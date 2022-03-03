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Окупанти все частіше здаються в полон, наступ сповільнився, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки України повідомляє, що наступальний характер російських окупантів сповільнився, військові все частіше здаються в полон.

Про це йдеться в повідомленні СБУ у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шалений опір українців і ЗСУ поступово змінили наступальний характер російських окупантів. Тож частішають випадки, коли солдати та офіцери РФ здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ. І роблять це цілими організованими групами", - зазначили в СБУ.

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"Наприклад, у районі Миколаєва ЗСУ знешкодили російський десант, який намагався висадитись. Частина окупантів одразу здалися в полон. Російський десантник у розмові з матір’ю розповів їй, де він воював насправді. І заодно просив, щоб солдатські матері виходили на протести з вимогами забрати російські війська з України", йдеться в повідомленні.

Також поблизу Миколаєва добровільно здалися в полон ще шість російських танкістів.

В СБУ нагадали, для родичів російських окупантів в Україні віднедавна функціонує Об’єднаний центр.
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Топ коментарі
+5
не верьте кацапу никогда, троянский конь эти пленные, какие мамки.
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03.03.2022 17:35
+4
коли наші полонять чергового 20-річного срочника ру, тре' вимагати його інсту та на його сторінці під його ім'ям викладати відеозапис його ж таки допиту - певно, лиш тоді його оточення хоч трохи прочумається від пропагандистського чаду останкіна
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03.03.2022 17:38
+4
Это конечно ,замечательно , но ***** , херачит , по гражданским, устраивает геноцид , . Я не знаю ,как , но надо закрыть небо ,. Пусть едут в Брюссел , в Вашингтон , ночуют под Белым Домом, но небо надо закрыть , . Кулеба едь к Байдену ,ставь там палатку и живи , пока не закроют небо. И каждый день демонстрируй новые плакаты, с расхераченых городов . Я серьёзно.
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03.03.2022 17:38
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Слава нації
Смерть москалям
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03.03.2022 17:32 Відповісти
як би ваньки в полоні не почали та й просити про політичний притулок...
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03.03.2022 17:32 Відповісти
Драматическое видео
https://www.youtube.com/watch?v=dQ6XcUQCCx0
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03.03.2022 17:35 Відповісти
Чаю таким не давати....
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03.03.2022 18:08 Відповісти
не верьте кацапу никогда, троянский конь эти пленные, какие мамки.
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03.03.2022 17:35 Відповісти
коли наші полонять чергового 20-річного срочника ру, тре' вимагати його інсту та на його сторінці під його ім'ям викладати відеозапис його ж таки допиту - певно, лиш тоді його оточення хоч трохи прочумається від пропагандистського чаду останкіна
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03.03.2022 17:38 Відповісти
Это конечно ,замечательно , но ***** , херачит , по гражданским, устраивает геноцид , . Я не знаю ,как , но надо закрыть небо ,. Пусть едут в Брюссел , в Вашингтон , ночуют под Белым Домом, но небо надо закрыть , . Кулеба едь к Байдену ,ставь там палатку и живи , пока не закроют небо. И каждый день демонстрируй новые плакаты, с расхераченых городов . Я серьёзно.
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03.03.2022 17:38 Відповісти
Закрытое небо это плохо для Укроины.Придется забыть про байрактары и удары по колонам с неба.Пво надо,а не закрытое небо.
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03.03.2022 17:48 Відповісти
правду казали психологи, що на 3 та 7-8 день приходять нехороші думки а настрої. дуже-дуже тривожно за перемовини. панове, нас не здадуть?
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03.03.2022 17:41 Відповісти
***** ,что это сбу несёт прямо сейчас обстреливают Энергодар и на город прёт колонна из 100 единиц тезники
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03.03.2022 17:45 Відповісти
Сам читаю это и офигеваю.
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03.03.2022 17:50 Відповісти
Кацапа звідусіль жени! Хай здохне в ямі при дорозі! Ти подаєш йому води а він вже сере на порозі
Їх не порібно відпускати до батьків, вони знову повернуться. Тільки смерть або на передову зі своїми хай б'ються, і як один з таких вб'є хоча б 20 москалів, тоді повертати матерям.
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03.03.2022 17:59 Відповісти
Провокатор іди нафуй, пропоганда і пропогандони на росії.
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03.03.2022 18:12 Відповісти
 
 