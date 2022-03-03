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Відбувається евакуація людей з будинків біля військових об'єктів у Кривому Розі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Відбувається евакуація людей з будинків біля військових об'єктів у Кривому Розі

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) людей, які живуть поблизу військових об'єктів, переселяють в інші райони. Йдеться про Покровський та Тернівський райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Криворізької міської ради.

"Жителі Всебратського, Макулана, Веселої Дачі, Миколаївського шосе, "цегельного заводу" і "ВМ 33" обов'язково повинні переїхати в інші місця через те, що ці мікрорайони розташовані близько до військових об'єктів. Багато хто переїжджає до своїх родичів і друзів", - йдеться у відомстві.

Більш того, для тих, хто не має можливості розміститися у близьких людей, місцева влада організувала місця в гуртожитках, дитячих садках і школах.

Військова адміністрація міста Кривий Ріг просить жителів, які планують переїхати в навчальні заклади, брати з собою документи, мобільні телефони з зарядними пристроями, Ковдри, подушки і спальні мішки і матраци для розміщення. Харчування буде забезпечено.

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У гуртожитки будуть в першу чергу заселяти сім'ї з маленькими дітьми та осіб з інвалідністю.

Автор: Анастасія Потіха
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Я криворожанин,Терновской район.Принимаем,помогаем всем возможным.Слава Украине!
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03.03.2022 17:03 Відповісти
Будуть знищені,тварюки!
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03.03.2022 17:03 Відповісти
 
 