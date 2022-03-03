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Покарання за держзраду та диверсії можуть посилити до довічного ув'язнення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Покарання за держзраду та диверсії можуть посилити до довічного ув'язнення

Правоохоронний комітет Ради підтримав законопроект про посилення кримінальної відповідальності за держзраду та диверсії. Зокрема, за держзраду пропонується карати довічним ув'язненням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Слуги народу" в Facebook.

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Так, у законопроекті №7116 "Ні кроку назад!" пропонується у статтях 111 та 113 КК України передбачити покарання за державну зраду та диверсію в умовах військового положення з максимальною мірою покарання у вигляді довічного ув'язнення з обов'язковою конфіскацією майна.

Також пропонується заборонити будь-яку амністію до тих, хто здійснив державну зраду та диверсію.
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Топ коментарі
+24
До розстрілу, а не довічне!
От наша оця толерантність нас і погубить, бо своїх зрадників розстрілювать без жалю!
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03.03.2022 09:59
+23
JaziraNews@JaziraNews3

Турки не пропустили через свои проливы в Черное море российский фрегат "Адмирал Касатонов", оснащенный крылатыми ракетами Калибр.
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03.03.2022 09:59
+15
⚡Международная антивоенная коалиция мобилизовалась вокруг Украины

По данным Центра противодействия дезинформации при СНБО:

Основное о мировой поддержке по словам Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы:

-Украину поддерживают 86 государств и 15 международных организаций

-19 стран предоставляют Украине оружие

-из 16 стран в Украину едут добровольцы

-10 стран оказывают макрофинансовую помощь

-22 страны - гуманитарная помощь

Источник: центр противодействия дезинформации при СНБО
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03.03.2022 09:58
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Херсонского мера Колыхаева и его зама туда же
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03.03.2022 09:58 Відповісти
они пока ничего такого не делали, они в очень сложном положении, не дай бог никому...
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03.03.2022 10:05 Відповісти
Доречі під час воєнного стану

Викривлення інформації в ЗМІ(соцмережі також), чи висказана не правда що до подій, яка привела до загибелі люей також є Деверсією

Тому будьте уважні що постите і пишете, Тільки офіційна інформація від органів комадування під час воєнного стану
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03.03.2022 10:36 Відповісти
⚡Международная антивоенная коалиция мобилизовалась вокруг Украины

По данным Центра противодействия дезинформации при СНБО:

Основное о мировой поддержке по словам Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы:

-Украину поддерживают 86 государств и 15 международных организаций

-19 стран предоставляют Украине оружие

-из 16 стран в Украину едут добровольцы

-10 стран оказывают макрофинансовую помощь

-22 страны - гуманитарная помощь

Источник: центр противодействия дезинформации при СНБО
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03.03.2022 09:58 Відповісти
JaziraNews@JaziraNews3

Турки не пропустили через свои проливы в Черное море российский фрегат "Адмирал Касатонов", оснащенный крылатыми ракетами Калибр.
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03.03.2022 09:59 Відповісти
До розстрілу, а не довічне!
От наша оця толерантність нас і погубить, бо своїх зрадників розстрілювать без жалю!
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03.03.2022 09:59 Відповісти
Не можно.
Европа категорично проти смертного покарання.
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03.03.2022 10:03 Відповісти
На період війни у виключному випадку можна.
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03.03.2022 10:38 Відповісти
Нельзя. Нас уже вся Европа поддерживает. Мы подали заявку на вступление в ЕС. И мы должны показать, что мы - европейцы. А там смертная казнь запрещена. И, кстати, там обращают очень большое внимание на наше человеческое обращение в пленными орками.

P.S.
А руки, *****, чешутся. Сам бы этих тварей стрелял бы без суда и следствия.
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03.03.2022 10:04 Відповісти
Ну до смертної кари не варто, справді. І з для Європи, і через наші суди - постраждають теж і невинні.
А довічне - так, необхідно.

Крім того, слід врахувати, що в Криму та Лугандонії буде доволі багато зрадників. Всіх їх утримувати в добрих умовах буде коштовно.
Тому варто додатково обмежити їх права в порівнянні зі звичайними засудженими... примусові роботи та мінімум гарантій щодо умов - перше, що спадає на думку. Слід вивчити практику країн з подібним досвідом.
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03.03.2022 10:29 Відповісти
З.І. Теж дуже необхідно детально розписати градацію - за що карати довічним, за що вистачить довгого ув"язнення... ітд до позбавлення частини громадянських прав за (побутову) співпрацю без значних шкідливих наслідків.

Не можна забувати про якість і зкорумпованість наших судів - слід залишити якнайменше свободи вибору покарання для суддів.
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03.03.2022 10:38 Відповісти
В Европе нет войны. А по законам военного положения-совершенно иначе.
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03.03.2022 10:29 Відповісти
Понимаю. Но идет не просто война, а в т.ч. информационная. И мы её пока выигрываем. Так и дальше должно продолжаться.
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03.03.2022 10:47 Відповісти
Есть правила ведения войны и соотв. конвенции. Кто соблюдает - виключно сине око та поганий настрiй, кто нет - вибропаяльник-расход.
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03.03.2022 11:09 Відповісти
Не можуть посилити відповідальність, а мусять посилити!
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03.03.2022 10:00 Відповісти
Расстрел на месте(при попытке к бегству)
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03.03.2022 10:00 Відповісти
За держзраду довічне ув*язнення має бути єдиною мірою покарання
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03.03.2022 10:01 Відповісти
А по пунктам? Що ж так без конкретики. Чи у нас мало правознавців
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03.03.2022 10:02 Відповісти
***** їх годувать і охранять РОЗТРІЛ!!!
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03.03.2022 10:02 Відповісти
Казахстан заявил о нейтралитете в войне РФ против Украины
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03.03.2022 10:03 Відповісти
Путину не удалось привлечь на свою сторону «союзника» по ОДКБ.
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03.03.2022 10:04 Відповісти
Алга Казахстан!!!!
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03.03.2022 10:05 Відповісти
Козлы потому что, а сами пообещали путлеру помогать Тайно.. Равно как и киргизы
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03.03.2022 10:28 Відповісти
Казахстану пох на украину иначе-бы раньше заявил о нейтралитете. Основа экономики Казахстана это Западные и Азиатские компании. Казахстан просто боится санкций Запада Не нужно идеализировать Казахов. Они ближе к беларусам и Рашке-по степени рабства и несвободы. Поэтому и Беларашка фактически против Украины хоть ее народу конечно это не нравится но их народ выбрал рабство под Россией а Украина кровь проливает за свою свободу
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03.03.2022 17:22 Відповісти
Кацапам не можна вірити ні на йоту !
⚡Российские военные просили руководство Энергодара ненадолго впустить их в город, чтобы сделать фото на фоне ЗАЭС для отчета

По словам главы НАЭК Энергоатом Петра Котина, они "говорят, что им достаточно хоть чуть-чуть войти в город, сфотографироваться на фоне ЗАЭС и прислать отчет руководству"
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03.03.2022 10:03 Відповісти
Ага, щасссс. А наше руководство приказало тоже фотографировать. Трупы скрепных поносцев. На фоне ЗАЭС.
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03.03.2022 10:10 Відповісти
Це не дитсадок, де прокатить позязя... За пару одиниць якоісь цікавої техніки (наприклад, ЗРК) можна подумати...
Фотографуватися мають без зброї, вочевидь, й в оточенні наших вояків....
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03.03.2022 10:14 Відповісти
Можливо, але тільки у чорних пластикових пакетах
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03.03.2022 10:41 Відповісти
розстрілювати треба у воєнний час і крапка
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03.03.2022 10:04 Відповісти
давно пора
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03.03.2022 10:05 Відповісти
за коррупцию тоже не помешало бы добавить, чтобы не надеялись что и внукам смогут на хапать. в условиях восстановления страны этот пункт должен стоять первым.
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03.03.2022 10:05 Відповісти
После войны нужно ещё и экспроприацию ввести. Хотя, надо было и гораздо раньше.
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03.03.2022 10:26 Відповісти
и в избирательных правах многих ограничить. плюс как прибалты сделать, у явных и вскрытых войной ватанов, граждансво отобрать и "мордорские билеты" вместо парсортов выдавать, тем кто решит в стране остаться. с получившими куриные паспорта мордоровцам из лугандона, тех вообще за так любимый ими поребрик.
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03.03.2022 10:30 Відповісти
Только расстрел.
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03.03.2022 10:05 Відповісти
Під час війни розтріляти не треба ніякоі гуманості ворога треба знищувати.
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03.03.2022 10:07 Відповісти
Слишком Гуманно. Такие твари не имеют права жить.
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03.03.2022 10:07 Відповісти
Держзрадника я повинен буду годувати довічно? Автора закону - під розстріл.
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03.03.2022 10:16 Відповісти
Какое пожизненное?

Расстрел с выводком....
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03.03.2022 10:22 Відповісти
Наша гуманность не всегда уместна..Соблюдая типа Минские, типа не стрелять в ответ..-это было за гранью разума.Толку=0, а потери были
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03.03.2022 10:25 Відповісти
А должен быть расстрел, с предварительным отрезанием тнстикул
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03.03.2022 10:45 Відповісти
8-й день війни мабуть скоріше треба закони приймати
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03.03.2022 10:48 Відповісти
Це дуже добре
Може все ЖОПУЗЖ посадять
А як там Мертвечук?? Знайшли??
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03.03.2022 11:08 Відповісти
Кому он нужен,в чём его ценность.Весь бизнес оприходовать и пусть "отдыхает"вместе с януковичем.
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03.03.2022 11:43 Відповісти
За диверсии и зраду - РАССТРЕЛ НА МЕСТЕ.
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03.03.2022 11:51 Відповісти
 
 