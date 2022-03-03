Подзвоніть родичам у Росію, розкажіть, що відбувається, - МВС. ВIДЕО
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Кожен українець може зробити свій внесок у перемогу у війні з РФ, зателефонувавши своїм російським знайомим та родичам і розповівши про те, що відбувається в Україні.
Про це йдеться у у заяві пресцентру Міністерства внутрішніх справ, яку зачитав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це наша українська Вітчизняна війна. У ній ми маємо перемогти. І кожен може зробити свій маленький внесок, і цей внесок - дзвінки знайомим та родичам у Росію, де треба розповідати їм про те, чому їм не треба йти на нашу землю", - сказав Денисенко.
Він зазначив, що "деморалізація росіян - це наше ключове завдання". "А всі ті корисні ідіоти чи некорисні ідіоти, які кажуть, що не треба нікому дзвонити, це нічого не дасть - це люди, які просто не розуміють, що відбувається", - наголосив радник глави МВС.
У заяві пресцентру наголошується, що РФ починає змінювати свою інформаційну стратегію, оскільки їм потрібно пояснювати своїм громадянам велику кількість жертв, полонених, поранених на війні з Україною "за тим відео, яке масово шлють прості українці своїм родичам, знайомим, близьким у РФ. "І через це від сьогодні вони починають усім розповідати, що вони воюють не з Україною, і це вже не зовсім спецоперація, а це ціла війна із цілим Заходом", - зазначив радник глави МВС.
"Наші спільні зусилля починають давати свої плоди… Нам потрібно посилено продовжувати все те, що ми робили раніше. Ми говоримо про смерті, ми говоримо про полонених, ми говоримо про те, що вони воюють із Україною - дуже важливо: не із Заходом, а з Україною. Тут є якісь війська іноземні? Так, їх там є якісь одиниці чи десятки. Це війна проти українського народу, це війна проти української армії. Другий момент - ви постійно маєте говорити про те, що ваш Путін вас заганяє у другий Афганістан, ваші діти будуть змушені йти воювати і тут помруть так само, як декілька тисяч росіян померли на нашій землі. Не соромтеся їм це говорити", - закликав Денисенко.
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⚡️Владимир Путин в телефонном разговоре заявил Эммануэлю Макрону, что никаких ракетных обстрелов Киева нет, и это все - "антироссийская дезинформационная кампания".
Источник: РИА Новости
Не отвертишься, ****.
Це таке задоволення коли на вайбері синіють дві сині галочки під фото чи відео розбитих русскіх колон чи ліквідованих орків)
По данным издания ZN.UA, белорусская военная колонна, которая уже выстроилась в строй в селе Михайло-Коцюбинское Черниговской области, отказывается двигаться в сторону Украины.
Речь идет о нескольких сотнях единиц техники, среди которой "Смерчи", танки, "Пионы", БМП, БТР, бензовозы и а/м с пехотой.
Источник ZN.UA отмечает, что командиры войск "бегают по колонне и вынуждают выполнять приказ".
1 марта спикер регионального управления сил терробороны "Север" Виталий Кириллов подтвердил, что в Черниговскую область вошли белорусские войска.
Той нічого не відповів...
"Русскій родствєннік, іді нах#й!"
Они не хотят верить.
Им засрали мозги выше крыши.
И если ещё частично кто то допускает шо тут идёт война и может быть случайно их снаряд может упасть на жилой квартал то то шо их ****** тут как котят у них сознание сразу блокируется и начинают зомбированно повторять заклинания *************.
Короче, виявилося що ми не родичі. Видалив усі їх номери )
Кацапія має бути зруйнована вщент, рештки перетравлять китаяги.
Дуже влучна ініціатива Геращенка віддавати полонених матерям. Але не факт, що вони поідуть через Калінінград та Польщу. Наші б на край світу пішки пішли. За іхніх - не впевнена.
Моя мама разговаривала с родственниками.
👿 Полезно
Ты что, за нациков топишь!?
І усе, родички у мордорі більш не має