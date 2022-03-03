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22 танкісти елітної частини окупанта здалися в полон, - Бутусов. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На парадах у Росії ця частина завжди втілює міць армії. Але зараз вони кинули бойову техніку та здалися в полон українському війську.
Про це повідомляє у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він зазначив, що в полон здалися одразу 22 танкісти зі складу 2-ї гвардійської Таманської танкової дивізії. З ними - заступник командира 1-го танкового полку з озброєння та з командир танкового батальйону цього ж полку.
"Це одна з елітних бойових частин РФ, яка завжди присутня на будь-якому параді та показусі, уособлює міць російської армії. Проте навіть Таманська дивізія кидає десятки одиниць бойової техніки та масово здається в полон після ефективних контратак української армії", - пише Бутусов.
Топ коментарі
+65 Василий СПРУТ
показати весь коментар03.03.2022 11:55
+59 Ла-ла-ла-ла
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+57 Шимус
показати весь коментар03.03.2022 11:53
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Будь ласка, зачекайте...
Взяли в плен - мордой в землю. Руки за спину, связали, усадили. Обыскали.
Выставили конвой. Доложили в штаб. Получили инструкции что делать.
Интервью ***** какое-то устроили. Вашу мать....
В жопу их ещё целуйте.
Почнуть наші страчувати й ніхто не піде у полон, доведеться воювати! А так і техніка і без втрат. Їх гонять заградотрядами як "дєльіваєвалі" . Думайте перш ніж писати
Где ты увидел про страчивание в моём комментарии?
Не призываю тебя думать - тебе нечем думать.
А це ******** поїде "дамой к маме"? На уранові шахти в Смоліно працювать за баланду.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Это сантехник из ЖЭКа.
Почнуть наші страчувати й ніхто не піде у полон, доведеться воювати! А так і техніка і без втрат. Їх гонять заградотрядами як "дєльіваєвалі" . Думайте перш ніж писати
Почнуть наші страчувати й ніхто не піде у полон, доведеться воювати! А так і техніка і без втрат. Їх гонять заградотрядами як "дєльіваєвалі" . Думайте перш ніж писати
ФСБ - ИДИНАХУЙ! *****- капут!
Это зомби с ментальностью рабов, которые не способны на созидание.
Зачем им сохранять жизнь, если приехав домой, с большой долей вероятности они опять попрутся в военкомат отрабатывать ипотеку.
Почнуть наші страчувати й ніхто не піде у полон, доведеться воювати! А так і техніка і без втрат. Їх гонять заградотрядами як "дєльіваєвалі" . Думайте перш ніж писати
Есть такое понятие, как неприемлемые потери. Когда показывают пленных, то на России все хорошо, все образуется. А когда показывают трупы, то сразу гвалт.
Психологическую войну еще никто не отменял. Макрон же сказал после полуторачасового разговора с Путиным, что будет еще хуже, Путин будет идти до конца. А до конца -это применение тактических ядерных ударов.
Вы этого желаете жителям Украины?
ФСБ - ИДИНАХУЙ.
Почнуть наші страчувати й ніхто не піде у полон, доведеться воювати! А так і техніка і без втрат. Їх гонять заградотрядами як "дєльіваєвалі" . Думайте перш ніж писати.