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Почалися переговори України та РФ
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Делегації України та Росії розпочали перемовини.
Про це повідомив у твіттері радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Ключове на порядку денному.
- Негайне припинення вогню.
- Перемир'я.
- Гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст", - написав він.
Топ коментарі
+66 Привет
показати весь коментар03.03.2022 17:00
+61 Слава нескажу
показати весь коментар03.03.2022 17:06
+45 Cinichny Bandera
показати весь коментар03.03.2022 17:00
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одному руки і домовляються про миротворців !
І ВР ПРО ЦЕ СЬОГОДНІ ПРОГОЛОСУВАЛА !!
Які миротворці , про що йдеться , невже про нашу капітуляцію ?
Я в шоці😡
Може ну його нах.й такі перемовини?
Зелений коридор про який ми домовилися це який? До АЕС чи у тил Маріуполя?
Досі намагаються в очі ***** подивитися і знайти там мир???