Російські окупанти почали мінувати Херсон: містян просять бути обережними

Російські окупанти почали мінувати Херсон. Очевидці повідомляють про встановлення "розтяжок" у середмісті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм очільника Херсонської ОДА Геннадія Лагуту.

Рашисти почали мінувати Херсон. Очевидці повідомляють, що вони встановили "розтяжки" у середмісті - поблизу будівлі ТРК "Скіфія". Де ще російські окупанти залишили подібні "подарунки" - достеменно невідомо. Тому просимо усіх пересуватися обережно, дивіться під ноги. Особливо, якщо проходите місцевість з великою травою.

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Якщо все-таки побачили вибухівку. Не чіпайте її в жодному разі. Вона може детонувати та вбити або покалічити вас. Повідомте про її місцезнаходження правоохоронцям.



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