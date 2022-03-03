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22 танкісти елітної частини окупанта здалися в полон, - Бутусов. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На парадах у Росії ця частина завжди втілює міць армії. Але зараз вони кинули бойову техніку та здалися в полон українському війську.

Про це повідомляє у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив, що в полон здалися одразу 22 танкісти зі складу 2-ї гвардійської Таманської танкової дивізії. З ними - заступник командира 1-го танкового полку з озброєння та з командир танкового батальйону цього ж полку.

"Це одна з елітних бойових частин РФ, яка завжди присутня на будь-якому параді та показусі, уособлює міць російської армії. Проте навіть Таманська дивізія кидає десятки одиниць бойової техніки та масово здається в полон після ефективних контратак української армії", - пише Бутусов.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+65
Голодные бомжи -- ну точно как немцы в 45
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03.03.2022 11:55
+59
Юрій, донесіть до керівництва країни, що віддавати полонених це не хороша ідея!
По-перше, їх знову до нас відправлять, а по-друге, нам є на кого міняти їх!
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03.03.2022 11:53
+57
Російська армія така ж ******, як і російське порно
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03.03.2022 11:53
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Бреше ****! Щось знає, та очі відводить вбік. Піздіть суку ногами, пока не скаже правду!
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03.03.2022 12:21 Відповісти
***** когда цензор уже перестанет позорится с этим ******** плеером, ну сделайте вы нормальный плеер. такое впечатление что видео смотрю с ютуба 2005 года.
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03.03.2022 12:21 Відповісти
Пехота, вы *********? Вы че им расслабиться дали?
Взяли в плен - мордой в землю. Руки за спину, связали, усадили. Обыскали.
Выставили конвой. Доложили в штаб. Получили инструкции что делать.
Интервью ***** какое-то устроили. Вашу мать....
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03.03.2022 12:21 Відповісти
Яку задачу получили- " Дайти сюда и здацца в плєн"
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03.03.2022 12:25 Відповісти
Правильне рішення ухвалили ці кацапчуки.
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03.03.2022 12:26 Відповісти
Вы бы им еще по чупа чупсу дайте.Капец!
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03.03.2022 12:27 Відповісти
Они знали зачем идут в УКРАИНУ, а когда попадают в плен, то изображают невинных овечек- ничего не знали, нам не сказали... ТВАРИ!!!!!
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03.03.2022 12:31 Відповісти
****** они. Есть мобилка убитого содата,где он пишет что едем мочить хах.лов. В плен не берем! Приеду домой на на крутой тачке и айфоном! И фото есть
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03.03.2022 12:34 Відповісти
"..не "ну",а СЛАВА УКРАИНЕ!!"..(с)
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03.03.2022 12:36 Відповісти
Меня уже бесит, что с пленными у-сю-сю-кают!!!

В жопу их ещё целуйте.
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03.03.2022 12:39 Відповісти
Если с ними обращаться иначе- мы сами превратимся в "русский мир". Просто условия передачи российской стороне должны быть невыносимо тяжелыми, такими, чтобы им после этого повесится хотелось.
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03.03.2022 14:28 Відповісти
красава тебе бы в карательный отряд і нехай кацапам сниться Україна в переляках
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03.03.2022 16:20 Відповісти
a jesli umitj, pokormitj, mamke pozvonitj i v tjopluju krovatj ulozhitj, to poverj, no mnogije iz jebenei zahochet v Ukrainu povojevatj i potom sdatsia v plen, v plen, kotorij konfortabeljnei svobodi na rasseje.
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03.03.2022 16:21 Відповісти
Наши ребята тоже попадают в плен
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03.03.2022 14:53 Відповісти
i ih tozhe tak uckajet?
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03.03.2022 16:21 Відповісти
Ви або ідіот або фсбшний під#р....
Почнуть наші страчувати й ніхто не піде у полон, доведеться воювати! А так і техніка і без втрат. Їх гонять заградотрядами як "дєльіваєвалі" . Думайте перш ніж писати
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03.03.2022 21:51 Відповісти
А ты провокатор под британским прапором!
Где ты увидел про страчивание в моём комментарии?
Не призываю тебя думать - тебе нечем думать.
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03.03.2022 22:16 Відповісти
Якщо передавати полонених, то тільки виключно їхнім матерям
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03.03.2022 12:41 Відповісти
Наших героїв захисників ховають в сиру землю, наші діти сидять по бомбосховищах.
А це ******** поїде "дамой к маме"? На уранові шахти в Смоліно працювать за баланду.
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03.03.2022 12:51 Відповісти
Шось вони дуже борзо поводяться, хлопці шо за *****?
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03.03.2022 12:50 Відповісти
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03.03.2022 16:39 Відповісти
Их старший - вылитый гитлеровский фельдмаршал Паулюс, разбитый под Сталинградом
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03.03.2022 12:59 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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03.03.2022 13:03 Відповісти
Фейк идёт от офицера - он же ж жить хочет. Сама новость о том, что они сдались правда.
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03.03.2022 13:10 Відповісти
Офицер? На требование представиться, называет имя и отчество. ВОЙНСКОЕ ЗВАНИЕ?
Это сантехник из ЖЭКа.
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03.03.2022 16:28 Відповісти
Та без разницы верите или не верите, трупы есть. Повезёт тем кто хоть останки получит. А вы бы сами не зассали окажись в подобной ситуации? Повезло вам, никто вам по голове ещё не настучал.
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04.03.2022 08:16 Відповісти
ФСБ - ИДИНАХУЙ.
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03.03.2022 21:50 Відповісти
Видок-бомжацкий, трындят как дышут. С Дальнего Востока добрались..От твари!
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03.03.2022 13:09 Відповісти
"еліта".
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03.03.2022 13:12 Відповісти
А командир заранее в гражданскую одежду переоделся, чтобы бежать и затеряться... Трусливая гнида. Гады жить хотят. Хорошо, ЕСЛИ сразу сдались и еще никого из украинских бойцов не убили. Вы добрые, еще кормите их...
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03.03.2022 13:23 Відповісти
Ви або ідіот або фсбшний під#р....
Почнуть наші страчувати й ніхто не піде у полон, доведеться воювати! А так і техніка і без втрат. Їх гонять заградотрядами як "дєльіваєвалі" . Думайте перш ніж писати
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03.03.2022 21:49 Відповісти
Ось що відбувається, коли українська армія рухається вперед і для наших воїнів немає жодних обмежень типу "режиму тиші". Їбашать все те шобло, аж гай шумить.
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03.03.2022 13:25 Відповісти
Тим більше що "режим тиші " тільки наші дотримувались.
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03.03.2022 21:48 Відповісти
А круто их "вяжут" текстом "слава Украине" и " путен *****". Офицер,***, попроси одну пулю и застрелисьпо крайней мере ....хотя какая там сраку мера.
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03.03.2022 13:39 Відповісти
Сколько видел видео с пленными, десантура, разведчики, элитная, прости господи, танковая дивизия, а все выглядят как бомжи, с каких помоек их насобирали?
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03.03.2022 13:46 Відповісти
Все с одной помойки под названием мордор
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03.03.2022 13:55 Відповісти
Розмовляє і жре,жре,жре! Це ж яким треба бути голодним щоб жрать під час розмови чи допиту.Зато "Вялікіє"?
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03.03.2022 14:03 Відповісти
русские бомжарные танкисты идут на х*й
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03.03.2022 14:52 Відповісти
***, теперь я видел все...
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03.03.2022 14:53 Відповісти
Наші що їх ще пиріжками годують?
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03.03.2022 14:56 Відповісти
Щоб іньші здавалися теж. Чи ви бажаєте повоювати? Підказати номер ТРО ?
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03.03.2022 21:46 Відповісти
Lu Lu, подивіться, будь ласка, початок Енеїди, а саме той момент, де Еней наливає чарку греку...
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04.03.2022 01:26 Відповісти
Наши враги вторглись в нашу страну чтобы убивать украинцев и пощады от них ждать не следовало,так какого хрена с ними сю--сю каются.
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03.03.2022 15:05 Відповісти
Ви або ідіот або фсбшний під#р....
Почнуть наші страчувати й ніхто не піде у полон, доведеться воювати! А так і техніка і без втрат. Їх гонять заградотрядами як "дєльіваєвалі" . Думайте перш ніж писати
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03.03.2022 21:45 Відповісти
Тактика така. По їх обличчям можно побачити, що голодні і холодні. Нехай лишають техніку і здаються в полон. Один пиріжок = один танк.
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04.03.2022 01:29 Відповісти
Шо вы с ними нанькаетесь? Кастрировать фашистов, шоб не плодили ублюдков !!!!! На разбор завалов ********* !!!
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03.03.2022 15:06 Відповісти
ФСБ яки ж ви долба#оби.... так й не зрозуміли що Українці розумнійше за вас рашисстов.
ФСБ - ИДИНАХУЙ! *****- капут!
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03.03.2022 21:45 Відповісти
Пора єнота з запою вже виводити, ***** з дня на день окочуриться ,а йому ще танцювати і танцювати з тростью.
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03.03.2022 15:55 Відповісти
Це кинули останні парадні війська. Ще остались якути і чуваші
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03.03.2022 16:50 Відповісти
Я не понял. А чего это они на переговорах руки жмут? Уже видео есть
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03.03.2022 16:55 Відповісти
ФСБ - ИДИНАХУЙ.
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03.03.2022 21:43 Відповісти
Посмотрел уже как на России хоронили двух убитых. Так я был в шоке от того, что все говорили, что убитые были очень хорошими людьми и правильно сделали, что пошли воевать в Украину.
Это зомби с ментальностью рабов, которые не способны на созидание.

Зачем им сохранять жизнь, если приехав домой, с большой долей вероятности они опять попрутся в военкомат отрабатывать ипотеку.
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03.03.2022 19:12 Відповісти
Ви або ідіот або фсбшний під#р....
Почнуть наші страчувати й ніхто не піде у полон, доведеться воювати! А так і техніка і без втрат. Їх гонять заградотрядами як "дєльіваєвалі" . Думайте перш ніж писати
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03.03.2022 21:35 Відповісти
А ви не вважаєте, що ми їх відпустимо, і потім вони повернуться нам мстити?

Есть такое понятие, как неприемлемые потери. Когда показывают пленных, то на России все хорошо, все образуется. А когда показывают трупы, то сразу гвалт.

Психологическую войну еще никто не отменял. Макрон же сказал после полуторачасового разговора с Путиным, что будет еще хуже, Путин будет идти до конца. А до конца -это применение тактических ядерных ударов.

Вы этого желаете жителям Украины?
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03.03.2022 21:41 Відповісти
Згинь звідси! Це не стилістика нашого народу, наші так не пишуть, засланный казачок!!!
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04.03.2022 01:32 Відповісти
У петушні з ФСБ нова методичка "сдавайтесь ато путєн всєх убьйот".... та він тільки до кнопки полізе його свої придушать....
ФСБ - ИДИНАХУЙ.
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04.03.2022 04:48 Відповісти
чудна новина! вот бы все так и разворот на раху
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03.03.2022 19:22 Відповісти
Они уверены что придут ихние собратья и их освободят, они знали куда ехали, думаю им даже сказали что в плену с ними будут нормально обращаться, их ктырки явно так не поступили бы. Иногда обидно, что добро без кулаков....☹️
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03.03.2022 20:08 Відповісти
Ви або ідіот або фсбшний під#р....
Почнуть наші страчувати й ніхто не піде у полон, доведеться воювати! А так і техніка і без втрат. Їх гонять заградотрядами як "дєльіваєвалі" . Думайте перш ніж писати.
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03.03.2022 21:34 Відповісти
Розумне рішення.
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03.03.2022 21:31 Відповісти
Это не Таманская дивизия..разноброд всякий.Таманская дивизия стоит под Москвой

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04.03.2022 00:33 Відповісти
Знаешь каждого в лицо? Доказательства что они под Москвой есть?
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04.03.2022 08:06 Відповісти
Там вроде этот ******, Кадыров, обещает 500grands за одного нациста ) вот его бородатых в плен не брать, лучше закопать как мусор.
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04.03.2022 08:10 Відповісти
а танки где??? шлемофоны где? забавный сброд
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04.03.2022 08:48 Відповісти
Народ интересный раскудахтались петухи ФСБшные, -"какаяэтоэлита?" "выпасматрите на них" , "этоактеры львовскихтеатров" - вот клоуны, а вы думали они в костюмах от Бриони будут? Танки где то бросили (кстати в сети есть видео этих парадных танков захваченных, с георгиевскими лентами и звездами, смотрите ещё что нибудь кроме цензора!) , сами брели несколько километров по грязюке, как они должны выглядеть?😁😁
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05.03.2022 10:52 Відповісти
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