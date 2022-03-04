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В Україні посилили кримінальну відповідальність за мародерство

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Україні посилили кримінальну відповідальність за мародерство

Верховна Рада ухвалила закон №7124 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за мародерство.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Зокрема, документ прирівнює мародерство до злочину в особливо великих розмірах або вчиненого організованою групою.

"Змінами до Кримінального кодексу пропонується доповнити склади злочинів, передбачені у статтях 185 (крадіжка), 186 (грабіж), 187 (розбій), 189 (вимагання), 191 (заволодіння майном), кваліфікуючою ознакою – скоєння в умовах воєнного стану", – йдеться у пояснювальній записці.

Також ініційовано підвищення мінімальної межі покарання за ст.432 КК (викрадення на полі бою речей, які є при убитих чи поранених) у вигляді ув’язнення від трьох до п'яти років.

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Так шо тепер?Клоуна і його мародерів посадять?
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03.03.2022 17:11 Відповісти
 
 