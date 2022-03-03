Екіпаж затонулого судна "HELT" врятовано

Екіпаж судна "HELT", що затонуло внаслідок обстрілу окупантами, вдалося врятувати.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.

"6 моряків, які перебували на судні наразі знайдені і знаходяться на борту рятувального судна SAR 01. Стан здоров’я всіх членів екіпажу задовільний. Наразі рятувальний катер повертається до порту Чорноморськ", - йдеться у повідомленні.

Рятувальну операцію проводить КП "Морська пошуково-рятувальна служба".

Нагадаємо, судно було вражено ракетою ВМС РФ та затонуло за 12-мильною зоною на траверсі порту "Південний".