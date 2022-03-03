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Встановлювати ціни у валюті - незаконно й аморально, - Нацбанк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Встановлювати ціни у валюті - незаконно й аморально, - Нацбанк

Національний банк України засуджує рішення бізнесу та людей у нинішній складній ситуації встановлювати ціни на товари та послуги в іноземній валюті, зокрема в доларах чи євро.

Про це йдеться у повідомленні Нацбанку, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлення цін в Україні в іноземній валюті є незаконним. Такі дії не лише аморальні в умовах війни, а й є прямим порушенням законодавства України", – наголосив Нацбанк.

НБУ нагадав, що гривня як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України, і її мають приймати всі фізичні та юридичні особи без будь-яких обмежень на всій території країни та за всіма видами платежів відповідно до ст. 35 закону "Про Національний банк України".

Регулятор уточнив, що йому, зокрема, стало відомо про випадки встановлення в Україні цін на оренду житла в євро, що порушує закон.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Так вот порядок надо наводить, а не сопли жевать. А то появились желающие нажиться на проблемах людей, своими неадекватными ценами и ценниками в долларах
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03.03.2022 17:15
+3
Проблема в том, что продавец никогда так не сделает. Только барыга может наживаться на своих людях в такое время. А барыг сам Бог велел отстреливать. И очень скоро их это ожидает. И за хлебушек по 50 гривень ответят, и за лекарства в три дорога.
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03.03.2022 17:31
+2
Барига - це скупник краденого. Не туліть це слово туди, куди воно не тулиться.
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03.03.2022 17:36
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Ой-йой-йой, та невже? А митні збори виставляти в євро - норм?
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03.03.2022 17:14 Відповісти
Так вот порядок надо наводить, а не сопли жевать. А то появились желающие нажиться на проблемах людей, своими неадекватными ценами и ценниками в долларах
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03.03.2022 17:15 Відповісти
Продавцу виднее- адекватная или не адекватная цена. Не нравится- покупаешь в другом месте. Какая проблема?
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03.03.2022 17:22 Відповісти
Проблема в том, что продавец никогда так не сделает. Только барыга может наживаться на своих людях в такое время. А барыг сам Бог велел отстреливать. И очень скоро их это ожидает. И за хлебушек по 50 гривень ответят, и за лекарства в три дорога.
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03.03.2022 17:31 Відповісти
Барига - це скупник краденого. Не туліть це слово туди, куди воно не тулиться.
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03.03.2022 17:36 Відповісти
Це одне з значень цього слова, але у кримінальномц світі.

Зазвчиай, барига - це перекуп.
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03.03.2022 18:26 Відповісти
Продавцу было бы виднее в мирное время, а не сейчас. А то получается, что я отдаю свое жилье беженцам бесплатно, а кто то дерет три шкуры в такое время.
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03.03.2022 17:33 Відповісти
Та ніяких проблем. У нас воєнний стан. Подобається - не подобається націоналізовується житло такого "продавця" та й усе.
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03.03.2022 17:46 Відповісти
Да, дайош госрегулірованіє, як в ссср!
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03.03.2022 17:31 Відповісти
Під час війни у будь-якій країні застосовується державне регулювання.
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03.03.2022 17:37 Відповісти
Ну, поки що держава не встановила ціни на аренду нерухомості?
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03.03.2022 17:44 Відповісти
просто документируйте вылупков для майбутних плюшек...
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03.03.2022 17:21 Відповісти
Ціна в євро зовсім не означає що і розрахунок буде в євро. Так що порушення закону тут немає. Щодо моралі то вже друге питання.
А взагалі мене завжди муляло питання - національна валюта у нас - гривна? А тарифи на розмитнення автомобілів виставлені в євро за кубічний сантиметр - як приклад. З якого то дива?
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03.03.2022 17:35 Відповісти
Обмены валют мародёрят вовсю продавая доллар по 45-50. Мне даже звонил один "товарищ" в понедельник хвастался, что сверхприбыли собирает с обменников.
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03.03.2022 17:37 Відповісти
Не мародерят, а собирают дань с паникеров. Так и надо. Вот я с декабря не купил ни доллара - верю в гривну и нашу победу. А паникеры пусть платят. Доллар не есть продуктом первой необходимости.
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03.03.2022 17:42 Відповісти
Провокатор, слідкуй за *******...
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03.03.2022 17:46 Відповісти
это ты кому?
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03.03.2022 17:49 Відповісти
А это наш нацбанк? Или с Марса. Все промтовары 100 лет как в баксах.
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03.03.2022 18:10 Відповісти
Мне кажется кто-то там обещал наполненные налом банкоматы. И где?
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03.03.2022 18:19 Відповісти
Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди. С.Петлюра
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03.03.2022 18:24 Відповісти
документувати і скидати фото в дпс, потім перевірка, штраф і закриття і ***** в Калугу пішки
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03.03.2022 19:19 Відповісти
 
 