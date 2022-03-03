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Окупанти захопили будівлю Херсонської ОДА
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Голова ОДА та оперативний штаб продовжують працювати та виконувати свої обов’язки.
Про це очільник обладміністрації Геннадій Лагута повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Рашисти повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Проте ми не покинули своїх обов'язків. Обласний оперативний штаб, який я очолюю, продовжує працювати та вирішувати нагальні питання щодо допомоги жителям області. Чекаємо на гуманітарну допомогу", - написав він.
Лагута закликав не панікувати та не вірити фейкам.
"Ми працюємо відповідно до регламенту роботи оперативного штабу", - наголосив він.
Топ коментарі
+31 Cinichny Bandera
показати весь коментар03.03.2022 13:57
+24 Иван Петров d4225322
показати весь коментар03.03.2022 13:59
+14 Иван Петров d4225322
показати весь коментар03.03.2022 13:57
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Будь ласка, зачекайте...
Отак і закидають нас своїми трупаками.
Може його взірвати?
https://ukrainenews.fakty.ua/397664-okkupacionnye-vojska-ostanovleny-ili-otstupayut-na-vseh-napravleniyah---genshtab-vsu
Некоторое продвижение только на юге. Но там тоже орки кончаются.
В лесу с ними проще разбираться чем в степи.
Я женщина. И не истерю, а меня лють распирает.
Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
Россия такое же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю.
Русь, наконец-то, свободна от Московии - и зтого уже не изменить!
Москалі, йдіть геть з України-Русі !!
🇺🇦🙏
С другой стороны драпать тоже будут шустро - стоит только намекнуть на взятие моста.
"Зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракеты"
Напомним, что основой риторики Путина было то, что если ракетные комплексы США и НАТО появятся в Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут
В СБУ предполагают, что оккупанты готовятся устроить провокацию и обстрел своей же территории - с целью обвинения Украины в атаке гражданского населения РФ.
СБУ просит максимально распространить это сообщение, чтобы предать его широкой огласке и сорвать провокацию.
чугунный батон
Ніхто Петрович
Володимир e45b6248
все це подобається...