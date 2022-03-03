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Рада хоче посилити покарання за мародерство

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рада хоче посилити покарання за мародерство

Мародерство хочуть прирівняти до злочину в особливо великих розмірах або вчиненого організованою групою.

Відповідний законопроєкт №7124 зареєстровано у парламенті, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Змінами до Кримінального кодексу пропонується доповнити склади злочинів, передбачені у статтях 185 (крадіжка), 186 (грабіж), 187 (розбій), 189 (вимагання), 191 (заволодіння майном), кваліфікуючою ознакою – скоєння в умовах воєнного стану", – йеться в пояснювальній записці.

Також ініційовано також підвищення мінімальної межі покарання за ст.432 КК (викрадення на полі бою речей, які є при убитих або поранених) у вигляді ув’яз трьох до п'яти років.

Дивіться: Кожен мародер буде знеславлений та покараний, - Патрульна поліція. ФОТОрепортаж

"Факти мародерства наразі стали широко поширеними і фіксуються в багатьох регіонах нашої країни. Водночас достатня м'якість засобів кримінально-правового реагування на такі дії підштовхує громадян самостійно здійснювати "справедливість", а фактично – самосуд над мародерами", – сказано в пояснювальній записці до документа.

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Топ коментарі
+12
По законах воєнного часу - РОЗСТРІЛ на місці злочину!!!
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03.03.2022 13:23
+6
Главное не мешайте теплое с мягким. Мародеров нужно наказывать по всей строгости военного времени на месте. А военный трофей на поле боя это военный трофей, пусть селянин его хоть в огороде закопает, хоть на металлолом сдаст.
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03.03.2022 13:31
+6
Блять, а за колабаранство? за призывы к свержению, за научные достижения кивы? за шуфриничество, за старшебранничество, за кумовство в судах, за подкуп избирателей, за тотальное воровство. Не пора бы русские школы закрыть , русский язык на тв и в рекламе запретить, введите налог с оборота, отключите электричество в Крым наконец. Закройте офшоры суки, налог на зарубежную недвижимость, полная реальная люстрация всей ваты. Нет уже ОРДЛО, не нужно пенсии там платить - пусть платят окупанты. Запретите экспорт всех видов ископаемых, зерна, металлолома - только переработанная продукция. Если не делать - то эта война будет первой...
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03.03.2022 13:33
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03.03.2022 13:19 Відповісти
По законах воєнного часу - РОЗСТРІЛ на місці злочину!!!
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03.03.2022 13:23 Відповісти
в военное время-к стенке без всяких адвокатов
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03.03.2022 13:24 Відповісти
А при до чого тут ст.432 КК (викрадення на полі бою речей, які є при убитих або поранених)? Це законні трофеї!!! Бояться зелені чмошники що зброя окупантів осяде у населення на руках.
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03.03.2022 13:25 Відповісти
А можна ціну на літр ряжанки за 65 грв в магазині теж віднести до мародерства?Я особисто - за.
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03.03.2022 13:25 Відповісти
ставить клейм о на *****
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03.03.2022 13:27 Відповісти
та скільки можна чути - хоче,хоче..... зробіть вже в кінці кінців.Мямлі. Чи зібратися не можуть ? Як що не мождете, то повісьте оголошення всі пішли на фронт. "Зведений загін полових тряпок" під командуванням Єрмака із замполітом Арахамією. А Севрюга щі буде варити.
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03.03.2022 13:28 Відповісти
Главное не мешайте теплое с мягким. Мародеров нужно наказывать по всей строгости военного времени на месте. А военный трофей на поле боя это военный трофей, пусть селянин его хоть в огороде закопает, хоть на металлолом сдаст.
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03.03.2022 13:31 Відповісти
*****, а за колабаранство? за призывы к свержению, за научные достижения кивы? за шуфриничество, за старшебранничество, за кумовство в судах, за подкуп избирателей, за тотальное воровство. Не пора бы русские школы закрыть , русский язык на тв и в рекламе запретить, введите налог с оборота, отключите электричество в Крым наконец. Закройте офшоры суки, налог на зарубежную недвижимость, полная реальная люстрация всей ваты. Нет уже ОРДЛО, не нужно пенсии там платить - пусть платят окупанты. Запретите экспорт всех видов ископаемых, зерна, металлолома - только переработанная продукция. Если не делать - то эта война будет первой...
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03.03.2022 13:33 Відповісти
стріляти на місці .....

Зброю Народу дайте

Наслідки побачите відразу

Все лежати буде -

Ніхто не чіпатиме чуже .
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03.03.2022 13:45 Відповісти
стрілять на місці.ОДИН -ДВА третій не полізе
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03.03.2022 13:45 Відповісти
Расстрел на месте без суда и следствия. Только так можно таких ублюдков остановить.
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03.03.2022 14:27 Відповісти
 
 