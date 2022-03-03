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Франція заарештувала 86-метрову яхту гендиректора "Роснафти" Сечина вартістю $120 млн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Франція заарештувала 86-метрову яхту гендиректора

Французька влада заарештувала яхту, що належить генеральному директору російської державної нафтової компанії "Роснафта" Ігорю Сечину.

Про це з посиланням на заяву Міністерства фінансів Франції повідомляє CNN, наводячи також цитату у Твіттері міністра фінансів Франції Брюно Ле Мера: "Дякую французьким митникам, які забезпечують дотримання санкцій Європейського Союзу проти тих, хто близький до російського уряду", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Яхта під назвою Amore Vero, що в перекладі з італійської означає "Справжнє кохання", прибула до середземноморського порту Ла-Сьйота 3 січня. Вона мала залишити порт 1 квітня. Оцінна вартість яхти – $120 млн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Німеччина конфіскувала шикарну яхту російського олігарха Усманова. ФОТО

Франція заарештувала 86-метрову яхту гендиректора Роснафти Сечина вартістю $120 млн 01

Йдеться про 86-метрову яхту Amore Vero (раніше – St.Princess Olga), яка була спущена на воду у 2013 році суднобудівною фірмою Oceanco. Її вартість, за оцінкою профільного сайту superyachtfan, становить $120 млн.

Яхта вміщує до 14 пасажирів, до послуг яких сім кают класу люкс, одна VIP-каюта та три двомісні каюти. Всередині є спортзал, зона спа та ліфт. На кормі розташований басейн, який, якщо потрібно, перетворюється у вертолітний майданчик. На верхній палубі пасажири можуть розслабитися в джакузі і полежати на м'яких білих диванах.

У 2016 році Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) встановив, що яхта належить Ігорю Сечину. У своєму розслідуванні журналісти наводили численні факти перебування колишньої дружини Ігоря Сечина, Ольги, на цій яхті. Хроніку своїх розваг вона вела в Instagram.

У 2017 році після розлучення Сечина з дружиною яхту перейменували в Amore Vero.

Ігор Сечин вважається однією з найвпливовіших постатей у Росії. Він працює пліч-о-пліч з Володимиром Путіним з початку 90-х років. Коли майбутній президент Росії у 1991 році очолив комітет із зовнішніх зв'язків мерії тоді ще Ленінграда, Сечин був призначений керівником його апарату. З того часу вони не розлучалися.

Раніше цього тижня Ле Мер оголосив, що Франція створила цільову групу для оцінки фінансових активів і предметів розкоші, що належать російським особам, на котрих поширюються санкції ЄС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мегаяхта St. Princess Olga вартістю понад $100 млн для дружини голови "Роснафти" Ігоря Сечина. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+18
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03.03.2022 16:04
+5
мелкий жлоб, за 120 миллионов. он там жлоб покрупнее, наворовал себе на 600 милонную и не жалеет что конфисковали ))
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03.03.2022 16:09
+4
ПОТРІбНО У ЛАПАТНОЇ ТИПУ ЕЛІТИ ВІДІБРАТИ ВСІ КОШТИ ТА ВСЕ МАЙНО ТА ПЕРЕДАТИ УКРАЇНІ НА ВІДБУДОВУ КРАЇНИ
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03.03.2022 16:09
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03.03.2022 16:04 Відповісти
da fignja eto vsio, ruskoje bidlo oplatit sledujushchuju dlja svoih barinov, ne v pervije zhe.
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03.03.2022 16:07 Відповісти
шерше ля путін!
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03.03.2022 16:08 Відповісти
мелкий жлоб, за 120 миллионов. он там жлоб покрупнее, наворовал себе на 600 милонную и не жалеет что конфисковали ))
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03.03.2022 16:09 Відповісти
ПОТРІбНО У ЛАПАТНОЇ ТИПУ ЕЛІТИ ВІДІБРАТИ ВСІ КОШТИ ТА ВСЕ МАЙНО ТА ПЕРЕДАТИ УКРАЇНІ НА ВІДБУДОВУ КРАЇНИ
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03.03.2022 16:09 Відповісти
Франція долучається до вечірки. Трохи боком звісно...
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03.03.2022 16:12 Відповісти
відчуваю, що яхти у світі здешевіють троха, бо пропозиція на продаж їх як контрибуції/репарації попит
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03.03.2022 16:18 Відповісти
продать за 120 - не реально, какой идиот купит, обслуживать - тоже космос, думаю больше чем 1 млн. долл в мес.
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03.03.2022 16:24 Відповісти
А як відносно яхти Медведчука: 92 м довжина, вартість 200 млн доларів:
https://www.superyachtfan.com/yacht/royal-romance/

Останнє місце стоянки в Хорватії:
https://www.marinetraffic.com/ais/details/ships/shipid:3177005/mmsi:319084100/imo:1012268/vessel:ROYAL_ROMANCE
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03.03.2022 16:29 Відповісти
Нихеровая такая яхта на 14 пассажиров
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03.03.2022 16:29 Відповісти
Что там слышно про корыто Медведчука ?
За деньги от продажи как раз достроить вторую "Мрию".
Медведчуку надо готовиться к поимке и отсидке.
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03.03.2022 20:52 Відповісти
Медведчук знал о дате нападения - враг должен быть наказан
По законам военного времени:
юридическое крючкотворство закончилось.
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03.03.2022 21:01 Відповісти
 
 