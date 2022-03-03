Російський "АвтоВАЗ" призупиняє виробництво автомобілів Lada через нестачу електронних компонентів
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Російський автомобільний концерн "АвтоВАЗ" призупинить збирати автомобілі Lada на 4 дні.
Про це повідомив представник компанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
Автовиробник зазначає, що відповідні рішення ухвалено "у зв'язку з кризою поставок електронних компонентів, що продовжується, і з метою недопущення значного зниження рівня доходів співробітників компанії".
Так, на виробництвах у Тольятті та Іжевську 5 березня оголошується днем простою із збереженням заробітної плати. Період з 9 березня до 11 березня - днями простою з оплатою у розмірі двох третин від середньомісячного заробітку.
"При цьому співробітники компанії можуть використовувати ці дні як дні відпустки з повною оплатою з перенесенням з грудня 2022 року", - додали в "АвтоВАЗі".
Графік роботи на наступні тижні компанія має намір оголосити додатково.
Будь ласка, зачекайте...
Власне, про це я і писав.
Сижу за решёткой в темнице сырой.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Вскормлённый в неволе орёл молодой.
И, шествуя важно, в спокойствии чинном,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
В больших сапогах, в полушубке овчинном,
Кровавую пищу клюёт под окном..." (с)
Одной из сделок Путина с народом России это было то, что он поддерживал существование моногородов за лояльность населения. И сейчас под удар попали многие.
"Где деньги, Зин"?
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Візочок з валежнику - ось їх рівень!
Так що, будуть заміщати...
- А мы хатим пасматреть , из-за чего ваша земля такая пладародная?
- Так лягайте в неї - знизу краще видно!
У нас тут у Дніпрі тривожно, але відносно спокійно, нічого не бабахає, інтернет працює, мобільний зв'язок теж, якихось ознак ЕМІ не бачу...
Хто там вбив Україну?
Хій дочекаються!
Та хрін його знає, яка там уже колона стоїть. Не рахував, чесно кажучи.
А графік у них зуйовий. Ясен пінь, буде важко. Але піворити "всьо пропало" причин ніт.
На стройку должна приехать комиссия. Прораб инструктирует рабочих:
- Кароч это, мужики... Какая бы муйня ни случилась, делайте вид, что все так и должно быть.
Комиссия приехала, осматривает. Вдруг одна стена многоэтажки ка-а-ак ёпнется!.. Грохот, клубы удушливой пыли, вопли, маты...
Немая сцена. Наконец один из рабочих, посмотрев на часы:
- Десять тридцать два... Епать-пердеть, точно по графику!
Звичайно вони ще можуть закидати м'ясом і "перемогти". Але вони не це планували.
Я взагалі не розумію, який сценарій перемоги тепер в Росії.
Єдиний варіант, від якого очко трохи жим-жим: масований ядерний удар по Україні. Але... Коротше кажучи, в обставинах непереборної сили нам треба робити свою справу - і нехай усе буде так, як воно буде.
До того ж ядерний чоміндан не є пультом безпосереднього запуску ракет, там досить довга послідовність доведення наказу до стартових установок, і процес може бути зупинений (не факт, що офіцери РВСН побажають загинути через старого ідіота, знаючи при цьому, що невиконання злочинного наказу зробить їх героями світу).
Але ядерну зброю поки до уваги не беремо.
Однак ще залишаються ядерні снаряди 152 мм й вище...(((
А два ключі на пульті, ******* офіцери знайдуться.
У офлайн-режимі таких одразу до стінки.
Якщо цивілізований світ вас помилує і залишить пердіти під небом - будете "ладу (фе)каліну" згадувати з ностальгією. Насправді вам і деревєнська телєга це нечувана розкіш: винайдення колеса і приручення лошадриги - це два великих еволюційних прориви. Кам'яна сокира, дубіна і палка-копалка - осьо ваш рівень!
Теперь лаптестан откатится даже не на уровень конца 80-х, он откатится в начало 20-го, потому что в совке было хоть и отсталое, какое-никакое, но производство базовых потребностей государства, а в лаптестане своего производства просто нет. Создать сегодня все эти производства нет возможности, потому что на это нет ни средств, ни возможности купить производственное оборудование, ни времени.
Лаптей ждет полная деградация экономики по примеру Венесуэллы, нищета и голод.
Прав своих мы не качаем,
Нас ****, а мы крепчаем!
Загибая словно иву,
Нас **** и в хвост и в гриву!
Словно в жопе мы торчим,
Нас ****, а мы молчим!