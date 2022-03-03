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Митниця передає конфіскат на потреби ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Митниця передає конфіскат на потреби ЗСУ

Державна митна служба передає на потреби наших військових конфісковане майно, зокрема автомобілі, продукти, пальне та інші матеріали.

Про це повідомили у Держмитслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі митниці Держмитслужби активно передають на потреби наших військових конфісковане і таке, що на інших законних підставах перейшло у власність держави майно. На потреби захисників України зі складів митниць вже передано: автомобілі, будівельні матеріали, пальне, комп'ютерну техніку, захисні шоломи, продукти харчування, одяг, пиломатеріали, тканину", - йдеться в повідомленні.

  • Закарпатська митниця передала військовим 390 транспортних засобів і понад 120 позицій одиниць продуктів харчування;
  • Сумська - 740 літрів пального;
  • Львівська - 51 транспортний засіб, 342 літри мастила, продукти харчування, ноутбуки, планшети, телефони;
  • Київська - 21 карету швидкої допомоги, 35 тис. пар шкарпеток, холодну зброю, комп'ютерну техніку, мобільні телефони;
  • Чернівецька - 43 од. автотранспорту;
  • Вінницька - тканину і пиломатеріали;
  • Житомирська - 13 авто і пиломатеріали;
  • Хмельницька - 8 авто, кевларові шоломи, моторне мастило, тканину.

Автор: Ольга Лузан
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03.03.2022 17:06 Відповісти
Через війну проти України Міжнародна федерація кішок запровадила заборону на участь у виставках кішкам із рф.

От навіть так. Кожен робить свій внесок. Ця війна торкнеться кожного в росії - хоч ти кошатник, хоч собачник. https://t.me/operativnoZSU/10570
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03.03.2022 17:07 Відповісти
Тільки конфіскат ? Відкати ще ні ?
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03.03.2022 17:07 Відповісти
МИТНИЦЯ-ЦЕ ПОТРІБНО БУЛО ЗРОБИТИ ЩЕ НА ПОЧАТКУ ВІЙНИ...
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03.03.2022 17:09 Відповісти
Бородянка, Київська область. Ось, що залишилось від тих кадирівців
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03.03.2022 17:11 Відповісти
Там для Конституционного суда где-то стоят новенькие автомобили. Их тоже можна было бы передать на нужды ВСУ
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03.03.2022 17:24 Відповісти
 
 