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Російські окупанти почали мінувати Херсон: містян просять бути обережними

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти почали мінувати Херсон: містян просять бути обережними

Російські окупанти почали мінувати Херсон. Очевидці повідомляють про встановлення "розтяжок" у середмісті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм очільника Херсонської ОДА Геннадія Лагуту.

Рашисти почали мінувати Херсон. Очевидці повідомляють, що вони встановили "розтяжки" у середмісті - поблизу будівлі ТРК "Скіфія". Де ще російські окупанти залишили подібні "подарунки" - достеменно невідомо. Тому просимо усіх пересуватися обережно, дивіться під ноги. Особливо, якщо проходите місцевість з великою травою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти розстрілюють цивільне авто. ВIДЕО

Якщо все-таки побачили вибухівку. Не чіпайте її в жодному разі. Вона може детонувати та вбити або покалічити вас. Повідомте про її місцезнаходження правоохоронцям.

Поділіться цією інформацією, адже вона може врятувати здоров’я та життя.

Також дивіться: Під Херсоном окупанти розстріляли машину швидкої допомоги: "Сука! Вот ваше "братский народ", п#дари!". ВIДЕО

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Топ коментарі
+18
Они знают, что придется уебывать, но насрать то всеравно надо.
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03.03.2022 15:29
+11
⚡️Мэр Чернигова Владислав Атрошенко о ситуации в городе: Только что закончились авиаудары россиян. Полностью уничтожены две школы. Предварительно, есть жертвы: четыре военных и двое гражданских, но эти данные еще не окончательны.

Он подчеркнул, что Чернигов никто сдавать не будет, бороться планируют до конца.
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03.03.2022 15:31
+8
⚡️Из Бучи и Ирпеня вывезли женщин и детей через «зеленый коридор» железной дорогой, - глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.
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03.03.2022 15:29
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Потім будуть херячитись на своїх же розтяжках
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03.03.2022 15:28 Відповісти
А деды, это не педантичные немцы, карт минных полей не делали. Тут все по дидовски делается
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03.03.2022 15:30 Відповісти
Они знают, что придется ********, но насрать то всеравно надо.
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03.03.2022 15:29 Відповісти
скорей всего готовятся на ****
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03.03.2022 15:31 Відповісти
⚡️Из Бучи и Ирпеня вывезли женщин и детей через «зеленый коридор» железной дорогой, - глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.
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03.03.2022 15:29 Відповісти
коментар відмічено як спам
Шо всех? А на кассах в магазинах и аптеках прямо сейчас что бойцы теробороны сидят?
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03.03.2022 15:33 Відповісти
⚡️Мэр Чернигова Владислав Атрошенко о ситуации в городе: Только что закончились авиаудары россиян. Полностью уничтожены две школы. Предварительно, есть жертвы: четыре военных и двое гражданских, но эти данные еще не окончательны.

Он подчеркнул, что Чернигов никто сдавать не будет, бороться планируют до конца.
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03.03.2022 15:31 Відповісти
Донецк 1 в 1. Но в Херсоне у них ничего не выйдет, так как Донецк весь агломерация.
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03.03.2022 15:31 Відповісти
⚡️Генпрокуратура России предупредила граждан о последствиях за участие в «якобы мирных «антивоенных» акциях». Ведомство считает, что призывы к акциям распространяют экстремистские объединения в рамках информационной атаки на страну.

За участие в мероприятиях грозит уголовная ответственность по статье 282.2 УК РФ и до шести лет тюрьмы.
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03.03.2022 15:32 Відповісти
Які "правоохоронці" -- там же ж окупанти ?

Але це ознака, що вони не збираються пересуватися по Херсону (бо це не їх місто) . Десь засядуть у будуть бухати !
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03.03.2022 15:33 Відповісти
Москалі - не люди! Це замість тисячі слів і епітетів про підаросіян. Це маємо всі пам"ятати.
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03.03.2022 15:35 Відповісти
русские это фашисты уже нет никаких сомнений - нужно и пора называть вещи своими именами.
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03.03.2022 15:36 Відповісти
⚡️Одна из самых крупных сетей АЗС в Украине - "OKKO" начала бесплатно угощать кофе и хот-догами украинских военных. Такие сообщения стали получать граждане Украины 3 марта.
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03.03.2022 15:36 Відповісти
Куди кацапня зайшла там лишаться самі руїни.
Херсон, Харків..
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03.03.2022 15:37 Відповісти
Це буде гірке усвідомлення, але схід України ста найбільш русофобським регіоном країни.
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03.03.2022 16:29 Відповісти
Скорее всего будут отступать по этому минируют
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03.03.2022 15:39 Відповісти
Схожа на ПОМ-2.
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03.03.2022 15:57 Відповісти
Открьітое письмо сестре в россию. Прикрепил фото из новости.

"Херсон. Родной город твоей золовки. Вам скоро покажут - если еше не показали - картинку "взятого" Херсона. Вам скажут, что каратели поставили растяжку против своего народа. Но вьі обманете только самих себя - вам верят лишь Єритрея, Беларусь, Северная Корея, да умьітая детской кровью башаровская Сирия. Правду придется признать после войньі - когда ваши оккупантьі покинут Херсон. Гораздо скорее, чем тьі думаешь. А дети будут ходить по Херсону, боясь вот таких вот ваших растяжек.

[фото]

Тьі сказала мне, кацапо-бандеровцу, ликовать, если бомбьі полетят на наш аєродром. На наш военно-транспортньій, испьітательньій аєродром.



Чей-нибудь ребенок. Чей-нибудь сьін, как твой. Он стоит того аєродрома?
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03.03.2022 16:03 Відповісти
eto i ozhidalos, i kogda ih budite vibivatj obratno k jebenjam, samoje opasnoje budet kak raz mini i mnije polja - takova taktika etih poskud. a vi davi, daite im chaiku, pomoite, po telefonchiku daite s mamuljkoi poboltatj i chto - im zhe nasratj na vashi poteri i muki.
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03.03.2022 16:10 Відповісти
Якщо ставлять розтяжки - значить не надіються місто захопить і утримать Просто паскудять наостанок!
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03.03.2022 16:21 Відповісти
 
 