Покарання за держзраду та диверсії можуть посилити до довічного ув'язнення
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Правоохоронний комітет Ради підтримав законопроект про посилення кримінальної відповідальності за держзраду та диверсії. Зокрема, за держзраду пропонується карати довічним ув'язненням.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Слуги народу" в Facebook.
Так, у законопроекті №7116 "Ні кроку назад!" пропонується у статтях 111 та 113 КК України передбачити покарання за державну зраду та диверсію в умовах військового положення з максимальною мірою покарання у вигляді довічного ув'язнення з обов'язковою конфіскацією майна.
Також пропонується заборонити будь-яку амністію до тих, хто здійснив державну зраду та диверсію.
Топ коментарі
+24 Leon Renk bcc9a743
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+23 Robin Nielsen
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+15 Запорізький козак
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Будь ласка, зачекайте...
Викривлення інформації в ЗМІ(соцмережі також), чи висказана не правда що до подій, яка привела до загибелі люей також є Деверсією
Тому будьте уважні що постите і пишете, Тільки офіційна інформація від органів комадування під час воєнного стану
По данным Центра противодействия дезинформации при СНБО:
Основное о мировой поддержке по словам Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы:
-Украину поддерживают 86 государств и 15 международных организаций
-19 стран предоставляют Украине оружие
-из 16 стран в Украину едут добровольцы
-10 стран оказывают макрофинансовую помощь
-22 страны - гуманитарная помощь
Источник: центр противодействия дезинформации при СНБО
Турки не пропустили через свои проливы в Черное море российский фрегат "Адмирал Касатонов", оснащенный крылатыми ракетами Калибр.
От наша оця толерантність нас і погубить, бо своїх зрадників розстрілювать без жалю!
Европа категорично проти смертного покарання.
P.S.
А руки, *****, чешутся. Сам бы этих тварей стрелял бы без суда и следствия.
А довічне - так, необхідно.
Крім того, слід врахувати, що в Криму та Лугандонії буде доволі багато зрадників. Всіх їх утримувати в добрих умовах буде коштовно.
Тому варто додатково обмежити їх права в порівнянні зі звичайними засудженими... примусові роботи та мінімум гарантій щодо умов - перше, що спадає на думку. Слід вивчити практику країн з подібним досвідом.
Не можна забувати про якість і зкорумпованість наших судів - слід залишити якнайменше свободи вибору покарання для суддів.
⚡Российские военные просили руководство Энергодара ненадолго впустить их в город, чтобы сделать фото на фоне ЗАЭС для отчета
По словам главы НАЭК Энергоатом Петра Котина, они "говорят, что им достаточно хоть чуть-чуть войти в город, сфотографироваться на фоне ЗАЭС и прислать отчет руководству"
Фотографуватися мають без зброї, вочевидь, й в оточенні наших вояків....
Расстрел с выводком....
Може все ЖОПУЗЖ посадять
А як там Мертвечук?? Знайшли??