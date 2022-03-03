Російські окупанти почали мінувати Херсон: містян просять бути обережними
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Російські окупанти почали мінувати Херсон. Очевидці повідомляють про встановлення "розтяжок" у середмісті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм очільника Херсонської ОДА Геннадія Лагуту.
Рашисти почали мінувати Херсон. Очевидці повідомляють, що вони встановили "розтяжки" у середмісті - поблизу будівлі ТРК "Скіфія". Де ще російські окупанти залишили подібні "подарунки" - достеменно невідомо. Тому просимо усіх пересуватися обережно, дивіться під ноги. Особливо, якщо проходите місцевість з великою травою.
Якщо все-таки побачили вибухівку. Не чіпайте її в жодному разі. Вона може детонувати та вбити або покалічити вас. Повідомте про її місцезнаходження правоохоронцям.
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Он подчеркнул, что Чернигов никто сдавать не будет, бороться планируют до конца.
За участие в мероприятиях грозит уголовная ответственность по статье 282.2 УК РФ и до шести лет тюрьмы.
Але це ознака, що вони не збираються пересуватися по Херсону (бо це не їх місто) . Десь засядуть у будуть бухати !
Херсон, Харків..
"Херсон. Родной город твоей золовки. Вам скоро покажут - если еше не показали - картинку "взятого" Херсона. Вам скажут, что каратели поставили растяжку против своего народа. Но вьі обманете только самих себя - вам верят лишь Єритрея, Беларусь, Северная Корея, да умьітая детской кровью башаровская Сирия. Правду придется признать после войньі - когда ваши оккупантьі покинут Херсон. Гораздо скорее, чем тьі думаешь. А дети будут ходить по Херсону, боясь вот таких вот ваших растяжек.
[фото]
Тьі сказала мне, кацапо-бандеровцу, ликовать, если бомбьі полетят на наш аєродром. На наш военно-транспортньій, испьітательньій аєродром.
Чей-нибудь ребенок. Чей-нибудь сьін, как твой. Он стоит того аєродрома?