуватись? "

"Где деньги, Зин"?
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03.03.2022 08:37 Відповісти
Бунты будут. Раньше когда там либералы московские бунтовали, то Путин мог там выставить простого работягу за Путина. А теперь у него осталась только черная сотня.
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03.03.2022 08:39 Відповісти
що чекає
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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03.03.2022 08:39 Відповісти
Ми дивились, але не бачили. Бачили, але не хотіли вірити. І ось маємо.
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03.03.2022 08:35 Відповісти
Писали багато людей за ці останні роки, що така мілітаризація суспільства, ця вся істерія, =побєдобєсіє= просто так не скінчиться.
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03.03.2022 08:41 Відповісти
І що з них могло вирости хороше? Батьки - раби і вбивці, діти - потенційні покидьки, раби і вбивці....
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03.03.2022 11:02 Відповісти
Віз!
Візочок з валежнику - ось їх рівень!
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03.03.2022 08:35 Відповісти
сейчас хорошо на росийском рынке пойдут спортивные двуколки и семейные пролётки с откидным верхом. Ну и конечно междугородние дилижансы. Там чипов не надо.
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03.03.2022 08:36 Відповісти
Це так. Та й кріпосні не погано тягнуть цей приватний і громадський транспорт.
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03.03.2022 08:39 Відповісти
не повірите, але сперма для розмноження коней у них теж імпортна...
Так що, будуть заміщати...
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03.03.2022 08:46 Відповісти
чего же не поверю? у них и семеной фонд тоже импортный. Своего у них только репа, и придется снова возрождать культивирование конопли для производства пеньки.
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03.03.2022 08:53 Відповісти
ослойоби допоможуть
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03.03.2022 10:40 Відповісти
А ПОХ, що там на расєї! Пох, хай би вони всі там повиздихували, тварюки! ВСІ, до одного!
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03.03.2022 08:36 Відповісти
Искандеры перестали смеяться, Искандеры начали плакать.
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03.03.2022 08:38 Відповісти
Росіяне прийшли "на Україну", а опинились "в Україні"! А кому зовсім не пощастило - "в мобільному крематорії"!
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03.03.2022 08:39 Відповісти
А чого це ви , "москалі", до нас приперлися?
- А мы хатим пасматреть , из-за чего ваша земля такая пладародная?
- Так лягайте в неї - знизу краще видно!
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03.03.2022 08:45 Відповісти
Россию декоммунизируют.
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03.03.2022 08:45 Відповісти
А? Що трапилось? Що, ядерні удари були? Де, куди?
У нас тут у Дніпрі тривожно, але відносно спокійно, нічого не бабахає, інтернет працює, мобільний зв'язок теж, якихось ознак ЕМІ не бачу...
Хто там вбив Україну?
Хій дочекаються!
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03.03.2022 09:00 Відповісти
> подивись яка колона стоїть і починає розгортатись під Києвом <

Та хрін його знає, яка там уже колона стоїть. Не рахував, чесно кажучи.
А графік у них зуйовий. Ясен пінь, буде важко. Але піворити "всьо пропало" причин ніт.
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03.03.2022 09:46 Відповісти
P.S.: і про оце "йдуть за своїм графіком" класичний анекдот згадав, тут дуже в тему (як кремлядські пропагандони будуть викручуватися із ситуйовини).

На стройку должна приехать комиссия. Прораб инструктирует рабочих:
- Кароч это, мужики... Какая бы муйня ни случилась, делайте вид, что все так и должно быть.
Комиссия приехала, осматривает. Вдруг одна стена многоэтажки ка-а-ак ёпнется!.. Грохот, клубы удушливой пыли, вопли, маты...
Немая сцена. Наконец один из рабочих, посмотрев на часы:
- Десять тридцать два... Епать-пердеть, точно по графику!
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03.03.2022 10:41 Відповісти
На який день вони планували 9 тис жмурів мати? Ти, ****** херовий. Стратег матрасний.
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03.03.2022 10:44 Відповісти
Олено, ви трохи не за адресою тицьнули "Відповісти". Мене за що статевою ганчіркою по мармизі?
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03.03.2022 11:03 Відповісти
Ні. Вони не йдуть за графіком. Задум провалений.
Звичайно вони ще можуть закидати м'ясом і "перемогти". Але вони не це планували.

Я взагалі не розумію, який сценарій перемоги тепер в Росії.
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03.03.2022 10:41 Відповісти
Та навіть із закидуванням м'ясом варіант провальний. "Байрактари" не втомлюються і не сходять з глузду від того, скільки вони щойно вбили "ні в чому не винних хлопчиків" (як це траплялося з німецькими кулеметниками).
Єдиний варіант, від якого очко трохи жим-жим: масований ядерний удар по Україні. Але... Коротше кажучи, в обставинах непереборної сили нам треба робити свою справу - і нехай усе буде так, як воно буде.
До того ж ядерний чоміндан не є пультом безпосереднього запуску ракет, там досить довга послідовність доведення наказу до стартових установок, і процес може бути зупинений (не факт, що офіцери РВСН побажають загинути через старого ідіота, знаючи при цьому, що невиконання злочинного наказу зробить їх героями світу).
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03.03.2022 11:01 Відповісти
Три офіцера відмовляться, четвертий натисне.
Але ядерну зброю поки до уваги не беремо.
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03.03.2022 11:11 Відповісти
Наскільки це відомо з публічних джерел, прикол у тому, що одна людина взагалі не може віддати наказ на ядерну атаку. Для цього потрібно одночасно повернути 2 або 3 ключі, які знаходяться у різних людей.
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03.03.2022 11:21 Відповісти
Кажуть, що в Кацапстані сигнал має надійти принаймні з 2 чумоданів з 3 (*****, міністр оборони, начальник генштабу).
Однак ще залишаються ядерні снаряди 152 мм й вище...(((
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03.03.2022 11:24 Відповісти
Щоб віддати наказ, потрібно три людини, Путін, Шойгу і Герасімов. Гадаєш хтось відмовиться?
А два ключі на пульті, ******* офіцери знайдуться.
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03.03.2022 11:25 Відповісти
Не могут. У них нет преимущества сил. Они их распотрошили по разным фронтам.
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03.03.2022 11:15 Відповісти
За ******** вони йдуть... Горловку на якому етапі москалі планували віддати?
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03.03.2022 10:43 Відповісти
Банемо цю тварюку: Capital Moving
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03.03.2022 10:47 Відповісти
Ага, типовий панікер-всепропальщик. Шаблонний просто.
У офлайн-режимі таких одразу до стінки.
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03.03.2022 11:07 Відповісти
АвтоВАЗ розраховує, що протягом 4 днів хйла грохнуть?
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03.03.2022 08:41 Відповісти
Оптимістичненько!
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03.03.2022 09:08 Відповісти
Диванна оборона, а ну марш на передову. Чого ви тут сидите? ВК, Однокласники ждуть вас. Постіть там фото відео дохлої русні, благо наші бійці дають пре достатньо матеріалу. Не намагайтесь достукатися до совісті кацапів, там її нема. Цапи повинні боятися. Бийте на страх. Спалена техніка, жарена дохлятина, обов"язково в цапській формі. Запасайтесь сімками. В мене вже 3 штуки забанені. Вносьте свій вклад в оборону всіма засобами.
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03.03.2022 08:42 Відповісти
З усім згоден, крім совісті. А от страх - це саме розвинуте у них почуття.
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03.03.2022 08:43 Відповісти
Нема там совісті. Ти просто мало з ними спілкуєшся. Вони лише здалеку на людей схожі, а придивишся, скоти.
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03.03.2022 08:56 Відповісти
там взагалі смішно вийшло. лента новин одного кацапського сайту, з можливістю коментування. новина: мерседес відмовляється продавати в ********* нові авто і обслуговувати продані. ватани в коментах: оооо, заіпца, всє на лади перєсядєм, раисся вперде!!.. через дві години новина: лада ешельбе кердик пізнес... ватани в коментах: х_х
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03.03.2022 08:42 Відповісти
більш не можу реготать!
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03.03.2022 08:56 Відповісти
Ахххаха! Здрастуй карбюратор і ручний підсос )))
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03.03.2022 08:43 Відповісти
І механічна скринька перепихунців (про ґавтоматичні теж можна забути...)
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03.03.2022 08:52 Відповісти
От тут мимо. На ГАЗ-13 Чайка, наприклад, автомат запросто обходився без електроніки.
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03.03.2022 10:00 Відповісти
Ага,і ремонтувався після кожного параду)))
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03.03.2022 10:38 Відповісти
Ну, не так вже все погано, весілля ті чайки ще донедавна возили
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03.03.2022 11:37 Відповісти
Ну тепер ціни наиавто на росії зростуть в рази... Будуть як на Кубі кататися на машинах яким по 50 років
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03.03.2022 08:46 Відповісти
На Кубі їхати нема куди, тому вони там по 50 років їздять, а в Козломатушці десяток раз з мацкви на підєр змотаєшся і на капіталку жигу заженеш.
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03.03.2022 10:47 Відповісти
Ну що, кацапня? "Крепчаем"?
Якщо цивілізований світ вас помилує і залишить пердіти під небом - будете "ладу (фе)каліну" згадувати з ностальгією. Насправді вам і деревєнська телєга це нечувана розкіш: винайдення колеса і приручення лошадриги - це два великих еволюційних прориви. Кам'яна сокира, дубіна і палка-копалка - осьо ваш рівень!

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03.03.2022 08:46 Відповісти
Все на ослов)))
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03.03.2022 08:48 Відповісти
Ослов кавказцы "забили" для себя. Пусть лосей дрессируют.
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03.03.2022 09:22 Відповісти
Накой їм автолада? Діди їздили на конях, ну хто побідніше на віслюках
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03.03.2022 08:56 Відповісти
Скоро навіть коні перестануть їх возити, і путін буде їздити на лаврову. Думку прочитала в фейсбуку, повністю згодна.
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03.03.2022 09:38 Відповісти
Ось таке воно "імпортозамєщєніє". Навіть російські колимаги без запчастин з Заходу кацапи випускати не можуть.
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03.03.2022 08:57 Відповісти
Через півроку найбільшим попитом в лаптєстані будуть користуватися мікрочіпи на лампах в 60 та 100 ватт.
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03.03.2022 09:03 Відповісти
Знову привіт солекс, вебер, трамблер.)))
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03.03.2022 09:03 Відповісти
тремор, ломель и ********...
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03.03.2022 09:24 Відповісти
поспешили снять с конвейера карбюраторную семёрку.
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03.03.2022 09:13 Відповісти
еще бы велосипеды запретить им продавать - ваще зда настанет...
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03.03.2022 09:23 Відповісти
Велосипеды начнут у населения конфисковывать, когда танки закончатся.
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03.03.2022 09:27 Відповісти
Будут за нашими бабулями с бринзой гоняться с голодухи
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03.03.2022 09:28 Відповісти
Не треба зупиняти: хай роблять кузов, колеса + дишло для сцепки з конем.
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03.03.2022 09:32 Відповісти
ЛАДА і єлектронні компоненти? Хіба шо конденсатор у тромбльорі.
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03.03.2022 10:22 Відповісти
А лапти что себе думали? Что будут воевать с цивилизованным миром и одновременно пользоваться его благами?
Теперь лаптестан откатится даже не на уровень конца 80-х, он откатится в начало 20-го, потому что в совке было хоть и отсталое, какое-никакое, но производство базовых потребностей государства, а в лаптестане своего производства просто нет. Создать сегодня все эти производства нет возможности, потому что на это нет ни средств, ни возможности купить производственное оборудование, ни времени.
Лаптей ждет полная деградация экономики по примеру Венесуэллы, нищета и голод.
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03.03.2022 10:26 Відповісти
У кацапів новий девіз:
Прав своих мы не качаем,
Нас ****, а мы крепчаем!
Загибая словно иву,
Нас **** и в хвост и в гриву!
Словно в жопе мы торчим,
Нас ****, а мы молчим!
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03.03.2022 10:49 Відповісти
 
 