Окупанти все частіше здаються в полон, наступ сповільнився, - СБУ
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Служба безпеки України повідомляє, що наступальний характер російських окупантів сповільнився, військові все частіше здаються в полон.
Про це йдеться в повідомленні СБУ у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Шалений опір українців і ЗСУ поступово змінили наступальний характер російських окупантів. Тож частішають випадки, коли солдати та офіцери РФ здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ. І роблять це цілими організованими групами", - зазначили в СБУ.
"Наприклад, у районі Миколаєва ЗСУ знешкодили російський десант, який намагався висадитись. Частина окупантів одразу здалися в полон. Російський десантник у розмові з матір’ю розповів їй, де він воював насправді. І заодно просив, щоб солдатські матері виходили на протести з вимогами забрати російські війська з України", йдеться в повідомленні.
Також поблизу Миколаєва добровільно здалися в полон ще шість російських танкістів.
В СБУ нагадали, для родичів російських окупантів в Україні віднедавна функціонує Об’єднаний центр.
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Слава нації
Смерть москалям
https://www.youtube.com/watch?v=dQ6XcUQCCx0
Їх не порібно відпускати до батьків, вони знову повернуться. Тільки смерть або на передову зі своїми хай б'ються, і як один з таких вб'є хоча б 20 москалів, тоді повертати матерям.