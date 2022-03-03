Окупанти захопили будівлю Херсонської ОДА

Голова ОДА та оперативний штаб продовжують працювати та виконувати свої обов’язки.

Про це очільник обладміністрації Геннадій Лагута повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Проте ми не покинули своїх обов'язків. Обласний оперативний штаб, який я очолюю, продовжує працювати та вирішувати нагальні питання щодо допомоги жителям області. Чекаємо на гуманітарну допомогу", - написав він.

Лагута закликав не панікувати та не вірити фейкам.

"Ми працюємо відповідно до регламенту роботи оперативного штабу", - наголосив він.