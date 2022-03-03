Митниця передає конфіскат на потреби ЗСУ

Державна митна служба передає на потреби наших військових конфісковане майно, зокрема автомобілі, продукти, пальне та інші матеріали.

Про це повідомили у Держмитслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі митниці Держмитслужби активно передають на потреби наших військових конфісковане і таке, що на інших законних підставах перейшло у власність держави майно. На потреби захисників України зі складів митниць вже передано: автомобілі, будівельні матеріали, пальне, комп'ютерну техніку, захисні шоломи, продукти харчування, одяг, пиломатеріали, тканину", - йдеться в повідомленні.