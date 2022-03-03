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Подзвоніть родичам у Росію, розкажіть, що відбувається, - МВС. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Подзвоніть родичам у Росію, розкажіть, що відбувається, - МВС. ВIДЕО

Кожен українець може зробити свій внесок у перемогу у війні з РФ, зателефонувавши своїм російським знайомим та родичам і розповівши про те, що відбувається в Україні.

Про це йдеться у у заяві пресцентру Міністерства внутрішніх справ, яку зачитав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це наша українська Вітчизняна війна. У ній ми маємо перемогти. І кожен може зробити свій маленький внесок, і цей внесок - дзвінки знайомим та родичам у Росію, де треба розповідати їм про те, чому їм не треба йти на нашу землю", - сказав Денисенко.

Він зазначив, що "деморалізація росіян - це наше ключове завдання". "А всі ті корисні ідіоти чи некорисні ідіоти, які кажуть, що не треба нікому дзвонити, це нічого не дасть - це люди, які просто не розуміють, що відбувається", - наголосив радник глави МВС.

У заяві пресцентру наголошується, що РФ починає змінювати свою інформаційну стратегію, оскільки їм потрібно пояснювати своїм громадянам велику кількість жертв, полонених, поранених на війні з Україною "за тим відео, яке масово шлють прості українці своїм родичам, знайомим, близьким у РФ. "І через це від сьогодні вони починають усім розповідати, що вони воюють не з Україною, і це вже не зовсім спецоперація, а це ціла війна із цілим Заходом", - зазначив радник глави МВС.

"Наші спільні зусилля починають давати свої плоди… Нам потрібно посилено продовжувати все те, що ми робили раніше. Ми говоримо про смерті, ми говоримо про полонених, ми говоримо про те, що вони воюють із Україною - дуже важливо: не із Заходом, а з Україною. Тут є якісь війська іноземні? Так, їх там є якісь одиниці чи десятки. Це війна проти українського народу, це війна проти української армії. Другий момент - ви постійно маєте говорити про те, що ваш Путін вас заганяє у другий Афганістан, ваші діти будуть змушені йти воювати і тут помруть так само, як декілька тисяч росіян померли на нашій землі. Не соромтеся їм це говорити", - закликав Денисенко.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
Я вже позвонив. В перший день нападу. Послав ***** і побажав швидко здохнути разом з дітьми і сусідами. Так що мені вже запізно дзвонити. Вже нема родичів.
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03.03.2022 16:08
+18
Періодично скидаю родичам на РФ фотки і відео війни, але то все без толку, бо вони є колективним путіном, *******....
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03.03.2022 16:09
+15
Сосед общался все бестолку. Послал их в сторону русского корабля.
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03.03.2022 16:08
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У родичів в Россії звичайно ж нема інтернету...все, що ви будете їм казати, вони будуть чути та бачити через призму Русскава Міра.
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03.03.2022 16:07 Відповісти
Там и про тебя, идиота, в его заявлении есть
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03.03.2022 16:13 Відповісти
Ще є.
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03.03.2022 16:13 Відповісти
Так от і я ж за те...
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03.03.2022 16:59 Відповісти
Да, уже поздно что то менять, промыли им мозги спутником.
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03.03.2022 16:18 Відповісти
Яка ж брехлива потвора....
⚡️Владимир Путин в телефонном разговоре заявил Эммануэлю Макрону, что никаких ракетных обстрелов Киева нет, и это все - "антироссийская дезинформационная кампания".

Источник: РИА Новости
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03.03.2022 16:08 Відповісти


Не отвертишься, ****.
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03.03.2022 16:16 Відповісти
Я вже позвонив. В перший день нападу. Послав ***** і побажав швидко здохнути разом з дітьми і сусідами. Так що мені вже запізно дзвонити. Вже нема родичів.
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03.03.2022 16:08 Відповісти
Я теж так думав зробити, але передумав.
Це таке задоволення коли на вайбері синіють дві сині галочки під фото чи відео розбитих русскіх колон чи ліквідованих орків)
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03.03.2022 16:18 Відповісти
В мене лише батько залишився. Але ж він завжди розумів, ще часом радянської влади.
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03.03.2022 16:22 Відповісти
Аналогічно. Після дзвінка падлюки ще й виключили з Вайбера.
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03.03.2022 16:46 Відповісти
Сосед общался все бестолку. Послал их в сторону русского корабля.
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03.03.2022 16:08 Відповісти
"Вы всё врёте!" "Это фейк!" "Надо мириться и против нас не ваевать!"
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03.03.2022 16:09 Відповісти
Періодично скидаю родичам на РФ фотки і відео війни, але то все без толку, бо вони є колективним путіном, *******....
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03.03.2022 16:09 Відповісти
Безнадійно - такі ж зомбарі як і більшість росіян.
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03.03.2022 16:11 Відповісти
на білорусів то краще впливає...

По данным издания ZN.UA, белорусская военная колонна, которая уже выстроилась в строй в селе Михайло-Коцюбинское Черниговской области, отказывается двигаться в сторону Украины.

Речь идет о нескольких сотнях единиц техники, среди которой "Смерчи", танки, "Пионы", БМП, БТР, бензовозы и а/м с пехотой.

Источник ZN.UA отмечает, что командиры войск "бегают по колонне и вынуждают выполнять приказ".

1 марта спикер регионального управления сил терробороны "Север" Виталий Кириллов подтвердил, что в Черниговскую область вошли белорусские войска.
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03.03.2022 16:12 Відповісти
Зовсім марна справа розмоляти з цими зомбаками. Їх тільки пи...ти треба!
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03.03.2022 16:13 Відповісти
Марні дії,бо до тупого кацапа все одне не дійде.
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03.03.2022 16:13 Відповісти
Там ***...
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03.03.2022 16:13 Відповісти
Не пытайся изменить их способ мышления Русских, у них его просто нет.
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03.03.2022 16:15 Відповісти
Вже зроблено, написав ватному куму, щоб беріг себе і родину...
Той нічого не відповів...
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03.03.2022 16:16 Відповісти
Подзвоніть родичам у росію і скажіть:
"Русскій родствєннік, іді нах#й!"
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03.03.2022 16:17 Відповісти
ДЗВОНИЛИ, ВОНИ ТАМ УСІ *******. КАЖУТЬ: "Вы там потерпите немножко. Мы вас освободим от американцев, денацифицируем и вам станет хорошо". МОЖЕ ВЖЕ КРАЩЕ ХВАТИТЬ ПІЗДІТИ, А ПРОСТО ******* ЦЮ ЗАСРАНУ МОКШУ?
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03.03.2022 16:17 Відповісти
Про яких родичів ви говорите?Вони перетворились в зомбі.Їм ворог НАТО і Зеленський з нацистами.Були рідними,зараз ми їм запеклі вороги.В них мозга для того,щоб подумати що правильно,а що ні, не має.Щоб ти їм не говорив, ми їм запеклі вороги, це таке по моїй стороні.
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03.03.2022 16:17 Відповісти
Российские родственники моей жены, которым я попытался что то рассказать - послали меня на ***. Свердловская область, Бисерть. Вот так. Пробуйте Вы.
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03.03.2022 16:19 Відповісти
В них є авто,а в нас немає,якщо ми будемо під рашою і путлером,то все в нас буде.Їхні слова.Це просто жесть.Їх даже не цікавить як ми жили, як живемо...Конченні...
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03.03.2022 16:28 Відповісти
До сраки! Мене обізвали бенєравскай ****** і звинуватили, що це я навєла бєду на ихнюю родіну! Ніхто навіть не поцікавився, чи ми живі! Нехай всі родичі з москви, воронежа, омська, краснодара і караганди відчують всі прєлєсті життя, що їх чекає!!! Слава Україні! Смерть кацапським окупантам! Рускій воєнний корабль, іді *****!!!
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03.03.2022 16:19 Відповісти
Яке щастя в домі! - жодного кацапського ******** в роду. Нікому звонити. Є тільки в кого стріляти.
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03.03.2022 16:23 Відповісти
До жопы.
Они не хотят верить.
Им засрали мозги выше крыши.
И если ещё частично кто то допускает шо тут идёт война и может быть случайно их снаряд может упасть на жилой квартал то то шо их ****** тут как котят у них сознание сразу блокируется и начинают зомбированно повторять заклинания *************.
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03.03.2022 16:25 Відповісти
Їм на своє бидло насрать.Вони ще більше начнуть бомбити,а потім в раші будуть росказувати,що в Україні полонених не має.
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03.03.2022 16:33 Відповісти
без поле зно
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03.03.2022 16:29 Відповісти
дякувати Богу, не маю родичів серед москалів
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03.03.2022 16:30 Відповісти
Дзвонив, правда у Білорусь...
Короче, виявилося що ми не родичі. Видалив усі їх номери )
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03.03.2022 16:30 Відповісти
На второй день войны тётка из москвы спрашивает, чего моя мама(её сестра ) какая-то грустная. Говорю, потому что под нашим городом стоят русские танки. Говорит, это западная Украина всё делает. Рассказываю дальше и слышу :"и ты в это ВЕРИШЬ?!!" Ответила одно - узнаете правду, ужаснетесь. Там бесполезно что-то доказывать, они заражены этим информационным вирусом вранья и лечить надо только с помощью оружия.
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03.03.2022 16:30 Відповісти
Да , и удалила её номер, теперь не могу сбрасывать фотки жареных кацапов.
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03.03.2022 16:32 Відповісти
Скоро холодильник нам поможет
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03.03.2022 16:42 Відповісти
Дзвонив, але то вже московити в 4-му поколінні. Шансів умовити нема.

Кацапія має бути зруйнована вщент, рештки перетравлять китаяги.
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03.03.2022 16:33 Відповісти
Я не здивуюсь якщо колись дізнаємось, що на рос.ТБ використовують так званий 25й кадр. Вони зомбовані. І що прикро, не тіки в раші. Усі, хто дивиться росТБ в Украіні, розмовляють рашісткими слоганами. І що навіть більш прикро - увесь російськомовний Брайтон (НЙ), Бей Еріа (СФ) і далі, де вони є (((((

Дуже влучна ініціатива Геращенка віддавати полонених матерям. Але не факт, що вони поідуть через Калінінград та Польщу. Наші б на край світу пішки пішли. За іхніх - не впевнена.
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03.03.2022 16:46 Відповісти
СУКИ-родственники не берут трубку и не перезванивают!!! Слов нет, чтоб все эмоции описать.
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03.03.2022 16:53 Відповісти
А ви спробуйте написати чи подзвонити депутату КІВІ, та донести до нього що він ДОВБО...Б!!! Результат точно такий!
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03.03.2022 16:59 Відповісти
https://t.me/veraafanasyeva/16796
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03.03.2022 17:00 Відповісти
Марна справа і шкода праці.
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03.03.2022 17:05 Відповісти
Бесполезно.
Моя мама разговаривала с родственниками.
👿 Полезно
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03.03.2022 17:27 Відповісти
Звонила. Не верят. Я сказала, что я - за Украину. От меня семья отказалась. Так вот.. Слава Украине! Слава Героям !
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03.03.2022 18:16 Відповісти
В мене вже нема родичів в рашкє . Суки, кажуть ви всьо врьотє . Падали всіх на *** послала.
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03.03.2022 19:21 Відповісти
Жінка дзвонила сестрі. На питання, "як справи", розповіла, як саме.
Ты что, за нациков топишь!?
І усе, родички у мордорі більш не має
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03.03.2022 20:53 Відповісти
А я ще декілька років тому всіх цих "родичів" нах%й послав і заблокував у всіх соцмережах і дзвонити не збираюся.
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03.03.2022 22:30 Відповісти
 
 