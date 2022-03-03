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Окупанти захопили будівлю Херсонської ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти захопили будівлю Херсонської ОДА

Голова ОДА та оперативний штаб продовжують працювати та виконувати свої обов’язки.

Про це очільник обладміністрації Геннадій Лагута повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Проте ми не покинули своїх обов'язків. Обласний оперативний штаб, який я очолюю, продовжує працювати та вирішувати нагальні питання щодо допомоги жителям області. Чекаємо на гуманітарну допомогу", - написав він.

Лагута закликав не панікувати та не вірити фейкам.

"Ми працюємо відповідно до регламенту роботи оперативного штабу", - наголосив він.

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Топ коментарі
+31
пам'ятаємо хто казав : "українці, зміцнюємо армію і дипломатію у мирний час,щоб не плакати у воєнний "
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03.03.2022 13:57
+24
На юге сложное положение, так как они в Крыму сосредоточили кучу войск и техники за годы и всё это поперло сразу же. Так что придется утилизировать.
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03.03.2022 13:59
+14
Держитесь. Говорят они начали грабить иностранные корабли, так как им горючки не хватает.
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03.03.2022 13:57
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пам'ятаємо хто казав : "українці, зміцнюємо армію і дипломатію у мирний час,щоб не плакати у воєнний "
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03.03.2022 13:57 Відповісти
Бляха муха..

Отак і закидають нас своїми трупаками.
Може його взірвати?
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03.03.2022 13:57 Відповісти
На юге сложное положение, так как они в Крыму сосредоточили кучу войск и техники за годы и всё это поперло сразу же. Так что придется утилизировать.
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03.03.2022 13:59 Відповісти
Кстати, это всем тем кто боится что Россия там пошлет новые войска и прочее. Это очень долго. Так что нужно просто разобраться с тем что есть.
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03.03.2022 14:00 Відповісти
Надо было там на перешейке линию Маннергейма строить.
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03.03.2022 14:11 Відповісти
Там степь ровная как стол - хрен чего построишь
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03.03.2022 15:12 Відповісти
Нема лиха без добра. Краще все це утилізувати в степу, аніж потім в населених містах ПБК.
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03.03.2022 16:34 Відповісти
Держитесь. Говорят они начали грабить иностранные корабли, так как им горючки не хватает.
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03.03.2022 13:57 Відповісти
Основное топливо на теплоходах - мазут в среднем 300-500 тонн и выше , но 20-30 тонн соляры тоже есть, я не механик , а штурман , но выкачать эту соляру из топливных танков и куда они собрались сливать ее? Нужен какой то бункеровщик (мини танкер). Если есть ссылка , сбросьте , будь ласка.
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03.03.2022 14:27 Відповісти
Де - правда? *****, хто відповідає за інформацію?

https://ukrainenews.fakty.ua/397664-okkupacionnye-vojska-ostanovleny-ili-otstupayut-na-vseh-napravleniyah---genshtab-vsu
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03.03.2022 13:58 Відповісти
Ну на некоторых направлениях они и вовсе откатились за поребрик.

Некоторое продвижение только на юге. Но там тоже орки кончаются.

В лесу с ними проще разбираться чем в степи.
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03.03.2022 14:08 Відповісти
не истери... будь мужиком
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03.03.2022 14:22 Відповісти
Я не мужик. Мужики в параше.
Я женщина. И не истерю, а меня лють распирает.
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03.03.2022 14:24 Відповісти
заспокойтесь, все буде Україна!))
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03.03.2022 14:52 Відповісти
Без паники, сделают фото для отчета и сь**утся.
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03.03.2022 13:58 Відповісти
Там и подохнут стая путинским шакалов в плен не брать. Опять будут киздеть мы были на учениях и не знали.
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03.03.2022 13:59 Відповісти
Я по ютубу вже чув, що вони кажуть - ета нє ми! ета рассія!
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03.03.2022 14:02 Відповісти
😡саме так було у Донецьку, не панікували, продовжували роботу.
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03.03.2022 13:59 Відповісти
Нічого страшного не бачу. Нацисти захопили Київ. І що? Де вони? Там же будуть і рашиССти.
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03.03.2022 14:02 Відповісти
Під Черніговом взяли в полон свинособачого охвіцера, у них карти ***** 1989 року.
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03.03.2022 14:04 Відповісти
Ну, посидять вони там півдня-день і потім їх звідти винесуть.
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03.03.2022 14:06 Відповісти
если среди говносми, появятся видеорепортажи из города, обьявленного как захваченный, то только тогда надо будет начать прояснять, а из какого собственно города получено это видео. пока такого видео в гомносми не видно. то что там какие то фото всплывают, это ниочом. они он и на фоне аэс хотели поселфится. понятно чтобы потом показать и обьявить, что станция у них под контролем и город тоже. пока никаких достоверных фотовидео их якобы "захваченного" нет - они могут идти путём русского корабля ))
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03.03.2022 14:07 Відповісти
Другий тиждень йшла орда на Київ, а вийшла в херсонську ОДА.
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03.03.2022 14:09 Відповісти
Нащадки матроса Желєзняка...компас у них не тої системи...
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03.03.2022 14:25 Відповісти
Типа классика - он шёл на Одессу, а вышел к Херсону
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03.03.2022 14:28 Відповісти
Що ж, нажаль... Але це лише єдиний обласний центр за тиждень
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03.03.2022 14:11 Відповісти
До цього була інформація, повідомим Кім, що було розбито всю техніку ворога на аеродромі Херсона. Чи це фейк ? Чи остатки загарбників блукають по місту і захопили ОДА. Хто з Херсону, відпишіться.
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03.03.2022 14:11 Відповісти
для передачи сведений о перемещении противника работает официальный чат-бот СБУ: https://t.me/stop_russian_war_bot
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03.03.2022 14:11 Відповісти
Также ГСЧС Украины запустила бесплатный чат-бот в WhatsApp. Просто сохраните номер +380676785917 в контактах своего телефона, а потом отправьте текст со словом «почати» (begin) в сообщении WhatsApp.
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03.03.2022 14:14 Відповісти
Резервный номер столичной полиции - 067 231 18 68.
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03.03.2022 14:15 Відповісти
Контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19 принимает звонки и запросы в случае критических проблем
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03.03.2022 14:17 Відповісти
Спасибо, токо телега - русская, неужели до сих пор не ясно?
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03.03.2022 14:18 Відповісти
Ага, чтоб и рашисты знали, что на них навели и где. "Серетный", ***, канал
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03.03.2022 14:16 Відповісти
🙏🇺🇦

Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Россия такое же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю.

Русь, наконец-то, свободна от Московии - и зтого уже не изменить!

Москалі, йдіть геть з України-Русі !!

🇺🇦🙏
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03.03.2022 14:14 Відповісти
Дивно. Будівлю захопили, а адміністрація працює. З ким працює, з ким погоджує рішення? Це не перша дивина Херсонці, першою був незруйнований міс через Дніпро, по якому тепер чудово пролазять москалики аж до Вознесенська.Там Дніпро з кілометр шириною з кілометр, могла бути суттєва затримка, найближчий шлях ГЕС.
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03.03.2022 14:14 Відповісти
Добавлю, Херсон в Херсонська область дивують мене з першого дня війни. Якось там все легко проходить для ворога. Я зраду розганяти не хочу, але випадковостей не буває. Ворог не спить.
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03.03.2022 14:33 Відповісти
Там степь и всего три села плюс окраина Олешек от Крыма до Херсона. До Каховки по одной дороге ничего, по другой одно село. Где там обороняться? И так немало там техники сожгли.

С другой стороны драпать тоже будут шустро - стоит только намекнуть на взятие моста.
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03.03.2022 15:27 Відповісти
В Херсоне ваты-- больше чем ты думаешь.Неудивлюсь если это все окажется саботажем местной власти.И не взорваные мосты -Антоновский и железнодорожный,и практически свободное продвижение войск окупанта,и сегодняшние известия...К сожалению этого исключать нельзя.
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03.03.2022 15:23 Відповісти
В Херсоне парни с одними коктейлями молотова встречали коцапов и все полегли там в ту ночь. Так что я бы поскромнее с дивана выражался.
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03.03.2022 15:32 Відповісти
Я тільки за, щоб вигнати москалів. І не з дивана, в тилу теж є фронт роботи. Просто є питання. Сподіваюсь що влада знає що робить. Слава Україні!
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03.03.2022 17:08 Відповісти
унітази вже виносять?
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03.03.2022 14:14 Відповісти
Дерипаска так же предложил перенести столицу в Сибирь:

"Зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракеты"

Напомним, что основой риторики Путина было то, что если ракетные комплексы США и НАТО появятся в Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут
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03.03.2022 14:15 Відповісти
Не вийдуть звідси, це їхня могила!
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03.03.2022 14:16 Відповісти
По югу нада нажимать слишком они там розгулялись и выбивать с Херсона срочно
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03.03.2022 14:16 Відповісти
очень надеюсь, что у нас есть другая тактика, а она должна быть - максимально растянуть вражьи силы, ихнюю логистику, а потом - всем привет
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03.03.2022 14:21 Відповісти
Давайте мужики,нам ваша помощь сейчас с севера ох как надо...!!!! Не так как хотелось бы конечно,но мы здесь держимся,все будет Украина!!!! Слава Украине!!!
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03.03.2022 15:18 Відповісти
https://youtu.be/keUDjXfPFRk
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03.03.2022 14:20 Відповісти
Посадили себе на плечи кровавого ***********, теперь как фашистов их с ненавистью уничтожают на чужой земле.
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03.03.2022 14:31 Відповісти
Важно. Информация от СБУ: В российском селе Поповка которое граничит с Краснопольским районом Сумской области рашистские «Грады» развернули в сторону РФ по ходу движения от украинской границы.

В СБУ предполагают, что оккупанты готовятся устроить провокацию и обстрел своей же территории - с целью обвинения Украины в атаке гражданского населения РФ.

СБУ просит максимально распространить это сообщение, чтобы предать его широкой огласке и сорвать провокацию.
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03.03.2022 14:23 Відповісти
так все одно війна і це нічого не змінить хіба що вдля внутрішнього зомборинку
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03.03.2022 14:34 Відповісти
наша справа-розповсюдити
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03.03.2022 14:45 Відповісти
Над Затокой сбили орка... Пытались бомбить склады
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03.03.2022 14:28 Відповісти
гнидам пiд нiками



чугунный батон




Ніхто Петрович



Володимир e45b6248



все це подобається...
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03.03.2022 14:34 Відповісти
Як вони мотивують ,для них це "корисна " інформація,цікаво для кого вони ту інформацію збирають.Але я писала адміну, і він ввважає що вони праві.
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03.03.2022 14:46 Відповісти
Тривожні новини,але вийдуть,уперед ногами, ціх навіть у полон не беріть,вони стріляли по цівільних,вже відмазка що, не знав куди йду і що роблю не пройде.Це вбивці,террорісти,оккупанти,чітко виконуючі вказівки рашістськго Гитлера.
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03.03.2022 14:51 Відповісти
взяли пусту будівлю і що далі ? демонтують унітази і назад в мухосранск ,кац поставе унітаз в туалеті прямого падіння ,ото буде трофей
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03.03.2022 15:06 Відповісти
Не понятно одно....возле Херсона войск масса,прямо сейчас возле села Новокиевка,Витовского района николаевской области стоит *********** колонна техники,местные сообщают в тероборону,им один ответ,спасибо,принято.в колонне 12 пушек,10 ураганов,5 ЗРК Панцирь,колесной техники до 50 единиц,1 бензовоз, сейчас как раз на проселке,идеальная мишень,почему авиация или артиллерия не наносит удар?? 30 км до Николаева!!!!!! Так же и с Херсоном получилось,они свободно по Антоновскому мосту идут без перерыва,почему до сих пор мост не взорвали???
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03.03.2022 15:07 Відповісти
Здогадайся з 3-х раз...
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03.03.2022 15:38 Відповісти
 
 