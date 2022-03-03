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Добровольчий мобільний шпиталь допомагає швидкій в Києві та на Київщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Добровольчий мобільний шпиталь допомагає швидкій в Києві та на Київщині

Евакуацію проводять з важкодоступних місць, куди не доїжджає швидка допомога.

Про це повідомляє Перший добровольний мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова, інформує Цензор.НЕТ.

Допомогу надають тільки пораненим та критично хворим. Їх можуть доправити до київських лікарень.

Координаторка Світлана Друзенко

+380 (93) 466 55 94.

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