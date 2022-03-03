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Почалися переговори України та РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Делегації України та Росії розпочали перемовини.

Про це повідомив у твіттері радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ключове на порядку денному.

  1. Негайне припинення вогню.
  2. Перемир'я.
  3. Гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст", - написав він.

Почалися переговори України та РФ 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+66
Вывод войск...вот что надо требовать...
Русня если останется ее потом не выгнать...
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03.03.2022 17:00
+61
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03.03.2022 17:06
+45
Не треба віддавати російських вбивць-полонених їх сібірським мамам. Вони мають постати перед міжнародним трибуналом. Україна цього вимагає і кожного покидька ми хочемо бачити на лаві підсудних.

Про це на власній сторінці у Facebook пише народний депутат України Ірина Геращенко

Міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб заявив, що всім членам російського керівництва або офіцерам, які виконують злочинні накази, загрожує трибунал та вирок.
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03.03.2022 17:00
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Потискання рук окупантам як на мене це ніщо інше як КАПІТУЛЯЦІЯ!!! Згадаєте цей мій твіт.
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03.03.2022 18:05 Відповісти
Так, виглядає дуже гидко. І жодного виразу ненависті на обличчі "міністра оборони", для якого "ударне угрупування ще не сформоване".
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03.03.2022 18:13 Відповісти
перемир'я може бути тільки в одному випадку, якщо будуть *башити будь-яку техніку, яка зрушить зі свого місця хоч на метр.. і хай сидять без їжі і пального, подивимось скільки вони протягнуть
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03.03.2022 18:08 Відповісти
Если это не просто поговорить и показать миру волю к миру; то это сирийская ловушка для Украины. Только ... (синоним) будет заключать какие то формальные договоренности когда Хло только что заявило (Макрон) что будет захватывать всю Украину.
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03.03.2022 18:21 Відповісти
Ви подивіться на цих переговорників , які посміхаючись тиснуть один
одному руки і домовляються про миротворців !
І ВР ПРО ЦЕ СЬОГОДНІ ПРОГОЛОСУВАЛА !!
Які миротворці , про що йдеться , невже про нашу капітуляцію ?
Я в шоці😡
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03.03.2022 18:40 Відповісти
Они за руки здоровались.... Что за на ***????
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03.03.2022 18:42 Відповісти
Что за *****? Никаких переговоров, ******* этих сук...
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03.03.2022 18:43 Відповісти
Треба почекати . Потім будемо робити висновки . Нехер поки піздіти
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03.03.2022 18:54 Відповісти
Artur Chepizhko , подивитись фільм, острів скарбів, там вони також пішли на перемовини
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03.03.2022 19:00 Відповісти
Эти ****** уже не уйдут...
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03.03.2022 19:06 Відповісти
Обьясните мне, пошто Резников здоровался за руку с убийцами.
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03.03.2022 19:11 Відповісти
Русская делегация, иди *****!
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03.03.2022 19:13 Відповісти
Противно смотреть на эти мерзкие "обнимашки"! Тут кровь, смерть и разрушения, а у этих парней похоже все тип- топ. О чем они там хихикают друг с другом? Мабуть про еднисть украинской нации.... История опять повторяется, но уже как фарс😥
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03.03.2022 19:18 Відповісти
А вообще,давайте по всему миру, бить русских ,все могут сказать,это не мы,они сами себя бьют,пусть едут с ненавистной Европы,Америки и ТД.и т п.Им просто,нужна ,они отят сами жить,в северной Корее,у них даже имя для президента есть,Кон Чен Ый.и главное улыбайтесь,когда ему хлопаете,а то могут рострелять!
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03.03.2022 19:40 Відповісти
Какие переговоры?на время переговоров действует перемирие,а они бьют по нашим городам,в переговорах должен участвовать Кличко,заходите на переговоры и сразу бейте в голову,Кличко знает куда,может мозги на место станут!!!
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03.03.2022 20:04 Відповісти
Подивіться відео як наші їм росміхаються і тиснуть руки
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04.03.2022 11:00 Відповісти
Чом до перемовин, ми відчуваємо себе значно спокійніше і впевненіше ніж після???
Може ну його нах.й такі перемовини?
Зелений коридор про який ми домовилися це який? До АЕС чи у тил Маріуполя?
Досі намагаються в очі ***** подивитися і знайти там мир???
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04.03.2022 12:10 Відповісти
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