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Екіпаж затонулого судна "HELT" врятовано

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Екіпаж затонулого судна

Екіпаж судна "HELT", що затонуло внаслідок обстрілу окупантами, вдалося врятувати.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.

"6 моряків, які перебували на судні наразі знайдені і знаходяться на борту рятувального судна SAR 01. Стан здоров’я всіх членів екіпажу задовільний. Наразі рятувальний катер повертається до порту Чорноморськ", - йдеться у повідомленні.

Рятувальну операцію проводить КП "Морська пошуково-рятувальна служба".

Нагадаємо, судно було вражено ракетою ВМС РФ та затонуло за 12-мильною зоною на траверсі порту "Південний".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
все як завжди
путіноїди нищать наші спасають
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03.03.2022 17:42
+6
А двох кацапів навіщо рятували? Як підійшли до плотика то треба було запитати хто українець а хто з кацапії. Нашіх на борт - козломордих веслом по шиї та хай гребуть до Криму .
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03.03.2022 17:44
+5
Не пора ли на английском инфу давать в сми запада ?
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03.03.2022 17:42
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Не пора ли на английском инфу давать в сми запада ?
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03.03.2022 17:42 Відповісти
Давай, если тебе кажется, что они сами не дают.
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03.03.2022 17:44 Відповісти
https://censor.net/en/news/all
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03.03.2022 17:44 Відповісти
все як завжди
путіноїди нищать наші спасають
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03.03.2022 17:42 Відповісти
А двох кацапів навіщо рятували? Як підійшли до плотика то треба було запитати хто українець а хто з кацапії. Нашіх на борт - козломордих веслом по шиї та хай гребуть до Криму .
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03.03.2022 17:44 Відповісти
садюга...навіть спасатєльний круг із вати не пропонуєш...
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03.03.2022 17:48 Відповісти
Невзоров: ни один правитель России, не причинял такого катастрофического ущерба для страны, как Путин ..... куда исчезли 767 млрд долларов на модернизацию армии... разворовали
Невзоров. Наповал. Украина, война, Путин, красная кнопка. Заявление президента. - YouTube
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03.03.2022 17:48 Відповісти
их проблемы
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03.03.2022 17:59 Відповісти
от шо цикаво...нам по барабану куды любый жыдоугробурят пытается свой шнобак встромыть...даже щаз...
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03.03.2022 18:32 Відповісти
ну слава богу
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03.03.2022 18:03 Відповісти
нагадаю одесітам , що два дні тому ви відпустили кораблі з десантом !
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03.03.2022 18:29 Відповісти
Ага значит тренировались в Аденском заливе на стороне пиратов.
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03.03.2022 18:41 Відповісти
 
 